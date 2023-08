Gefährlicher Abwärtstrend

Von: Klaus Ehringfeld

Anhängerinnen und Anhänger des ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Villavicencio gehen in Deckung bei Schüssen am Ende einer Wahlkampfkundgebung, bei der Villavicencio erschossen wurde. (ara/dpa) © dpa

Der Mord an dem Präsidentschaftskandidaten Villavicencio ist nur eine von vielen Gewalttaten in Ecuador, das mexikanische Kartelle zum Machtzentrum des Drogenschmuggels gemacht haben.

Morde an Präsidentschaftskandidaten in Lateinamerika schienen lange vorbei. Man muss weit zurück in das Kolumbien von Pablo Escobar oder in das Mexiko der Einheitspartei PRI und der aufstrebenden Drogenkartelle blicken – damals in den 1980er und 1990er Jahren. Dass sich die Geschichte im kleinen Ecuador wiederholt, zeigt: Kein Land in Lateinamerika ist vor der organisierten Kriminalität und dem rasanten Abbau der Demokratie gefeit.

Ob es die Drogenbanden waren, die Fernando Villavicencio ermordeten, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. In wenig mehr als einem Jahr haben mexikanische Kartelle mit lokalen Banden das Land gekapert und es zum neuen Macht- und Verteilzentrum des Drogenschmuggels in Lateinamerika ausgebaut. Der Staat steht all dem hilflos und staunend gegenüber.

Die Präsidentenwahl in anderthalb Wochen sollte abgesagt werden. Eine faire und freie Abstimmung ist derzeit unmöglich. Aber Ecuador ist nur das krasseste Beispiel; ganz Lateinamerika befindet sich in einer gefährlichen Abwärtsspirale. Autokraten, Scharlatane und Narcos erobern die Machtzentren. Bericht S. 6