Der Westen muss helfen, Wege für den Getreide-Export zu finden

Von: Andreas Schwarzkopf

Ukrainisches Getreide wird auf einen Frachter verladen. © afp

Die westlichen Verbündeten der Ukraine müssen sicherstellen, dass Kiew Nahrungsmittel aus dem Land bringen kann. Der Leitartikel.

Frankfurt – Der Nato-Ukraine-Rat wird eine doppelte Strategie entwickeln müssen, um das Problem des Getreidetransports zu lösen. Zum einen sollte das westliche Bündnis weiter versuchen, mit dem russischen Regime das ausgelaufene Abkommen zu verlängern. Dafür müsste es zwar dem Autokraten Wladimir Putin einige Zugeständnisse machen. Das wäre nicht schön, aber verkraftbar, wenn dafür der Preis für Lebensmittel auf dem Weltmarkt einigermaßen stabil bleibt und deshalb nicht zusätzliche Millionen von Menschen hungern müssten.

Sollte Putin allerdings weiter Hunger als politische Waffe einsetzen wollen, müssen Kiew und seine Verbündeten Mittel und Wege finden, Getreide, Mais und die anderen Lebensmittel trotzdem zu exportieren. Die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer dürften dafür ausfallen, weil die russische Armee sie blockieren und weiter beschießen wird. Es bleiben die beiden Routen über die Donau sowie über Ungarn und Polen, für die das westliche Bündnis die Engpässe beseitigen müsste.

Getreidedeal mit Russland endet: Putin könnte bei Afrika-Gipfel triumphieren

Letzteres wird um so wahrscheinlicher, je erfolgreicher Putin beim russisch-afrikanischen Gipfel in Sankt Petersburg sein wird. Es kommen zwar deutlich weniger Regierende aus Afrika als beim letzten Mal. Doch wenn sie tatsächlich russisches Getreide zu günstigen Konditionen bekommen, dann wird Putin dies als Erfolg feiern, obwohl er lediglich ein Drittel der Menge liefern kann, die das bisherige Getreideabkommen ermöglichte. Das ficht Putin nicht. Er kann dann behaupten, international nicht isoliert zu sein. Dafür zahlt er dann den Preis, Weizen preiswert abzugeben.

Weniger Diskussionen erfordert die ukrainische Gegenoffensive beim Nato-Ukraine-Rat. Denn immer deutlicher wird, dass diese militärische Phase länger dauert als von vielen gehofft. Das hat viele Gründe. Einer davon ist die zu geringe Menge an Munition, die die US-geführten Verbündeten der Ukraine liefern. Die wollen die Produktion hochfahren. Aber auch das wird dauern. Und eine Wunderwaffe, die den Kriegsverlauf zugunsten der Ukraine verändert, gibt es auch nicht. Das gilt auch für die US-Kampfjets, die einige westliche Staaten an Kiew liefern wollen.

Ukraine-Krieg: Dauert er länger als gedacht?

Deshalb dämmert immer mehr Menschen, dass dieser Krieg viel länger dauert als anfangs angenommen. Darauf haben sich jedenfalls beide Seiten inzwischen eingestellt. Putin hat den Konflikt zwar gemessen an seinen eigenen Zielen längst verloren. Eine Niederlage kann er aber auch nicht eingestehen, wenn er an der Macht bleiben will. Also nutzt er inzwischen jedes Mittel, um seine imperialistischen Ziele doch noch zu erreichen.

Dem US-geführten westlichen Bündnis wiederum bleibt nichts anderes, als wie versprochen, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was nötig ist - also militärisch, finanziell und politisch. Auch daran wird sich so schnell nichts ändern. Die Politik des Westens hat sich darauf verständigt, die Mehrheit der Bevölkerungen unterstützen diesen Kurs.

Putin lässt Getreidedeal auslaufen: Friedensverhandlungen scheinen unmöglich

Mögliche Zweifel an diesem Vorgehen zerstreut Putin meistens selbst - etwa wenn er das Getreideabkommen auslaufen lässt oder wenn er in ukrainischen Städten zivile Ziele beschießen lässt oder mit anderen Gräueltaten. Putin hat mit all dem auch den Ruf nach Friedensverhandlungen nahezu verstummen lassen.

Nun kommt es darauf an, welcher Seite zuerst die Ressourcen ausgehen. Erst dann werden Verhandlungen darüber möglich, wie die Ukraine vor einer weiteren Aggression Russlands geschützt werden und wie das Regime in Moskau dazu gebracht werden kann, von seinen imperialistischen Zielen zu lassen.