Liebe Doomscroller, liebe Medienjunkies,

Klimabrief

Pandemie, Klimakrise und jetzt auch noch Krieg. Jeden Tag durch scheinbar endlose schlechte Nachrichten scrollen und eigentlich nicht mehr weiter wissen – ich kenne das. Ihr wahrscheinlich auch. Der Klimabrief.

In solchen Momenten scheint es manchmal verlockend einfach aufzugeben – ich meine, was soll man auch sonst tun? Das Gegenteil! Die Sache ist nämlich die: Wenn wir uns jetzt nicht reinhängen und immer nur in Angststarre auf die Nachrichten schauen, dann werden die globalen Krisen in Zukunft nur noch schlimmer. Deswegen rufen wir für nächsten Freitag, den 25. März, zum Klimastreik auf, für Frieden und Klimagerechtigkeit. Über Jahrzehnte hat sich Deutschland energiepolitisch von Putin und anderen Diktatoren abhängig gemacht, trotz vieler Warnungen und Einwände aus der Zivilgesellschaft. Es ist absurd: Wie kann eine Bundesregierung glauben, es sei eine gute Idee, zusammen mit einem Autokraten eine Gaspipeline zu bauen, geschweige denn mehrere?

Mittlerweile sehen wir die Konsequenzen: Wir beziehen über 50 Prozent unseres Erdgases aus Russland und finanzieren mit unseren Stromrechnungen Putins grausamen Angriffskrieg mit.

Die Situation ist aber nicht so aussichtslos wie sie scheint: Wir kennen die Ursachen für die Probleme und wissen, dass es Lösungen für sie gibt. Was wir jetzt brauchen, ist ein radikaler, gerechter Ausstieg aus fossilen Energieträgern und eine massivst beschleunigte Energie-, Wärme- und Verkehrswende. Es ist klasse, dass ein Minister, nach drei Jahren Fridays for Future, auch bemerkt, dass erneuerbare Energien, Freiheit und Frieden stiften. Vielmehr braucht es aber jetzt spürbare, messbare Taten, die Emissionen senken und Abhängigkeiten von Autokraten reduzieren.

Kurzfristig braucht es mehr Geld für finanziell schwache Menschen statt eines klimaschädlichen, unsozialen „Tankrabatts“, der am meisten den Ölkonzernen nützt und nicht der Gesellschaft.Es ist so leicht, sich in dem zu verlieren, was wir schon verloren haben. Gleichzeitig gibt es aber noch so viel zu retten!

Wenn man nur hochschaut, weg vom Handy oder der Zeitung, kann man überall Menschen sehen, die anpacken, Geflüchtete bei sich aufnehmen und neben einem auf der Straße stehen und rufen: „What do we want? Peace and Justice!“ – „Was wollen wir? Frieden und Gerechtigkeit!“ Wir sehen uns am 25. März auf der Straße beim Klimastreik.

Liebe Grüße, Ihre Helena Marschall

