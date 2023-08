Klimabrief an Olaf Scholz: „Wo bleibt Ihr Handeln?“

Die Ampelkoalition unter Führung von Kanzler Olaf Scholz muss nach Ansicht von Fridays for Future das Klimaschutzgesetz verschärfen und das Klimageld schnell einführen. © Michael Kappeler/dpa

855 Tage – so viel Zeit ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz vergangen. Tage, Wochen, Jahre, in denen Sie Bundeskanzler waren.

Damals sagten Sie, „Klimaschutz ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Bremser und Blockierer haben nichts mehr zu sagen, es geht jetzt ums Handeln“. Doch wo bleibt Ihr Handeln?

Die erste Hälfte Ihrer Legislatur blockierten und bremsten Sie Klimaschutz. Jetzt forcieren Sie sogar einen Rückschritt. Anstatt das Klimaschutzgesetz zu verschärfen – was längst überfällig wäre –, plant die Ampel unter Ihrer Führung das Gesetz abzuschwächen. Die Überprüfbarkeit der Ziele für jeden Sektor, Planungssicherheit und die Übernahme klarer politischer Verantwortung – all das soll abgeschafft werden. Ist das Ihr „Handeln“?

Brief an Olaf Scholz: Klimageld wäre ein sozialer Ausgleich

Den Preis für CO2 hat Ihre Regierung (richtigerweise) angehoben. Der entscheidende soziale Ausgleich durch ein Klimageld, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, bleibt aber bisher aus.

Dabei ist der Gedanke hinter dem Klimageld so einfach: Jeder zahlt für das, was er ausstößt ein und alle bekommen denselben Betrag ausgezahlt. Dieser Mechanismus ist somit nicht nur marktwirtschaftlich sinnvoll, sondern auch noch sozial gerecht, da Leute mit niedrigeren Einkommen grundsätzlich auch weniger emittieren und somit mehr unterstützt werden. Viele Leute machen sich aktuell Sorgen, ob und wie sie sich alles noch leisten können. Wann wäre eine bessere Zeit für die Einführung als jetzt?

Seit einiger Zeit ist es sehr ruhig geworden in Ihrer Regierung, was das Klimageld angeht. Man findet angeblich keinen Weg, es an alle Bürger und Bürgerinnen auszuzahlen. Ich frage mich, wie gestaltungsunwillig und unmotiviert eine Regierung sein muss, um das so stehen zu lassen, geschweige denn zuzugeben?

Politischer Wille bei Umsetzung des Klimagelds fehlt

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wer in dieser Geschwindigkeit LNG-Terminals ausbauen und Heizungsgeld auszahlen kann, der schafft es auch, ein Klimageld umzusetzen. Vorausgesetzt, der politische Wille ist da.

Die Einführung des Klimagelds würde die gesellschaftliche Akzeptanz für die anstehenden Klimaschutzmaßnahmen erhöhen. Denn seien wir ehrlich, natürlich ist es eine große Aufgabe, die da vor uns liegt. Aber es gilt ebenso, dass wir die Transformation gemeinsam schaffen können. Dafür müssen Sie handeln: Das Klimaschutzgesetz muss verschärft, nicht aufgeweicht und das Klimageld schnell eingeführt werden.

Ihre Eva Städele

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung.