Verhindert digitale Ungleichheit

Gastbeitrag

Computer in der Schule sind kein Allheilmittel. Ohne Konzept werden Missstände fortgeschrieben. Der Gastbeitrag von GEW-Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze.

Beim Überfliegen der Schlagzeilen zur Bildungspolitik könnte man meinen, Digitalisierung sei das neue Allheilmittel. Insbesondere gilt dies auch für Schulen. Fast drei Jahre sind vergangen, seit der Digitalpakt Schule – verknüpft mit großen Erwartungen – beschlossen wurde. Die Corona-Pandemie, so ein unstrittiges Narrativ, hat die Digitalisierung in den Schulen beschleunigt.

Rein quantitativ ist der Digitalpakt eine Erfolgsgeschichte, wenn er denn wie im Koalitionsvertrag angekündigt als Digitalpakt 2.0 verlängert wird. Doch bei allem notwendigen Tempo sollten wir einen Augenblick innehalten und Lehren aus den vergangenen Jahren ziehen. Denn der krisengetriebene Digitalisierungsschub seit dem Frühjahr 2020 hat zu einer wachsenden Spaltung geführt.

Eine Studie, die die GEW in Auftrag gegeben hatte, deckte im Herbst 2021 eine digitale Kluft an Schulen auf. Die Unterschiede zwischen sogenannten digitalen Vorreiter- und Nachzüglerschulen beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Tools sowie der digitalen Infrastruktur sind gewaltig.

Diese Spaltung ist besorgniserregend. Empirische Ergebnisse zeigen: Medienkompetenz entwickelt sich bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern dann besonders gut, wenn es praxistaugliche Medien und Techniken gibt und diese in eine entwickelte digitale Schulstrategie eingebettet sind. Diese Spaltung führt auch zu einer weiteren Vertiefung der sozialen Ungleichheit. Digitalisierung verstärkt die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft; so bringen es auch andere Studien deutlich auf den Punkt.

Medienkompetenz stärken

Soziale Spaltung lässt sich nicht allein mit einer besseren Technikausstattung überwinden – obwohl eine öffentlich bereitgestellte Infrastruktur und Ausstattung natürlich die Grundlage für ein gutes digitales Arbeiten in den Schulen ist. Das digitale Gerät darf aber nicht nur Statussymbol sein. Der „digital divide“ - die digitale Ungleichheit – als soziale Frage macht sich auch an der Art und Weise fest, wie Medien genutzt werden. Deshalb ist es so enorm wichtig, alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Medienkompetenz und -mündigkeit zu stärken.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schlägt vor, die öffentlichen Gelder für den Bildungsbereich zu verstetigen und zu erhöhen sowie eine qualitative Wende für die Digitalisierung an Schulen einzuleiten. Technik ist kein Selbstzweck. Bildungsfragen und pädagogische Konzepte müssen handlungsleitend im Sinne des Primats der Pädagogik sein.

Nach dem Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise brauchen die Schulen dringend mehr zeitliche und personelle Ressourcen, um gute Rahmenkonzepte für eine digitale Lehr- und Lernstrategie zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Wartung und Administration von Hard- und Software können Lehrkräfte nicht „on top“ leisten.

Wir brauchen an den Schulen einerseits professionelle IT-Unterstützung, gutes WLAN sowie datenkonforme Lernplattformen und Tools, andererseits mehr Zeit, um aus den Erfahrungen die richtigen pädagogischen Schlüsse zu ziehen und gute Umsetzungsstrategien für jede einzelne Schule zu entwickeln.

Mindeststandards beim Datenschutz

Darüber hinaus wird in der digitalen Infrastruktur an Schulen mit hochsensiblen Daten gearbeitet. Deshalb setzt sich die GEW für Mindeststandards beim Datenschutz ein. Diese müssen sowohl für Lernplattformen als auch Geräte und Software in Unterricht und Verwaltung festgelegt und sichergestellt werden. Kommunikations- und Lernplattformen müssen in öffentlicher Hand liegen sowie Datenschutz und Rechtssicherheit gewährleisten.

Um der sozialen Spaltung mit Blick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern entgegenzuwirken, gibt es eine weitere Lösung. Ein neuer Verteilungsschlüssel für die Digitalpaktmittel könnte dabei sehr helfen. Statt diese wie derzeit nach dem Königsteiner Schlüssel (zwei Drittel nach Steueraufkommen, ein Drittel nach Bevölkerungszahl) auf die Länder zu verteilen, sollten soziale Indikatoren herangezogen werden. Das Ziel: Die finanziellen Ressourcen nicht mit der Gießkanne zu verteilen, sondern dort einsetzen, wo sie am meisten gebraucht werden.

Der Digitalpakt Schule und seine drei Zusatzprogramme sind gut. Aber die Mittel, die personellen und die zeitlichen Ressourcen für die Administration müssen verstetigt und der Pakt auf Hochschulen und die Weiterbildung ausgeweitet werden.

Digitalisierung ist kein Allheilmittel. Die Gefahr ist groß, dass die Digitalisierung im Bildungsbereich zu einem rein ökonomischen Geschäft verkommt. Bildung in der digitalen Welt – ob in der Kita, Schule, Hochschule oder in der Weiterbildung – ist aber weit mehr. Lernen in der digitalen Welt muss kooperative und kreative Formen miteinbeziehen und fördern!

Anja Bensinger-Stolze ist Vorstandsmitglied Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).