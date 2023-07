Zurück zum Bildungsauftrag

Viele Schule in Deutschland tragen bereits das Siegel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Doch um die Demokratie verteidigen zu können, müssen Schüler:innen auch lernen, kompetent mit Informationen umzugehen. © peter-juelich.com

Desinformation begegnet man am besten mit guter Bildung. Ein Schulfach Medienkompetenz ist nicht nötig. Der Gastbeitrag.

Seit der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump vorgemacht hat, wie beliebig auf höchster Ebene mit Wahrheit umgegangen werden kann, vergeht keine Woche, in der es nicht mindestens eine Nachricht zu Fakenews und Desinformationen gibt. Spätestens seitdem dämmert uns, dass Demokratie kein Selbstläufer ist und es Anstrengungen bedarf, sie zu verteidigen. In diesem Zusammenhang hört man oft Forderungen, dass Medienkompetenz mehr Raum in Lehrplänen und Bildungsstandards bekommen soll. Manche fordern sogar ein neues Unterrichtsfach „Medienkompetenz“.

Das ist aber unnötig, wenn sich alle am Bildungssystem Beteiligten darauf zurückbesinnen, was der generelle Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule ist, nämlich: Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, „(…) staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen und sowohl durch individuelles Handeln als auch durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen mit anderen zur demokratischen Gestaltung des Staates und einer gerechten und freien Gesellschaft beizutragen. So steht es in Paragraf 2 des hessischen Schulgesetzes.

Wir sind meistens sehr gut darin, Gesetze sehr ernst zu nehmen. Tun wir das doch auch bitte hier! Was würde das bedeuten? Erstes Ziel von Schule und Unterricht ist Demokratieförderung. In Paragraf 3 des hessischen Schulgesetzes wird auch ausgeführt, was dafür zu tun ist: Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen, (…) sich Informationen zu verschaffen, sich ihrer kritisch zu bedienen, um sich eine eigenständige Meinung zu bilden und sich mit den Auffassungen Anderer unvoreingenommen auseinander setzen zu können“.

Die gesetzliche Grundlage ist also da – es steht gar nicht zur Diskussion, ob ein kompetenter Umgang mit Informationen Lernziel sein soll oder nicht. Die Lehrpläne aller allgemeinbildender Schulformen und die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz geben diese demokratiefördernden Inhalte ebenfalls vor – für alle Fächer. Was fehlt: Das Bewusstsein dafür, dass dies die zentrale Aufgabe ist.

Warum fehlt es? Weil wir uns sicher wähnten, weil wir Demokratie sicher wähnten. Diese Paragrafen sind keine Präambel oder Ausdruck von etwas Selbstverständlichem. Sie sind ein konkreter Auftrag. Wenn wir den zukünftig ernst nehmen, brauchen wir kein neues Fach oder eine Überarbeitung von Lehrplänen. Was wir brauchen, ist eine konsequente Umsetzung in die Unterrichtspraxis aller Fächer – stetig mitschwingend. Darüber hinaus ist es sicher auch sinnvoll, gezielt eigenständige Unterrichtseinheiten zur Medienkompetenz durchzuführen – aber allein reicht das nicht aus.

Bildungserfolg verbinden wir seit langem überwiegend mit guten Abschlüssen und guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Das ist zweifelsohne wichtig, aber es reicht nicht. Es gibt einen übergeordneten Bildungserfolg: in einem demokratischen Miteinander zu leben und zu seinem Erhalt beizutragen.

Diese Perspektive fehlt mir auch in der Einordnung der jüngsten IGLU-Ergebnisse: Ein Viertel der teilnehmenden Schülerschaft erreicht nicht Niveau III der Lesekompetenz. Das ist wirklich dramatisch, denn dieses Niveau ist nötig, um erfolgreich vom Lesen-lernen zum „Lesen, um zu lernen“ überzugehen. Dieses Niveau ist also der Schlüssel, um den im Schulgesetz formulierten Auftrag zu erfüllen: sich Informationen verschaffen, sich ihrer kritisch zu bedienen etc. Die heutige mediale Vielfalt und auch neue Entwicklungen wie generative KI – sie alle leben davon, dass Menschen Inhalte produzieren und rezipieren (können). Mangelnde Lesekompetenz ist für die Einzelnen ein Problem auf dem Arbeitsmarkt und gesellschaftlich ein Risikofaktor für die Stabilität der Demokratie.

Ich möchte mich daher Helmuth Feilke, unter anderem Mitherausgeber von Praxis Deutsch, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie Professor für Germanistische Linguistik und Didaktik der deutschen Sprache in Gießen, anschließen. Er sagte vor kurzem in unserer Podiumsdiskussion „Zwischen Fake und Fakt“, dass im Mittelpunkt von Unterricht Grundlagen stehen sollten, um die nötige „Lesekompetenz zu erhalten, die demokratische Teilhabe ermöglicht“.

Da braucht es nun eine Kraftanstrengung, denn es geht um viel. Klar, vor allem in der Schule und von den Lehrkräften. Und damit auch von uns, als einem Verlag, der Lehrkräfte dabei unterstützt, so wirksam wie möglich zu unterrichten.

Julia Reinking ist Geschäftsführerin des Friedrich Verlags. Die ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin entwickelt seit über 20 Jahren erfolgreich innovative Angebote für Lehrkräfte in Bildungsmedienhäusern.