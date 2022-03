Erfolgreich untergehen: Putins Weg in den verdienten Niedergang

Ukraine-Krieg

Der Angriff auf die Ukraine und die Macht des Geldes könnten Putin zum Verhängnis werden. Ein Gastbeitrag des Satirikers Jörg Schneider.

Folgendes: Wenn sich die politische Diskussionskultur zukünftig auch weiterhin an einem Auseinandersetzungsgrad orientiert, der weniger an ein zivilisiertes und friedliches Miteinander andockt, als vielmehr an den Verhaltenskodex der Auslandsreisen Dschingis Khans erinnert, dann ist das für die Gesamtglaubwürdigkeit einer vermeintlich friedliebenden Gesellschaft (die man sich im mittlerweile 21. Jahrhundert der abgezählten Menschheitsgeschichte ja durchaus mal wünschen könnte) in etwa so verräterisch, als taufte man sein neu erworbenes Schiff auf den Namen „Unsinkbar II“.

Alles in allem leider mal wieder mal kein allzu glänzendes Zeugnis für unsere evolutionäre Unentbehrlichkeit, die sich ja gerade unsere Dümmsten immer wieder gerne selbst attestieren. Oder anders; wer so zeitbombig tickt wie Wladimir Putin, der hat sich sein politisches Aussterben auch redlich verdient.

Putins Aggressionsmotivation im Ukraine-Krieg: Russlands Präsident ist alles zuzutrauen

Vor einigen Tagen schrieb ich hier über die Aggressionsmotivation eines Mannes, der sich „offenbar nicht so recht zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn entscheiden kann, sondern sicherheitshalber einfach beides auf einmal annektiert.“ Dem würde ich gerne noch etwas hinzufügen:

Terry Pratchett, seines Zeichens ebenso gewiefter wie primaer Autor wusste in einem seiner Romane: „Als Verrückter genoss man gewisse Privilegien. Zum Beispiel zögerten andere Leute, einen an bestimmten Dingen zu hindern – weil sie fürchteten, dadurch alles noch schlimmer zu machen.“ Ein Grund, die Verrückten gewähren zu lassen? Keinesfalls. Denn Herr Putin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder als skrupellos über Leichen gehender Machtmensch erwiesen, dem (Zitat Prof. Karl Schlögel) schlichtweg „alles zuzutrauen“ sei.

Der Wandel des Wladimir Putin: Von der Süßholzrede zum „Kremlmonster“

Wie selbstverständlich schnurrte er 2001 im Deutschen Bundestag im Rahmen einer kreideweichen Süßholzrede noch von einer großen europäischen Freihandelszone, später gar von einem russischen NATO-Betritt (vielleicht war‘s sogar tatsächlich so gemeint), doch im Laufe der Jahre mutierte diese Charmeoffensive eben doch immer offensichtlicher vom Scharwenzeln zu Scharmützeln.

So ist seine Verwandlung – so es denn eine war - zum sich alles einverleiben wollenden „Kremlmonster“ (Dieter Hildebrandt) zwar rundum verachtenswert, wäre aber in Anbetracht der Zeitspanne und der ihr innewohnenden geopolitischen Entwicklungen immerhin ein psychologisch zumindest theoretisch nachvollziehbarer Prozess. Also, im Sinne von „steter Tropfen höhlt den Wahn.“

Putin und Ex-US-Präsident Donald Trump: Parallelen und Unterschiede

Wie schleichend sich eine eventuelle Verwandlung allerdings tatsächlich Bahn brach, oder ob der „frühe Putin“ lediglich ein westwunschdenkengetünchter Fake war, ist im Nachhinein nur schwer zu beurteilen, da er sich hier bspw. sehr von seinem früheren amerikanischen Arbeitskollegen Donald Trump (jenem mittlerweile erfreulich amtlosen 75-jährigen Fünfjährigen) unterscheidet, in dessen Gebaren man bereits in der ersten Sekunde seines „politischen“ Wirkenwollens den narzisstischen Universalirren erkannte, den man als verantwortungsbewusster Mensch eigentlich nicht mal in einen Bus setzen sollte, ohne dem Fahrer vorher heimlich zu stecken, wo er denn wieder ausstiegen müsse – und ihm niemals nimmer nicht nein das Atomwaffenarsenal einer nuklearen Supermacht hätte anvertrauen dürfen.

Doch selbst wenn es bei Herrn Putin eine Metamorphose zum Realitätsverlust gab, so entwickelte sich deren Endstadium ja auch nicht gerade bar jeglicher Vorzeichen. Denn wenn man sich mal sein zurückliegendes, leider oft genug praktiziertes Faible fürs Bombardieren und Massakrieren betrachtet – etwa in Tschetschenien und bei zig anderen sich ihm bietenden bzw. teils von ihm selbst kreierten Gelegenheiten –, kommt seine diesbezügliche Hemmungslosigkeit eben auch nicht von ungefähr.

Macht des Geldes wird nach Putins Ukraine-Angriff Auswirkungen haben

Und wie exklusiv er seine Parallelwelt auf seinem persönlichen „Risiko“-Spielbrett aufteilt, zeigt ja u.a. die Unverhohlenheit, mittlerweile sogar Schweden und Finnland mit trotzigem Laserschwertrasseln militärische Folgen anzudrohen, sollten die sich ernsthaft für einen Nato-Beitritt begeistern.

Doch vielleicht hat die Macht des Geldes – und ein wenig Zweckoptimismus sei hier bitte gestattet – ja ausnahmsweise mal was Gutes, da es nur schwer vorstellbar ist, dass die russischen Oligarchen es dauerhaft hinnehmen werden, wenn der im Westen gebunkerte Teil ihrer Kohle langfristig auf Eis gelegt ist. Wäre übrigens auch ein schöner symbolischer Aufwasch, im Kielstaub von deren finanzieller Trockenlegung auch endlich mal dem unsäglichen Altkanzler Schröder den dekadenten Steuergeldhahn zuzudrehen.

Putins Angriff auf die Ukraine: Vom Autokraten zum Kriegsverbrecher

Ich bin jedenfalls der Meinung, dass Putin mit dem allein auf seinem Deckel zu verbuchenden Krieg gegen die Ukraine so oder so eigenhändig sein politisches Ende eingeläutet und -leitet hat. Und am nachhaltigsten wäre das sicherlich, wenn er aus den eigenen Reihen abgesägt würde und sich damit – quasi hintenrum – doch noch selbst beide Knie weggeschossen hätte.

Die Frage bleibt halt leider, wie viele Unschuldige er bis dahin noch mit in seinen persönlichen Untergang reißen wird?

Denn es ist fraglos eine der verachtenswertesten aller Charakterlosigkeiten, wenn Ignoranz, Verblendung und der paranoide Hass auf lediglich vom eigenen Irrsinn zusammenfantasierte Feinde und Verräter in grenzüberschreitender Personalunion (zumal via Panzer und in Duldung unzähliger Todesopfer … wenn auch nicht des eigenen) den letzten Zentimeter Unzurechnungsfähigkeitstolerenz überrollen, der bis dato noch den gewalttätigen Autokraten vom lupenreinen Kriegsverbrecher trennte. (Jörg Schneider)