Wütend auf Attentäter, stolz auf Helfende

Eigentlich selbstverständlich, aber leider nicht überall: Humanitär Helfende sollte niemand an ihrer Arbeit hindern, attackieren, verletzen oder töten. © obs

Auch 20 Jahre nach dem Anschlag aufs UN-Hauptquartier in Bagdad gilt: Humanitäre Helfer und Helferinnen müssen besser geschützt werden. Ein Gastbeitrag des UN-Untergeneralsekretär Martin Griffiths.

Am Welttag der humanitären Hilfe gedenken wir des mörderischen Tages vor 20 Jahren, an dem Terroristen am 19. August 2003 eine Selbstmordbombe vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen im Canal Hotel in der irakischen Hauptstadt Bagdad zündeten. Wie der verstorbene UN-Generalsekretär Kofi Annan damals sagte, war dies einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der Vereinten Nationen. Das ist er immer noch.

Für mich wird der Welttag der humanitären Hilfe immer ein Anlass für gemischte und immer noch unangenehme Gefühle sein. Unter den Toten dieses Tages war auch Sergio Vieira de Mello, der als Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (UN) für den Irak tätig war. Sergio war mein Freund und der Patenonkel meiner Tochter.

Insgesamt wurden an diesem Tag 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Viele von ihnen waren Beschäftigte der UN. Viele von ihnen waren Irakerinnen und Iraker. Aber was sie alle einte, war die Mission, das Land wieder aufuzbauen.

Ich weiß, was die damalige Gedenkfeier für die Familien, Freunde und Kollegen der Opfer bedeutet hat, die an diesem Tag betroffen waren. Und für all die Menschen, die seither bei der Verfolgung der humanitären Sache getötet, verletzt oder entführt wurden.

Ich spüre auch Wut. Wut darüber, dass die Verantwortlichen für den Bombenanschlag auf das Canal Hotel und für die meisten Angriffe auf Beschäftigte humanitärer Organisationen seither – und auch für Angriffe auf medizinisches Personal und Zivilisten in Konflikten – nie zur Rechenschaft gezogen wurden.

Es macht wütend, dass Jahr für Jahr Beschäftigte humanitärer Organisationen weiterhin das Ziel vorsätzlicher Angriffe sind und bei ihrer Arbeit getötet, verletzt und entführt werden. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 400 Beschäftigte von Hilfsorganisationen Opfer, die meisten von ihnen waren lokale Beschäftigte.

Die Straflosigkeit für diese Verbrechen ist eine schreckliche Narbe auf unserem kollektiven Gewissen. Fromme Worte machen keinen Unterschied, Taten machen einen Unterschied. Es ist an der Zeit, dass wir den Worten Taten folgen lassen, wenn es um die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und die Bekämpfung der Straflosigkeit geht.

Aber was mich an diesem und an jedem anderen Welttag der humanitären Hilfe überwältigt, ist ein tiefes Gefühl des Stolzes. Stolz darauf, mit Menschen wie Sergio zusammengearbeitet zu haben. Und Stolz darauf, Teil einer Organisation und einer Gemeinschaft zu sein, die ihr Leben weiterhin dafür einsetzen, mehr Menschen als je zuvor auf der Welt in ihrer Not zu helfen, trotz aller Risiken und Gefahren.

An diesem Welttag der humanitären Hilfe gedenke ich Sergio und all jenen, die bei dem Bombenanschlag auf das Canal Hotel vor 20 Jahren ihr Leben verloren haben und verletzt wurden. Ich gedenke all derer, die in ihrem Dienst an der humanitären Sache getötet, verletzt und entführt wurden. Und ich gedenke all derer, die sich weiterhin für hunderte von Millionen von Menschen in Not in der ganzen Welt einsetzen.

Als Nothilfekoordinator und UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten verspreche ich den humanitären Helfern am Welttag der humanitären Hilfe Folgendes: Wir werden uns weiterhin für Ihre Sicherheit einsetzen, während Sie Ihre lebenswichtige Arbeit fortsetzen; wir werden eine systematische und vorhersehbare Führung beim sicheren Zugang für humanitäre Hilfe bieten; wir werden weiterhin Rechenschaft für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht fordern; und wir werden unser Bestes tun, um uns um Sie zu kümmern, wenn Sie Unterstützung brauchen.

Wir können diejenigen, die uns genommen wurden, nicht zurückbringen. Aber wir können ihr Andenken ehren, indem wir alles tun, um diejenigen zu unterstützen, die ihre Arbeit fortsetzen, internationale Hilfe zu mobilisieren.

Martin Griffiths ist UN-Untergeneralsekretär und UN-Nothilfekoordinator. Griffiths leitet das Büro der Vereinten Nationen (UN) für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), das humanitäre Organisationen dabei unterstützt, auf die Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen zu reagieren und und internationale Hilfe zu mobilisieren.