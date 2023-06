„Macht öffentlich, wenn ihr so was erlebt!“

Claus Peter Simon. © Claus Peter Simon

Sexistische Angriffe auf Frauen in der Politik sind weit verbreitet. Nicht selten führen sie dazu, dass die Betroffenen ihr Verhalten ändern. Ein Gastbeitrag von Claus Peter Simon.

Auf den ersten Blick gibt es, was die Häufigkeit von Anfeindungen und persönlichen Abwertungen betrifft, kaum Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Amtspersonen. So zumindest das Ergebnis des jüngsten Kommunalen Monitorings vom Herbst 2022, für das rund 1500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräten befragt wurden. Demnach erlebten 39 Prozent der Männer und 42 Prozent der Frauen innerhalb eines halben Jahres Feindseligkeiten oder tätliche Angriffe im digitalen oder analogen Raum.

Erst ein genauerer Blick offenbart dann doch erhebliche Differenzen zwischen den Geschlechtern, vor allem in der Art der Angriffe. So sind dem Monitoring zufolge Frauen häufiger von Hasspostings betroffen. Außerdem werden Familienangehörige von weiblichen Amtspersonen signifikant häufiger angefeindet als die von männlichen Amtspersonen.

Auch die Studie „Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen“ der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) zeigt Unterschiede auf. Sie basiert auf den Erfahrungen von Amtspersonen. Mehr als 500 Politikerinnen und fast 300 Politiker aus Bund, Ländern und Kommunen gaben Auskunft. Demzufolge haben 40 Prozent der Politikerinnen bereits Erfahrungen mit sexualisierter Belästigung gemacht, drei Prozent auch mehrmals. Von den Politikerinnen unter 45 Jahren mussten sogar 60 Prozent derartige Erfahrungen machen, davon sieben Prozent häufiger. Demgegenüber berichtete nur eine Minderheit von drei Prozent aller Männer, dass sie Opfer sexistischer Angriffe oder Kommentare geworden seien.

Was das konkret für Frauen bedeutet, zeigen Schilderungen von Amtsträgerinnen in der qualitativen Studie der Körber-Stiftung „Mehr Respekt bitte!“, oder auch in Berichten betroffener Frauen, die Eingang in die Medienberichterstattung gefunden haben: Als etwa die SPD-Politikerin Vanessa Gattung ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt im niedersächsischen Papenburg erklärte, fand sie noch am selben Tag eine Hassmail im Postfach: „Links-grün versiffte Fotze!“

Die bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher berichtete von sexistischen Kommentaren in sozialen Medien: Die eher harmlosen lauteten „Hallo Geliebte, was machst du heute?“, oder: „Du bist die zarteste Versuchung“; mitunter waren Fotos von nackten Männeroberkörpern hinzugefügt. In einer Drohmail, die Barbara Domke erhielt, die für die Grünen im Stadtparlament von Cottbus sitzt, hieß es: „Nichts wünschte ich mir mehr, als dass Frau Domke mal so richtig über einen Gangbang vergewaltigt wird oder von einem Zug überrollt, mitgezogen vom Fahrtwind.“

Ganz offenbar richten sich viele Angriffe gegen Frauen vor allem gegen ihre Weiblichkeit. Auch wenn die Intensität unterschiedlich ist, so liegt doch immer eine Grenzüberschreitung vor, die von der betroffenen Person als unangemessen, unangenehm oder entwürdigend empfunden wird. „Es geht in fast allen Fällen nicht um Erotik und Sexualität im engeren Kontext. Es geht vielmehr immer um eine Art von Machtausübung.“, sagt Helga Lukoschat, Vorstandvorsitzende von EAF und Autorin der gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Allensbach verfassten Studie.

Vor allem jüngere Frauen machen vielfach die Erfahrung, dass ihr Äußeres betrachtet und kommentiert wird. Stellvertretend für zahlreiche Äußerungen, so die Studie, steht das Zitat einer jüngeren Kommunalpolitikerin: „Wie gehe ich nach vorne? Welche Bluse ziehe ich an? Nicht, dass meine Brüste größer ausschauen. Nicht sexy aussehen. All diese Sachen.“ Je jünger und je niedriger in Hierarchien Frauen angesiedelt sind, desto mehr sexualisierte Belästigung erleben sie. Insbesondere intransparente Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnisse machen der Studie zufolge Übergriffe möglich.

Oft geht es auch um unerwünschte Berührungen: Einer Frau wird scheinbar zufällig „über den Po gestrichen“, eine weitere berichtet über die Angewohnheit eines Fraktionskollegen, Frauen die Hand in den Nacken zu legen. Und eine Landtagspolitikerin beschreibt, es sei fast ein Sport unter den männlichen Abgeordneten, nach der Wahl zu schauen: „Wow, welches Frischfleisch haben wir hier? Bei welcher kann ich landen?“

Die Umstände der Belästigung hätten sich über die Jahre jedoch verändert, sagt Helga Lukoschat. Zu Übergriffen komme es heute eher bei informellen Anlässen, etwa abends auf Dienstreisen oder Parteitagen. Dabei werde oftmals ausgetestet, wie weit man gehen kann. Politikerinnen quer durch das Parteienspektrum seien davon betroffen.

Mitunter ließen die Belästigungen nach, wenn eine Frau einen gewissen Status erreicht habe, berichtet die bayerische Landtagsabgeordnete Doris Rauscher. Mittlerweile ist sie seit vielen Jahren im Amt. Daher komme es anders als früher nicht mehr vor, dass sie grußlos übergangen werde. Trotzdem sei sie auch heute mit Situationen konfrontiert, die typischerweise nur Frauen erleben. Als sie kürzlich auf einer Jubiläumsfeier für ein paar Minuten die Rolle der Dirigentin des Chors übernahm, sagte danach ein Mann: „Da haben Sie jetzt aber eine schöne Silhouette abgegeben.“ Dies habe sie als sehr unangenehm empfunden, weil sie die Bemerkung verlegen gemacht habe und sie nicht sofort wusste, wie sie darauf reagieren sollte. Und auch diese typisch männlichen Blicke, von oben nach unten und von unten nach oben, bei denen sie sich gewissermaßen ausgezogen fühle, die gebe es noch immer – regelmäßig auch im Landtag.

Zur Person und Sache Claus Peter Simon ist Wissenschaftsjournalist beim Magazin „GEO“. Diesen Text hat er im Auftrag der Körber-Stiftung geschrieben. Die gemeinnützige Stiftung mit Hauptsitz in Hamburg, 1959 von dem Unternehmer und Stifter Kurt A. Körber gegründet, begleitet Pilotkommunen dabei, für ihre Ratsversammlung einen Kodex für gute Diskussionskultur zu erarbeiten. Die Körber-Stiftung unterstützt außerdem zusammen mit Deutschlands Kommunalen Spitzenverbänden das Informations- und Hilfsportal „Stark im Amt“ für politisch Aktive: www.stark-im-amt.de Der Text stützt sich unter anderem auf folgende Quellen und Studien: -Kommunales Monitoring durch Motra, ein Verbundprojekt zur zivilen Sicherheitsforschung, 2022. -„Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen“, Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF), 2021. -„Frauen Macht Brandenburg“, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022. -„Vielfältige Repräsentation unter Druck: Anfeindungen und Aggressionen in der Kommunalpolitik, Heinrich-Böll-Stiftung, 2022. FR

Dass Sexismus in der Politik für viele Frauen eine nicht eben seltene Erfahrung ist, zeigt auch die Studie „Frauen Macht Brandenburg“ der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dafür haben die Autorinnen Gespräche mit zehn erfahrenen Brandenburger Politikerinnen geführt. Sexualisierte Belästigung ist demnach ein Phänomen, das alle Interviewpartnerinnen auf unterschiedliche Art und Weise in der Kommunalpolitik erleben. Es reicht von sogenannten „Frauenwitzen“ über das Kommentieren des Äußeren bis hin zu unerwünschten Berührungen.

Zu den subtileren Ausprägungen gehört es, dass Frauen häufiger bei Redebeiträgen unterbrochen werden als Männer. Eine Politikerin sagte: „Die Frau muss mit ihrem ganzen Fachwissen überzeugen. Während der Mann manchmal schon bloß mit einem flotten Spruch weiterkommt.“ Typisch ist auch folgende Äußerung: „Man macht einen Vorschlag und der wird einfach nicht beachtet. Und zwei Minuten später macht ein Mann quasi den gleichen Vorschlag und alle sagen: Oh, total toll. Was für eine gute Idee.“

Anzügliche Blicke und unerwünschte Berührungen sind auch laut dieser Studie ein Verhalten, das vor allem jüngeren Politikerinnen widerfährt. „Dieses typische unauffällige Antatschen an der Schulter, dieses Väterliche, wenn man die Hand auf die Schulter legt und nach dem Motto: So Mäuschen, ich erzähl dir mal was.“ Gerade bei den älteren Männern sei das häufig zu beobachten.

Grafik Verhaltensänderung. © FR

Oftmals fehle Männern das Bewusstsein für die Grenzüberschreitung: „Meistens merken die das gar nicht oder sind sich nicht bewusst, dass sie gerade einen Menschen erniedrigt und sich über das Äußere einer Frau lustig gemacht haben.“ Eine Befragte erwähnte, dass ein Parteifreund über eine Politikerin sagte, dass sie hübsch sei, immer ein schönes Kleid anhabe, aber weder Mann noch Kinder habe. Über einen Mann würde wohl niemand etwas Vergleichbares sagen.

Frauen und Männer sind nicht nur unterschiedlich von Anfeindungen und Aggressionen betroffen – sie reagieren auch unterschiedlich darauf. Das ergab die Studie „Vielfältige Repräsentation unter Druck: Anfeindungen und Aggressionen in der Kommunalpolitik“ der Heinrich-Böll-Stiftung.

Grafik Bewältigungsstrategien. © FR

Demnach denken die wenigsten Betroffenen aufgrund der Bedrohungslage an einen Rückzug aus der Politik. Aber die Anfeindungen führten nicht selten zu einer Veränderung des Verhaltens: etwa zu einem Verzicht auf soziale Medien, zunehmendem Misstrauen oder gar einem Meiden bestimmter Orte oder Veranstaltungen. Und das überproportional bei Frauen. Und noch einmal häufiger bei jenen mit Migrationshintergrund und/oder mit niedriger Schichtzugehörigkeit.

Auch die Bewältigungsstrategien unterscheiden sich: So geben Männer häufiger als Frauen an, Beleidigungen, Bedrohungen oder tätliche Übergriffe für sich zu behalten. Sie erstatten aber trotzdem häufiger Anzeige als Frauen. Frauen hingegen nutzen deutlich intensiver Hilfsangebote und tauschen sich über schlechte Erfahrungen häufiger mit anderen Menschen aus als ihre Kollegen.

Was das Thema Sexismus betrifft, so hätten zumindest manche Männer der jüngeren Generation das Problem erkannt, sagt Helga Lukoschat. Dennoch sei Prävention bei sexualisierter Belästigung und Machtmissbrauch weiterhin enorm wichtig: „Die Parteien sollten flächendeckend Ansprechstellen für entsprechende Vorfälle einrichten“, so Lukoschat. Und Parlamente und Ratsversammlungen könnten einen Code of Conduct gegen Alltagssexismus entwickeln.

Idealerweise sollte nicht nur auf Bundes- und Länderebene, sondern in jedem Ortsrat über ein entsprechendes Leitbild diskutiert werden. Einen Schritt in diese Richtung geht bereits die Körber-Stiftung, die Pilotkommunen dabei begleitet, für ihre Ratsversammlung einen Kodex für gute Diskussionskultur zu erarbeiten und zu beschließen – dass dieser Sexismus ausschließt, versteht sich von selbst. Außerdem unterstützt die Stiftung zusammen mit Deutschlands Kommunalen Spitzenverbänden das Hilfsportal „Stark im Amt“, das politisch Tätigen weitreichende und für sie ausgelegte Informationsangebote macht.

Für die Papenburger Bürgermeisterin Vanessa Gattung ist Öffentlichkeit besonders wichtig: Zusammen mit einer Kommunikationsberaterin organisierte sie im April 2021 eine Online-Diskussion und lud den niedersächsischen Innenminister als Podiumsgast ein, der Titel: „Hass und Hetze in der Kommunalpolitik“. Dort erzählte sie von ihren Erfahrungen, auch von ihren Ängsten. Es war wie ein Befreiungsschlag. „Ich kann allen nur raten: Macht öffentlich, wenn ihr so was erlebt!“, sagt sie. „Das hilft nicht nur euch. Es hilft auch anderen, laut zu werden gegen Hass und Hetze.“