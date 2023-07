Gemeinsame rot-grüne Liste: Sie müssen nur wollen

Von: Peter Riesbeck

Nachdem die Regierungskoalition in den Niederlanden Anfang Juli zerbrochen und Premierminister Mark Rutte zurückgetreten ist, stehen dem Land Neuwahlen bevor. © dpa

Dass Sozialdemokraten und Grüne in den Niederlanden auf einer Liste kandidieren, ist eine Lehre aus ihrer Schwäche. Gemeinsam haben sie gute Chancen, kommentiert Peter Riesbeck.

Erstmals treten Sozialdemokraten und Grüne in den Niederlanden mit einer gemeinsamen Liste zu den Parlamentswahlen an. Das ist auch eine Lehre aus der anhaltenden Schwäche beider Parteien. Und gründet in einer spezifischen Lage: Zwanzig Gruppierungen sitzen im niederländischen Parlament, Unterscheidbarkeit ist schwer, von strategischen Mehrheiten zu schweigen.

Das soll sich nun ändern. Die Konturen eines progressiven Bündnisses sind schon erkennbar. Amsterdams Sozialdemokraten punkteten zuletzt mit einem Wahlkampf für bezahlbare Mieten und sozialen Wohnungsbau. Die Grünen, in den Niederlanden traditionell weit links, setzen auf die Generation Klimaschutz, junge Familien und von Ruttes Politik Enttäuschte. Fehlt nur noch die passende Person an der gemeinsamen Spitze.

Schon 2021 hätte die Chance einer Mitte-Links-Koalition bestanden, sie scheiterte, weil Rot-Grün damals zögerte. Sie müssen nur wollen - gestalten zum Beispiel. So ist das eigentliche Signal nun: Beide Parteien sind bereit zum Regieren. Das ist schon viel.