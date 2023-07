Lieber Friedrich Merz!

„Kuschelkurs mit Rechtspopulisten und Kulturkampf gegen Klimaschutz“ wirft unser Gastautor CDU-Chef Friedrich Merz vor. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine FDP-Politikerin hat Anfang des Jahres über Sie gereimt: „Treibt’s ein Naziprinz zu wild, wird der Flugzwerg plötzlich mild.“ Das fanden Sie gar nicht lustig. Verständlich – auch für Sie sind gerade keine einfachen Zeiten.

In einer aktuellen Umfrage schmilzt der Abstand der Union zur AfD auf 4,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund verfallen Sie wieder in die alten Rezepte: Der AfD nach dem Mund reden und die Grünen zum „Hauptgegner“ erklären. Kuschelkurs mit Rechtspopulisten und Kulturkampf gegen Klimaschutz. Diese geschichtsvergessene Strategie schockiert eine Mehrheit in Deutschland und sogar Ihr Parteivize Andreas Jung hat sich öffentlich davon distanziert.

Denn genau das macht die AfD groß. Über Monate hat Ihre Partei im Schulterschluss mit der FDP und der Springer-Presse in allen Talkshows dieses Landes bewusst die Angst vor Veränderung geschürt. Parallelen mit diktatorischen Zuständen zu ziehen, indem man von Habecks „Energie-Stasi“ schwadroniert, skizziert die Grünen als ähnlich autoritäre Partei wie die AfD und eskaliert die Debatte um das Heizungsgesetz zum Kulturkampf. Dabei wäre ein Einbaustopp für fossile Heizungen ein essenzieller Schritt in Richtung Einhaltung der Klimaziele.

Stoff zur Empörung gibt es genug für einen Oppositionsführer: Die klimapolitische Bilanz der Ampel ist dermaßen katastrophal, dass sie geradezu nach einer bissigen Opposition schreit. Deren Rolle müsste jetzt sein, die klaffende Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit offenzulegen: Immerhin fällt die Ampel mit ihrem entkernten Klimaschutzgesetz hinter Ambitionen zurück, die unter Führung Ihrer Partei beschlossen wurden. Doch die CDU lässt genau diese unliebsame Stimme vermissen, die als Korrektiv für die Ampel dienen könnte.

In vielen Regionen dieses Landes ist Ihre Partei bei den Menschen seit Jahrzehnten fest verankert. Viele davon kann die Klimabewegung alleine nicht erreichen. Jetzt wäre die Zeit, genau diesen Menschen ehrlich gegenüberzutreten, und sie bei konsequentem Klimaschutz mitzunehmen. Doch statt die CDU in der Opposition inhaltlich neu aufzustellen, holen Sie wieder die eingestaubten Feindbilder aus dem Schrank.

Schon heute sind die Folgen der Klimakrise bei uns in Deutschland angekommen: Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat über 100 Menschen das Leben gekostet und die CDU die Kanzlerschaft. Wer Stimmung gegen Klimagerechtigkeit macht, wird abgestraft, wenn die Folgen der Klimakrise den Alltag der Menschen immer stärker prägen. Wer Klimaschutz blockiert, verliert.

Ihr Pit Terjung

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung.