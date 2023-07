Schwerer Tabubruch

CDU-Chef Friedrich Merz hat mit seinen Äußerungen zur AfD viele empört - auch Benjamin Graqumann von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main. © dpa

CDU-Chef Merz hat die Brandmauer zur AfD eingerissen - mit Folgen für die jüdische Gemeinschaft. Ein Gastbeitrag.

Die Sommerzeit ist auch in der deutschen Innenpolitik meist eine Phase, in der sich die oft so aufgeheizte Stimmung beruhigt und abkühlt. Manchmal müssen in dieser Zeit auch eher untergeordnete Geschichten die Seiten der Zeitungen füllen. Freundliche und weiche Sommerinterviews mit Politikerinnen und Politikern sind in den Ferien bewährte Methoden, um die lange Zeit bis nach der Sommerpause zu überbrücken.

Aus jüdischer Sicht muss man sich angesichts des Sommerinterviews mit dem Vorsitzenden der CDU nun allerdings ganz massive und akute Sorgen machen. Friedrich Merz ist mit dem vollmundigen Versprechen angetreten, die Umfragewerte der AfD zu halbieren. Tatsächlich haben sich die Werte der AfD seit diesem Versprechen fast verdoppelt. Dieser fatale Irrtum von Merz und die damit verbundene Verkennung der politischen Realität in Deutschland sind schlimm genug.

Dass Merz die CDU zunächst als „Alternative für Deutschland mit Substanz“ und seine Partei damit als „bessere“ AfD bezeichnet hat, wurde noch als unglückliche und ungeschickte Äußerung entschuldigt. Im Sommerinterview des ZDF hat Merz allerdings nachgelegt und die immer wieder zitierte Brandmauer zur AfD mit eingerissen. Gleichzeitig hat er das Tor für eine Zusammenarbeit auf – zunächst - kommunaler Ebene mit Rechtsradikalen und Antisemiten geöffnet. Das ist ein eklatanter und schwerwiegender Tabubruch.

Merz zur AfD: Nicht nur die jüdische Gemeinschaft in Deutschland muss sich auf ungemütliche Zeiten einstellen

Erfreulich ist lediglich, dass Merz hierfür auch aus der eigenen Partei viel Gegenwind bekommt. Allerdings zeigt sich deutlich, dass hinter den Aussagen des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei im deutschen Bundestag eine Strategie steht.

Ein Jahr vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen muss sich nicht nur die jüdische Gemeinschaft in Deutschland auf ungemütliche – und bis vor kurzem noch kaum vorstellbare – Zeiten einstellen. Wer eine Zusammenarbeit mit den Demagogen, Hetzern und Spaltern der AfD auf allen Ebenen nicht kategorisch, ausnahmslos und unmissverständlich ablehnt, reißt das fragile Fundament des Vertrauens der Juden in Deutschland in die Grundsätze deutscher Nachkriegspolitik endgültig ein.

Die AfD stellt mehr als 200 Landtagsabgeordnete und 78 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Es ist längst kein Tabu mehr, Politikerinnen und Politiker der AfD in Talk-Shows einzuladen und schon seit längerer Zeit erleben wir mit wachsendem Entsetzen, dass auf die erschreckenden Umfragewerte der AfD bloß mit Schulterzucken und Gleichgültigkeit reagiert wird. Wir dürfen uns aber niemals daran gewöhnen, dass sich eine Partei, die Geschichtsrevisionismus betreibt und immer skrupelloser und aggressiver versucht, historische Fakten zu leugnen und zu verharmlosen, in der Parteienlandschaft etabliert.

Vor einem Jahr mussten wir erleben, dass im Rahmen der Documenta 15 staatlich geförderter Antisemitismus auf großer Bühne präsentiert wurde und all die schönen Reden zu Gedenkveranstaltungen damit widerlegt worden sind. Und im Vorfeld der Documenta 15 wurden sämtliche Warnungen und Befürchtungen von jüdischer Seite nicht nur nicht ernst genommen, sondern vollkommen und systematisch ignoriert. Diese brandgefährliche Mischung aus Ignoranz und Bagatellisierung hat tiefe Spuren der Verunsicherung in der jüdischen Gemeinschaft hinterlassen.

Hinzu kommen Rekordzahlen an antisemitischen Vorfällen und Straftaten in Deutschland, die dazu führen, dass sich viele Juden in Deutschland ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft machen. Denn wir leben ohnehin in einem geradezu paradoxen Zustand. Das jüdische Leben in Deutschland war noch nie so bunt, so modern und so vielfältig; aber auch schon lange nicht mehr so gefährdet.

Merz zur AfD: Wer immer noch „Wehret den Anfängen“ ruft, der hat die Augen vor der Realität verschlossen

Wer daher im Rahmen von Sonntagsreden immer noch „Wehret den Anfängen“ ruft oder von Alarmsignalen spricht, der hat die Augen vor der traurigen Realität verschlossen und nicht erkannt, dass wir nicht am Anfang stehen, sondern ein strukturelles Problem haben. Es ist verantwortungslos, in dieser Zeit eine Kooperation mit der AfD nicht energisch und entschieden zurückzuweisen. Gerade die deutsche Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, klare und deutliche Abgrenzungen zu rechtsextremen Parteien auszusprechen.

Aber zur Wahrheit gehört angesichts der beängstigenden Umfragewerte der AfD auch: Wir alle müssen lernen, noch lauter und mutiger zu werden, um deutlich zu machen, dass die AfD eine Gefahr für unsere freie, offene und demokratische Gesellschaft darstellt.

Das fatale Interview von Merz zur AfD ist eine dramatische Zäsur

Das fatale Interview von Merz stellt eine dramatische und tiefgreifende Zäsur dar. Wir brauchen kein Anbiedern an die AfD, sondern ein mutiges, unmissverständliches und entschlossenes Zusammenwirken von Politik und Zivilgesellschaft, um die AfD zu bekämpfen. Hierfür bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung, bei der keine Zeit verloren werden darf. Sonst folgt nach den dunklen Sommerwolken ein eisiger Winter in Deutschland.

Benjamin Graumann ist Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main.