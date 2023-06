Die gefährliche Verschiebung nach rechts verlangt: Gegenhalten!

Von: Martin Benninghoff

Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt in Weißandt-Gölzau. © dpa

Die rechte AfD profitiert vom Unvermögen der demokratischen Parteien. Ein Kommentar von Martin Benninghoff.

Deutschland, das Land der notorischen Beschwichtiger. Es wird schon nicht so schlimm werden. Die Union wird die AfD kleinmachen, sobald erst Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus am Ruder ist. Von wegen! Die AfD wird in Umfragen immer stärker, die demokratischen Parteien zeigen sich ratlos.

Wenn das so weitergeht, gerät die Statik der Demokratie ins Wanken. Erste Vorboten könnten die drei 2024 anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland sein. In Sachsen sieht die Demoskopie die Partei vor der CDU auf Platz eins. Alles nicht so schlimm?

Doch, und zwar mit Ansage: Die AfD legt seit zehn Jahren die Axt an die Demokratie. Ihre Funktionärinnen und Funktionäre, die oft cleverer sind als die früheren Rechtsausleger der NPD, verschieben den Diskurs immer weiter nach rechts. Ihre Anhängerinnen und Anhänger fluten das Netz mit Fake News und überziehen politische Gegnerinnen und Gegner mit Schmähungen. Auch als Organisation wird die AfD dank der vielen Mandate und staatlichen Zuschüsse aus der Parteienfinanzierung schrittweise stärker.

Die AfD macht keine pragmatische Politk

Die AfD macht natürlich immer noch keine nennenswerte pragmatische Tagespolitik. Ihr Erfolg wächst auf dem Nährboden eines herbeigeredeten Kulturkampfes gegen „Wokeness“ und die Grünen, die dieses Land verändern wollen. Die schwierig umzusetzende Wärmewende und die Patzer im Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck bieten der AfD die willkommene Steilvorlage. Konservative, die die Partei eigentlich bekämpfen wollen, sekundieren in naiv-gefährlicher Weise, wenn sie Habecks Pläne mit der Stasi in Verbindung bringen. Eine Chiffre, die vor allem im Osten wie ein Warnruf wirkt.

Dazu kommt: CDU-Chef Merz bricht regelmäßig die rhetorische Brandmauer. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer positioniert sich als Asyl-Hardliner. Dabei zeigt die Erfahrung: Wer der AfD nachplappert, macht sie stärker. Alle Demokrat:innen müssen begreifen: Nur Gegenhalten hilft - und eine lösungsorientierte Politik, die verstanden wird und allem fabulierten Kulturkampf den Boden entzieht.