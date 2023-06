Unterschiede zwischen Ost und West beseitigen

Von: Daniela Trochowski

Ehemalige deutsch-deutsche Grenze im Werratal: „Auch wenn die ostdeutsche Sozialisierung zunehmend verschwimmt – was bleibt, ist eine große Region in der Bundesrepublik, die in Bezug auf die Einkommen, Renten, damit die öffentlichen Finanzen und realen Lebensbedingungen, abgehängt ist“, konstatiert unsere Gastautorin. © Roland Marske/Imago

Die Ostdeutschen können Demokratie. Was fehlt, sind gleiche Bedingungen. Der Gastbeitrag.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Springer-Verlags, schaffte es vor kurzem mit eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Kurznachrichten mal wieder in die Schlagzeilen. Darin meinte er, dass Ostdeutsche, zu denen ich ebenfalls gehöre, entweder Faschisten oder Kommunisten seien – „eklig“. Nicht die erste Entgleisung zum Thema aus dem Hause Springer.

Zeitgleich arbeitete sich das Buch „Der Osten - eine westdeutsche Erfindung“ des Leipziger Germanisten Dirk Oschmann auf Platz Eins der „Spiegel“-Bestsellerliste. Er spricht vom Nichtvorkommen, Ausgrenzen, Diskriminieren der Ostdeutschen und wird dafür gleichermaßen geschmäht und gefeiert.

Denn einerseits hält er damit all denen, die die deutsche Vereinigung politisch gestaltet und durch öffentliche Darstellung begleitet haben, den Spiegel vor: Ostdeutsche kommen in allen wirtschaftlichen und öffentlichen Bereichen in Führungspositionen nahezu gar nicht vor, sie verdienen heute – eine Generation nach der Wende! – deutlich weniger Geld und erhalten weniger Rente.

Andererseits holen sich die Ostdeutschen durch die vom Buch angestoßene Debatte die Hoheit über ihre eigenen Geschichten zurück. Allzu lange haben sie in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass über sie statt mit ihnen gesprochen wurde.

Richtig ist, dass niemand uns Ostdeutschen 1990 versprochen hat, dass mit der Vereinigung ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht wird. Formal traten wir der Bundesrepublik bei. Dass die politische Klasse Westdeutschlands faktisch auch einen Beitritt meinte, wurde uns in allen gesellschaftlichen Bereichen von Mitte 1990 schnell vorgeführt.

An den Universitäten, ich habe zu dieser Zeit in Leipzig studiert, wurden über Nacht Professorinnen und Professoren, in Betrieben, wenn sie offen blieben, die Direktorinnen und Direktoren ausgetauscht, die Verwaltungen aufgelöst, Lehrerinnen und Lehrer entlassen und vieles mehr.

Dies lief in den ostdeutschen Bundesländern in unterschiedlicher Ausprägung ab, aber der Grundtenor blieb. Menschen wurden nicht nach ihrer Kompetenz, sondern nach ihrer Herkunft bewertet. Weiterhin wurde beispielsweise der Idee des ostdeutschen Runden Tischs für eine neue Verfassung, gemeinsam erarbeitet, und für eine neue Hymne, der Kinderhymne von Brecht, mit dem Beitritt eine klare Absage erteilt. Wir leben noch heute mit einem Grundgesetz, dass eigentlich für die Zeit der Teilung erarbeitet war.

Die vielfache Klage, dass Ostdeutsche nicht in Führungspositionen der öffentlichen Verwaltungen – auch im Osten nicht – vorkommen, hat eine simple Ursache: Die zumeist geforderte Qualifikation der Jurist:in mit Befähigung zum Richteramt setzt ein Jurastudium mit zweitem Staatsexamen voraus, das Ostdeutsche der Wendegeneration nicht hatten, da es in der DDR lediglich das Studium der Diplomjurist:in gab.

Damit wurden alle Ostdeutschen faktisch ausgeschlossen. Den Verwaltungsjurist:innen, meist „Aufbauhelfer:innen“ aus westdeutschen Bundesländern, war genau dieser Sachverhalt immer sehr bewusst.

Aber selbst, wenn man akzeptiert, dass ein Beitritt 1990 der gewollte Akt war, gibt es für die vorhandenen wirtschaftlichen und sozialen Diskrepanzen keine Begründung. Die Ostdeutschen arbeiten 30 Jahre nach der Vereinigung mehr als 50 Stunden im Jahr mehr und verdienen rund 5000 Euro weniger Bruttogehalt. Letzteres wirkt sich auf die Renten – ein Weniger von knapp 170 Euro jährlich verzeichnen langjährig Versicherte im Osten – aus und führt zu niedrigeren Steuereinnahmen bei Ländern und Kommunen.

Insgesamt werden auf diese Weise Abhängigkeiten vom „Westen“ konserviert und der „Osten“ immer wieder in den Bettelstatus verwiesen. Höchste Zeit, etwas aus all diesen Erkenntnissen zu lernen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse darf nicht noch einmal Jahrzehnte dauern. Die Hoffnung bei manchem, dass bald ohnehin kaum noch Menschen mit einer ostdeutschen Erlebniswelt in der Bundesrepublik leben, ist trügerisch.

Denn auch wenn diese ostdeutsche Sozialisierung zunehmend verschwimmt – was bleibt, ist eine große Region in der Bundesrepublik, die in Bezug auf die Einkommen, Renten, damit die öffentlichen Finanzen und realen Lebensbedingungen, abgehängt ist. Und dies in einem Land, in dem das Grundgesetz gleichwertige Lebensverhältnisse vorgibt.

Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil es nicht nur soziale und wirtschaftliche, sondern auch demokratietheoretische Aspekte berührt. All diejenigen in Politik und Gesellschaft, die den Ostdeutschen mangelnde Demokratiefähigkeit andichten, sollten sich also vielmehr aufmachen und gleichwertige Lebensbedingungen fordern oder diese schaffen. Und zwar zügig.

Daniela Trochowski ist Volkswirtin und Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung.