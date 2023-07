Globales Versagen

Von: Tobias Schwab

Getreidelager des World Food Programms WFP in Adama im Januar. © Florian Gaertner/Imago

Die internationale Gemeinschaft wird ihr selbstgestecktes Ziel verfehlen, den weltweiten Hunger bis 2030 zu beseitgen - wenn sie bis dahin nicht doch noch Nahrung gerecht verteilt. Der Kommentar.

Kein Mensch soll 2030 mehr hungern. Auf dieses Ziel (SDG2) hat sich die Weltgemeinschaft mit ihrer Agenda 2030 verpflichtet. Sieben Jahre bleiben noch. Doch es sieht nicht gut aus. Der Trend in der Ernährungssicherung sei „ernüchternd“, heißt es im aktuellen UN-Report „The State of the Food Security and Nutrition in the World“. Das ist verharmlosend angesichts von 735 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr hungern mussten – 122 Millionen mehr als vor der Pandemie.

Und die UN-Prognose macht alles andere als Hoffnung: 2030 könnten noch fast 600 Millionen nicht satt werden! Es läuft also auf ein Globalversagen bei einem Menschenrecht hinaus, auf das sich die Staaten übrigens völkerrechtlich auch im UN-Sozialpakt verpflichtet haben.

Dabei ist Hunger kein Fatum. Weltweit werden ausreichend Nahrungsmittel produziert, rein rechnerisch genug, um die Menschheit satt zu kriegen. Hunger ist kein Problem der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, sondern des Zugangs zu ihnen. Was fehlt sind Investitionen und der politische Wille, das SDG2 wirklich zur globalen Priorität zu erklären und erfolgversprechende Konzepte massiv zu fördern.

Zu recht kritisieren Nichtregierungsorganisationen hierzulande, dass mit dem Etat für Entwicklungszusammenarbeit auch die Mittel für die Ernährungssicherung und humanitäre Hilfe gekürzt werden. Und mit gutem Grund mahnen sie eine konsequente Transformation der globalen Ernährungssysteme an. Gerechter, nachhaltiger und krisenfester müssen wir sie gestalten!

Regierungen dürfen sich dabei nicht aus der Verantwortung nehmen und die Welternährung multinationalen Lebensmittelkonzernen überlassen, deren inputintensive, monokulturelle und industrielle Produktionsweise die Welt nicht satt macht, aber massive ökologische Schäden anrichtet und den Klimawandel treibt.

Viel stärker müssten die Politiken das Potenzial von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Blick nehmen. Denn sie sind es, die im globalen Süden zwei Drittel der Nahrungsmittel anbauen, die gleichzeitig aber auch von den ökologischen und sozialen Folgekosten am stärksten betroffen sind. Ihnen den Zugang zu Land zu sichern und finanzielle Mittel für ein produktiveres agrarökologisches Ackern zu verschaffen und auch den Aufbau regionaler Märkte zu fördern – das würde die Gemeinschaften widerstandsfähiger gegen externe Schocks machen und Ernährung lokal sichern.

Der Kampf um die Rettung von SDG2 muss aber auch hierzulande geführt werden. Die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, verarbeiten, handeln und verschwenden, hat Folgen für die globale Ernährungslage. Dass der Fleischkonsum in Deutschland weiter abnimmt, ist da immerhin ein Hoffnungszeichen.