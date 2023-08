Geld versus Gefühl

Von: Tatjana Coerschulte

Teilen

Justizminister Marco Buschmann (FDP) plant, Elternteile, die verpflichtet sind, Kindesunterhalt zu zahlen, unter bestimmten Voraussetzungen zu entlasten. © Imago

Getrennte Paare, die es schaffen, sich gemeinsam um ihre Kinder zu kümmern, stört eine Reform des Unterhalts kaum. Das Problem sind die anderen. Der Leitartikel.

Man kann sich gut vorstellen, wie das böse Blut in so mancher Trennungsfamilie hochkocht, wenn der Vorschlag von Justizminister Marco Buschmann zum Unterhaltsrecht zur Sprache kommt. Der Freidemokrat plant, Elternteile, die verpflichtet sind, Kindesunterhalt zu zahlen, unter bestimmten Voraussetzungen zu entlasten. Ihm schwebt vor, dass derjenige Elternteil, bei dem ein Kind zwar nicht überwiegend lebt, der sich aber dennoch außer mit Geld auch mit Zeit und Fürsorge einbringt, weniger Unterhalt zahlen soll. Mal abgesehen davon, dass Buschmann mit dem Vorstoß einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag der Ampel nachkommt, ist das Vorhaben auch an sich richtig.

In Deutschland wird jede zweite bis dritte Ehe geschieden. Partnerschaften ohne Trauschein tauchen zwar in keiner Statistik auf, aber auch aus ihnen gehen Kinder hervor. Insgesamt trennt sich etwa jedes vierte Elternpaar, solange die Kinder minderjährig sind. 2022 waren hierzulande rund 116 000 Kinder unter 18 Jahren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Für das gemeinsame Sorgerecht haben Eltern unterschiedliche Modelle gefunden: Noch immer gibt es Wochenendväter, aber auch immer mehr Kinder, die tage- oder wochenweise zwischen den Eltern pendeln. Die meisten Kinder verbringen nach wie vor die meiste Zeit bei einem Elternteil, aber es gibt auch getrennte Eltern, die das sogenannte Nestmodell proben, bei dem die Kinder in ihren gewohnten Räumen bleiben und die Eltern abwechselnd hinzukommen. Lebensentwürfe und Familienmodelle ändern sich – der Gesetzgeber darf sehr wohl überprüfen, ob zum Beispiel das Familienrecht noch mit der Lebenswirklichkeit übereinstimmt.

In eben dieser Lebenswirklichkeit sind es nun meist die Mütter, die sich nach Trennungen als faktisch Alleinerziehende wiederfinden: Im vergangenen Jahr waren in Deutschland rund 2,3 Millionen Mütter und rund 500 000 Väter alleinerziehend. Und so sind es vor allem Frauen, die angesichts Buschmanns Vorstoß fürchten, bald auch finanziell alleine dazustehen. Diese Sorge ist ernst zu nehmen.

Erstens sinken bestimmte fixe Kosten nicht, wenn das Kind zwei oder drei Tage beim jeweils anderen Elternteil lebt. Zweitens würde jeder Euro Unterhalt weniger im Endeffekt zulasten des Kindes gehen – bis hin zu einem Armutsrisiko. Auf der anderen Seite: Eltern, denen es gelingt, die Erziehung ihrer Kinder auch nach einer Trennung partnerschaftlich zu leisten, dürfte das ohnehin klar sein. Sich in dieser emotional meist extrem belastenden Situation über das gemeinsame Sorgerecht zu verständigen, gelingt nur einem Bruchteil der Paare. Bei denen, die das schaffen, ist dann auch am ehesten mit Einsicht zu rechnen, wenn die Finanzen fair angepasst werden sollen.

Das Problem sind die anderen, und das sind viele: Fast die Hälfte der unterhaltspflichtigen Väter in Deutschland zahlt nicht, ein weiterer Teil nur unregelmäßig oder nicht in voller Höhe. Unter dem Strich kommt nur etwa jeder vierte Vater seiner Unterhaltspflicht so nach, wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat. Bei den anderen sind die Mütter häufig gezwungen, bei den Behörden Unterhaltsvorschuss zu beantragen, die Ämter wiederum jagen den säumigen Zahlern hinterher, und am Ende zahlt der Steuerzahler – also wir alle. Es sind diese Mütter, die befürchten, dass die Väter nun einen weiteren Vorwand haben, um nicht zu zahlen. Diese Mütter muss der Justizminister bei der Reform schützen, in dem klare Regeln für die anteilige Aufrechnung entwickelt werden.

Keiner Regel bedarf es übrigens für eine ganz andere Variante: Dass Väter, so sie können, mehr zahlen – nicht weil sie müssen, sondern weil ihre Kinder ihnen am Herzen liegen.