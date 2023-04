Liebe Jusos im Bundestag,

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung.

die Bundestagswahl im September 2021 hat viele von Euch ins Parlament gebracht. Mit ganzen 49 jungen Abgeordneten brüstet ihr euch auf eurer Website. Das implizite Wahlversprechen: Endlich ein richtiger Aufbruch, weg mit der eingestaubten Alternativlosigkeitspolitik der großen Koalition, weg mit dem Schielen auf die Stimmen der alten Generation. Jetzt sollten auch mal die Jungen zu Wort kommen! Das Thema der Stunde: Klimagerechtigkeit. Sogar als prädestiniert pessimistischer Klimaaktivist durfte man zumindest ein wenig auf euch junge Abgeordnete hoffen.

Nun schreiben wir April 2023. Was hat sich getan? Wenig bis nichts. Die Jusos im Bundestag sind bisher vor allem eins: unsichtbar. Die Ampel scheitert katastrophal darin, die großen Aufgaben unserer Zeit (Verkehrswende, Dekarbonisierung, Industriewende …) zu bewältigen – und sie macht aktiv Rückschritte.

144 Autobahnprojekte werden neu priorisiert, die Sektorziele werden aufgeweicht und Deutschland macht sich weiterhin von fossilem Gas abhängig. Die SPD lässt dem klimapolitischen Wahnsinn freien Lauf, feuert ihn auf dem Weg zu den irreversiblen Kipppunkten auch noch an. Olaf Scholz hat das Abschaffen der Sektorziele aktiv vorangetrieben, die SPD hat Klima gegen soziale Fragen ausgespielt – obwohl klar ist, dass kein Klimaschutz auch keine Alternative ist.

Und wer schaut zu? Richtig. Ihr jungen Menschen, die mit Ambitionen und Versprechen in den Bundestag gegangen seid und alles mal so richtig umkrempeln wolltet. Schade. Politik machen heißt, für seine Überzeugungen wirksam kämpfen zu wollen. Das wollt Ihr sicherlich auch.

Was wir allerdings erleben, ist eine Fallstudie einer Dynamik, die so alt ist wie das Parlament selbst. Die erdrückende Last der allzu oft vorgeschobenen „Realpolitik“ erstickt den moralischen und politischen Kompass. Man will den Sitz im Bundestag behalten. So weit, so nachvollziehbar.

Das hier ist kein „Die da oben“-Text, keine politikverdrossene Abkehr von der Macht der Demokratie. Nein. Das hier ist eine Erinnerung. Mit dem Bundestagsmandat wurde Euch eine immense Macht in die Hände gelegt. Und eine Bitte: nutzt sie! Ihr Jusos dieses Bundestags habt nichts zu verlieren als eure Twitter-Follower. Und Ihr habt eine Welt zu beschützen.