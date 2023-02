„Kastrierte Kinder“ – über den Angriff auf die Gesundheit von trans* Jugendlichen und Kindern

Trans* Kinder und Jugendliche sollen in eine Normalität gezwungen werden, die es nie gegeben hat. © Leslie Spurlock via www.imago-images.de

Die Gesundheitsversorgung von trans* Kindern und Jugendlichen steht vielfach im Fokus. Hier wird mit Missinformation gearbeitet. Ein Gastbeitrag von Eva Mahr.

Mit den Diskussionen um das Selbstbestimmungsgesetz geriet in Deutschland auch eine weitere Facette von trans* Leben unter Feuer: Die medizinische Versorgung von trans* Kindern und Jugendlichen von geschlechts-affirmierender Gesundheitsversorgung, sprich der Anerkennung des Geschlechts bei der Therapie, dem sich die vorgestellten Kinder und Jugendlichen als zugehörig

benennen. Welt, FAZ, taz und sogar das Deutsche Ärzteblatt berichteten von den vermeintlich schwerwiegenden Gefahren. So titelte die Welt etwa im Januar 2022: „Fehldiagnose ‚trans‘ – und die gravierenden Folgen“. Am 10. Januar dieses Jahres folgte dann die Schlagzeile: „So fragwürdig ist das Standardverfahren mit Hormonen für Trans-Jugendliche“.

Das verunsichert auch Eltern von trans* Kindern und Jugendlichen. Sie lesen von geschlossenen Genderkliniken, gefährlichen Medikamenten und verstümmelten Körpern. Auch deutsche Kliniker beteiligen sich an der Debatte und zitieren fragwürdige Studien und Verbände. Unter diesen kritischen Stimmen befindet sich der Kinder- und Jugendpsychiaters Prof. Dr. Veit Roessner. In einem Interview mit der FAZ (11. November 2022) - „Wir müssen dringend mehr in Transforschung investieren“ - zitiert er den Verband „Society for evidence based gender medicine“ (SEGM) mit der Behauptung, „dass bis zu 98 Prozent der Kinder und Jugendlichen diesen Gedanken [trans zu sein] später wieder verlieren“.

Angriff auf die Gesundheit von trans* Jugendlichen und Kindern

Kurioserweise folgen auf dieses Zitat zwei unterschiedliche Einschübe: In der ersten Version vom 11. November lautet er: „Entschuldigung, aber das ist keine wissenschaftlich anerkannte Organisation, sondern ein Zusammenschluss transfeindlicher Aktivisten.“ In der zweiten, die sich bis heute finden lässt, sagt er: „Entschuldigung, aber das ist keine neutrale Quelle, sondern eine Organisation, die seit Jahren vor medizinischen Interventionen bei Jugendlichen mit Genderdysphorie warnt.“

Beides ist korrekt, wobei der zweite Einschub ein Understatement ist. Die wissenschaftlichen Berater (wie sie auf der Webseite des Verbands genannt werden), bezeichnen sich als „gender-kritisch“ und machen aktiv Politik, um die medizinische Versorgung von trans* Menschen zu verunmöglichen. Unter ihnen finden sich nicht nur Mediziner:innen und Psycholog:innen, sondern auch Dr. Colin Wright, ein US-Amerikanischer Evolutionsbiologe, und der öffentlich als „Transphobiker“ bekannte britische Soziologe Dr. Michael Biggs.

Gesundheit von trans* Kindern: Medizinische Versorgung gefährdet

Wright gehört als Autor und Mitglied des Editorial Boards des rechts-konservativen Onlinemagazins Quillete zum sogenannten „intellectual dark web“. 2022 wurde er laut eigener Aussage von Paypal und Etsy gesperrt und spekulierte, dass dies aufgrund seines transfeindlichen Aktivismus geschehen sei. Biggs machte von sich reden, als die Studierendenzeitung der Universität Oxford The Oxford Student 2018 einen transfeindlichen Twitteraccount mit ihm als Autor in Verbindung brachte. Daraufhin beschwerte er sich öffentlich im The Telegraph und sah seine wissenschaftliche Freiheit angegriffen.

Seither schreibt er als Fachfremder gegen die Gesundheitsversorgung von trans* Kindern und Jugendlichen an. Auf der Website von SEGM erscheinen seine Briefe an den Herausgeber, die in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, aber keiner Prüfung durch ein Peer-Review unterzogen wurden, als „Studien“.

Gesundheit von trans* Kindern: Medizinische Versorgung gefährdet

Besonders erfolgreich sind SEGM und andere Lobbygruppen mit ihrem politischen Aktivismus in den USA, Schweden und Großbritannien. Dort wurde die Therapie mit Pubertätsblockern und Hormonen für Jugendliche bereits verboten oder erheblich eingeschränkt. Laut dem Buzzffeed-Artikel „Meet The ‚Fringe Extremists‘ Pushing Flawed Science To Target Trans Kids“ („Rand-Extremisten, die fehlerhafte Wissenschaft zur Bekämpfung von Trans-Kindern vorantreiben“) lässt sich SEGM mit Akteuren aus der Impfgegener-Bewegung vergleichen: Ihre Titel und Referenzen helfen dabei, den Eindruck zu erwecken, „dass kein wissenschaftlicher oder medizinischer Konsens über die relative Sicherheit und Wirksamkeit einer bestimmten Behandlung besteht, trotz klarer und zunehmender Beweise für das Gegenteil.“ (Ü.d.A.)

Dass es hier vornehmlich um Politik, und nicht um die Verbesserung der medizinischen Versorgung geht, zeigen die teils wehrhaft formulierten öffentlichen Appelle medizinischer Fachverbände, darunter die WHO, die American Psychiatric Association und die Endocrine Society.

Moira Szilagyi, Präsidentin der American Academy of Pediatrics, schrieb in einem öffentlichen Statement im August 2022: „Kritiker unseres Konzepts der geschlechtsbestätigenden Betreuung stellen es fälschlicherweise so dar, als würden sie Jugendlichen medizinische oder chirurgische Behandlungen aufzwingen. Tatsächlich fordert dieses Konzept das Gegenteil: Einen ganzheitlichen, kooperativen, mitfühlenden Ansatz für die Betreuung ohne Endziel oder Agenda [...] Außerhalb unserer Organisation gibt es jedoch eine gefährliche Bewegung, die von Extremisten angeführt wird, die es auf Jugendliche abgesehen haben, die geschlechtsbestätigende Betreuung erhalten, und die Kinderärzte, die sie betreuen, verunglimpfen. Das Ergebnis ist eine weit verbreitete Desinformation darüber, was diese Betreuung ist und reale Gewaltandrohungen gegen einige unserer Mitglieder.“ (Ü.d.A)

Zu diesen Gewaltandrohungen gehörten u. a. eine Bombendrohung an das Boston Children’s Hospital 2022, die den Betrieb des Krankenhauses lahm legte.

Zur Person Eva Mahr Eva Mahr studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie und Entwicklungspsychologie. Sie führt den Twitterkanal @Cis_for_Trans und engagiert sich als Ally für die Aufklärung über intersektionalen Feminismus und trans Leben.

„Pubertätsblocker endlich verbieten“ - Antrag der AfD Hamburg

Vor allem mit dem Namen und den Bedenken des leitenden Oberarztes der Polyklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU Klinikums in München, Dr. med. Alexander Korte, wird in Deutschland Politik gemacht. Ein Ausschnitt eines Emma-Interviews mit ihm wurde im November 2022 in einem Antrag der AfD Hamburg mit der Überschrift „Pubertätsblocker endlich verbieten“ verwendet. Sein Name tauchte auch auf einer Liste von „25 Frauenverbänden“ des Vorstandsmitglieds der LAG Freie

Wähler Frauen Bayern, Julia Weindl, auf Twitter auf.

Er steht dort neben dem deutschen Ethikrat als Gegner des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes. Diese Vereinnahmung des deutschen Ethikrates als Gegner des geplanten Gesetzes einer unbekannten Erstellerin der Liste wurde von der Vorsitzenden Prof. Dr. Alena Buyx als Fälschung benannt. Korte ist kein Mitglied des deutschen Ethikrates, sondern wurde von diesem 2020 als Kliniker gehört.

Mit den Konzepten, auf die sich Korte in der Öffentlichkeit beruft, steht er dabei nicht auf sonderlich soliden, wissenschaftlichen Füßen. 2019 gab er in der taz das zu diesem Zeitpunkt weitläufig als extrem fehlerhaft bekannte Konzept von Lisa Littman „Rapid Onset Gender Dysphoria“ (ROGD) als legitime Theorie aus. ROGD geht davon aus, dass Genderdysphorie oder Genderinkongruenz durch soziale Medien und den Druck durch Gleichaltrige urplötzlich ausgelöst werden. Belegen konnte Littman

diese These bisher nicht.

Einseitige Studien zur Gesundheit bei trans* Kindern: Befragung von Eltern aus „gender-kritischen“ Foren

Das Studiendesign des dazugehörigen Papers lässt vermuten, dass hier mit einer eindeutigen Agenda geforscht wurde: So rekrutierte sie - laut der methodologischen Kritik von Dr. Arjee Javellina Restar im Peer-Review-Journal Archives of sexual behavior - für ihre Befragung Eltern von ausschließlich „gender-kritischen“ Foren und Webseiten, namentlich: „Transgender Trend“, „4th Wave Now“ und diverse Facebook-Gruppen.

Auch der Artikel im Deutschen Ärzteblatt, „Transition bei Genderdysphorie: Wenn die Pubertas gestoppt wird“, der sich in der Hauptsache auf Aussagen von Korte verlässt, wird von Prof. Dr. med. Annette Richter-Unruh und Dr. med. Achim Wüsthof in derselben Publikation als einseitig und fehlerhaft bezeichnet. Dass der Artikel im Deutschen Ärzteblatt einseitig ausgefallen ist und die Punkte von Korte favorisiert, könnte an der Autorin gelegen haben: Die Gynäkologin Dr. med. Martina Lenzen-Schulte ist Autorin bei der als weitläufig als transfeindlich eingeordneten Zeitschrift Emma.

Geforderte Studien ethisch nicht tragbar

Richtig ist, dass es, bei all der Missinformation, die im Moment zur geschlechts-affirmierenden Therapie kursiert, keine prospektiven Studien zur Gabe von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen gibt. Um diese umsetzen zu können, müsste aber eine Gruppe betroffener Jugendlicher die Behandlung mit dieser Therapie verwehrt werden. Dabei würde man schwere Depressionen bis hin zum Suizid in Kauf nehmen – entsprechend sind sie ethisch kaum zu vertreten.

Dass es überhaupt keine Studienlage gibt, ist dagegen falsch, schließlich orientiert sich Therapie vor allem an Verlaufsstudien. Hier erschien die letzte dieser Studien im November 2022 im international einflussreichen medizinischen Peer-Review-Journal The Lancet. Es zeigt sich, dass 98 Prozent der Jugendlichen, die eine Behandlung mit Pubertätsblockern und danach eine Hormontherapie begonnen haben, die Hormontherapie auch im Erwachsenenalter fortführen. Eine „Epidemie“ von jungen Menschen, die ihre geschlechtsangleichenden Behandlungen bereuen, ist also nicht zu erwarten. Vielmehr scheint immer offenbarer zu werden, worum es bei der Abwehr der geschlechts-affirmierenden Therapie eigentlich geht: Trans* Kinder und Jugendliche in eine „Normalität“ zurückzuzwingen, die es so nie gegeben hat. (Eva Mahr)