Liebe CDU,

Teilen

CDU-Chef Friedrich Merz sollte nach Ansicht von Fridays for Future an der Brandmauer zur AfD festhalten. ara/Michael Kappeler/dpa) © dpa

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung.

Du steckst ganz schön heftig in einer Identitätskrise! Während die AfD Rekordwerte einfährt und in Umfragen gerade nur vier Prozentpunkte hinter Dir liegt, fischt Dein Vorsitzender Friedrich Merz so klar am rechten Rand, dass er Dich mittlerweile eine „AfD mit Substanz“ nennt – hoffentlich fängst du dich bald wieder, denn der Boden, auf dem du dich bewegst, ist gefährlich!

Europaweit sind rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch und konservative Parteien nähern sich ihnen immer weiter an, statt die Brandmauer aufrechtzuerhalten. Das jüngste Beispiel dafür ist Spanien: Erst vor zwei Wochen ist das Land fürs erste bei den Nationalwahlen um Haaresbreite einer Regierung entkommen, in der Dein spanisches Äquivalent, die konservative Partido Popular, liebend gern mit der rechtsextremen Vox koaliert hätte.

Vox leugnet nicht nur die Klimakrise und will aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen (das kennen wir ja schon von Donald Trump und übrigens auch von der AfD), sondern will sogar die nationale Wetterbehörde abschaffen. Um den Klimawandel konsequent zu leugnen, muss man wohl die Institutionen abschaffen, die ihn messen, stimmt’s?!

Schon längst ist die Klimakrise sichtbar: Jedes Jahr wüten Waldbrände heftiger und länger – wie beispielsweise in Algerien, Kanada oder auf Rhodos. Dieser Juli war der heißeste Monat seit 120 000 Jahren, ohne den menschengemachten Klimawandel wäre das praktisch unmöglich gewesen.

Rechte Parteien wie AfD und Vox leugnen nicht nur den menschgemachten Klimawandel, sondern können sogar von ihm profitieren. Die Klimakrise bedroht unsere Lebensgrundlagen und sie machen sich die daraus entstehenden Ängste zunutze, feuern sie weiter an, machen den Menschen Angst vor Klimaschutz statt vor den Klimakatastrophen.

Liebe CDU, mach da nicht mit! Es ist beunruhigend, wie Mitte-Rechts-Parteien zunehmend die Hemmungen verlieren, mit antidemokratischen Kräften zusammenzuarbeiten, wenn etwa die Europäische Volkspartei, angeführt von dem deutschen Manfred Weber von der CDU-Schwesterpartei CSU, aktiv mit der rechtspopulistischen Fraktion im Europaparlament Desinformationskampagnen gegen die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen fährt.

Es ist noch nicht zu spät für die CDU. Man kann versuchen, die Klimakrise runterzureden und zu ignorieren, aber sie wird nicht weggehen – im Gegenteil. Dabei wäre eine konservative Partei, die sich für konsequenten Klimaschutz und echte Lösungen einsetzt, statt zu bremsen und zu polarisieren, ein wichtiger Beitrag.