Liebe Mitmenschen,

Klimabrief

ich bin Ibo, komme aus Nordsyrien und schreibe Euch und Ihnen heute, weil ich selbst Krieg erlebt habe. Der Klimabrief.

Ich weiß was es heißt, seine Heimat zu verlieren, Freundinnen, Freunde und Eltern zu verlassen. Ich weiß wie es ist, auf der Flucht zu sein, tagelang nichts zu essen zu haben. Deshalb möchte ich mich heute an Euch wenden.

Russland hat Assad dabei unterstützt, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Städte bombardiert und umzingelt, Hunderte Menschen sind gestorben und Tausende Menschen sind bis heute auf der Flucht. Es macht mich tieftraurig zu sehen, wie viele Länder von Krieg betroffen sind.

Und die EU unterstützt die Kriege in der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Autokraten wie Putin finanzieren die von ihnen geführten Kriege durch den Export von Kohle, Öl und Gas. Eine Aufrüstung mit 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beendet weder Blutvergießen in der Ukraine, noch wird sie in Zukunft Kriege verhindern. Mit Waffen kann man keine gute Zukunft bauen. Stattdessen müssen wir uns jetzt unabhängig machen von fossilen Energien aus Terrorregimen, an denen das Blut Unschuldiger klebt.

Doch die EU macht weiter Geschäfte mit Despoten, zieht in Betracht, Gas jetzt aus Katar oder Libyen zu importieren. Statt durch Erneuerbare unabhängig zu sein, überlegen sie, mit Diktatoren Deals zu schließen. Deals, die immer gegen die Menschen gehen.

Das darf nicht sein. Es braucht einen Wandel von Profitinteressen hin zu Interessen der Menschen. Wir brauchen internationale Mobilisierung, die sich für Menschen, nicht Profite einsetzt. Alle Regierungen müssen über Worte der Unterstützung für die Ukraine hinausgehen. Schluss mit der Finanzierung von Putins Launen – Schluss mit Öl, Gas und Kohle. Das Ende von Nord Stream 2 – ein für alle Mal.

Auch ukrainische FFF-Aktivistinnen und -Aktivisten fürchten um ihr Leben. Sie verstecken sich vor Putins Bomben und brauchen Solidarität. Sie rufen Euch zu Antikriegs-Demos auf. Wir müssen unsere tägliche Routine unterbrechen, um ein sofortiges Ende aller Kriege und Gewalttaten zu fordern, von der Ukraine bis zum Nahen Osten, Afghanistan und darüber hinaus.

Die Welt befindet sich in einem kritischen Moment. Regierungen können sich auf die Seite der Menschen stellen oder auf die Seite des Geldes, der Gier und der fossilen Brennstoffindustrie. Dazwischen gibt es nichts. Frieden und Klimagerechtigkeit liegen eng beieinander. Stehen wir gemeinsam dafür ein!

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung.