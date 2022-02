Spiele in Peking sind eine vertane Chance

Gastbeitrag

Das IOC hätte die sportlichen Wettkämpfe nicht ohne Auflagen nach China vergeben dürfen. Der Gastbeitrag von Kai Müller.

Die noch junge Geschichte Olympischer Spiele in der Volksrepublik China ist eng mit Tibet verbunden. Sowohl die Sommerspiele 2008 als auch die jetzt beginnenden Winterspiele 2022 wurden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nach Peking vergeben, obwohl Menschenrechtsaktivisten wegen der deprimierenden Lage in Tibet lautstark dagegen protestierten.

Als im März 2008 viele Tibeterinnen und Tibeter gegen die chinesische Unterdrückung auf die Straße gingen, konnten sie selbst erfahren, was die Versprechungen der Regierung in Peking wert waren. So hatte der Chef der Pekinger Olympiabewerbung Wang Wei versichert, dass „wenn die Spiele nach China kommen, [...] sich auch alle sozialen Bedingungen, wie Bildung, Gesundheit und Menschenrechte, verbessern“ würden. Den Journalistinnen und Journalisten versprach Wang gar, dass „wir den Medien völlige Freiheit für Ihre Berichterstattung gewähren werden, wenn Sie nach China kommen“.

Beide Versprechen entpuppten sich als Lügen. Denn auf die überwältigend friedlichen Proteste der Tibeterinnen und Tibeter für Freiheit, Menschenrechte und die Rückkehr des Dalai Lama reagierten chinesische Sicherheitskräfte mit tödlicher Gewalt und einer rigorosen Nachrichtensperre.

Wenige ausländische Journalistinnen und Journalisten, die während der Proteste zufällig in Lhasa waren und berichten konnten, mussten abreisen. Trotz des Blutvergießens und gebrochener Versprechen lehnte es das IOC ab, die Spiele zu verlegen. Kein IOC-Funktionär forderte nach den Spielen eine Aufarbeitung der Gewalt in Tibet. Die IOC-Karawane ist weitergezogen und nach Peking zurückgekehrt.

Wie in Tibet hatte sich überall in China die Menschenrechtslage nach 2008 massiv verschlechtert. Konnte man vor den Sommerspielen in Peking im Jahr 2008 vielleicht mit großer Blauäugigkeit annehmen, dass sich die „Herren der Ringe“ in der Natur des KP-Regimes getäuscht hatten, so war das bei Vergabe der Winterspiele 2022 nicht mehr so.

Zum Autor Kai Müller ist Geschäftsführer der International Campaign for Tibet.

Wer im Jahr 2015 „Ja“ sagte zu Peking 2022, musste wissen, dass sich alleine in Tibet bis dahin mehr als 100 Menschen aus Protest gegen die Unterdrückung selbst in Brand gesetzt hatten. Bekannt war auch das Schicksal des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, den die Pekinger Führung zu elf Jahren Haft hatte verurteilen lassen, weil er mit mehr als 300 chinesischen Intellektuellen in der „Charta 08“ freie Wahlen und Gewaltenteilung gefordert hatte.

Seit Xi Jinpings Machtübernahme 2012 hatte sich die Unterdrückung verschärft und drohte, sich weiter zu verschärfen. In der Uigurenregion Ost-Turkestan sollte sich dies besonders bestätigen, nachdem mit Chen Quanguo ein neuer KP-Sekretär das Ruder übernahm. Der Architekt von Chinas berüchtigtem Internierungslager-System hatte sich von 2011 bis 2016 zweifelhafte Meriten als Sekretär der Kommunistischen Partei (KP) in der sogenannten Autonomen Region Tibet erworben. Viele dort entwickelte Unterdrückungstechniken vervollkommnende Chen in Ost-Turkestan.

Dabei hätten die Spiele in Peking eine Chance für internationale Politik, Sportverbände und für die Medien sein können. Mit einem klaren „Nein“ hätten sie sich mit den Opfern der KP-Politik solidarisieren und Moral über Profitinteresse obsiegen lassen können. Die Realität ist ernüchternd. So wertet UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Spiele durch seine Anwesenheit auf und fällt so seinen eigenen Experten in den Rücken, die wiederholt auf die dramatische Menschenrechtsbilanz der KP hinweisen.

Die Bundesregierung indes bietet ein Bild der Uneinigkeit, wenn einige Bundesministerinnen lediglich ihre „private“ Abneigung gegenüber den Spielen erklären. Haben auch der Kanzler und der Rest der Bundesregierung eine Meinung zu dem, was die Weltöffentlichkeit seit Monaten beschäftigt?

Die Sportverbände verschanzen sich hinter der Illusion, dass Sport außerhalb gesellschaftlicher Realitäten stattfindet und lehnen eine Positionierung ab. Die Medien stehen vor der unlösbaren Aufgabe, mit Begeisterung über Olympiasiege zu berichten, während unweit der Wettkampfstätten eine Diktatur Millionen Menschen ihrer Zukunft beraubt. Einziger Lichtblick sind Athletinnen und Athleten, die sich von Verbänden emanzipieren und – als schwächstes Glied in der Kette – mutig gegen die Zustände im Gastgeberland positionieren.

Tibeter, Uiguren und andere schauen tief enttäuscht auf das moralische Versagen von IOC, Politik, Sportverbänden und Öffentlichkeit. Der Schaden ist bereits da. Die KP wird sich ermutigt fühlen, ihren harten Kurs fortzuführen. Viele Menschen werden noch mehr leiden. Die Spiele hätten weder 2008 noch 2022 nach Peking vergeben werden dürfen. Die verpasste Chance sollte eine Lehre für die Zukunft sein.