Kultiviertes Desinteresse der Kirche

Früherer Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch. © Patrick Seeger/dpa

Es darf nicht folgenlos bleiben, dass katholische Bischöfe bei Missbrauch Recht gebrochen haben, schreibt Gastautor Thomas Schüller.

Die Freiburger Erzbischöfe Robert Zollitsch und Oskar Saier haben im Umgang mit Missbrauchstaten von Klerikern systematisch kirchliches Recht ignoriert, staatliche Gesetze missachtet, Täter geschützt und Opfern die kalte Schulter gezeigt. Das hat der jüngst veröffentlichte Untersuchungsbericht des Erzbistums aufgezeigt. Bei Zollitsch kommt hinzu, dass er als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 2010 im Streit mit der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) die Regierung wie auch die gesamte Öffentlichkeit getäuscht hat.

Und? Was sind die Folgen? Gerade die baden-württembergische Landespolitik mit ihrem katholisch überidentifizierten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), der gerne in Sonntagsreden die Gemeinwohldienlichkeit der Kirchen preist, gerne Staatsleistungen weiterzahlen will, da die Kirchen doch so viel Gutes für die Gesellschaft täten, schweigt.

Mit den Kirchen will man es sich offenkundig nicht verscherzen. Da müssen die Betroffenen sexualisierter Gewalt halt auch heute weiter Opfer bleiben. Symbolhandlungen wie Zollitschs Rückgabe von Bundesverdienstkreuz und Staufermedaille oder das Abhängen der Ölgemälde beider ehemaliger Erzbischöfe im Freiburger Bischofshaus sind dann das Maximum an Reaktionen auf den erneut desillusionierenden Bericht aus Freiburg.

Dabei stellen sich dringliche Fragen: Welche Handlanger in der Zentrale der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn haben Zollitsch 2010 unterstützt? Was wusste Pater Hans Langendörfer SJ, langjähriger Sekretär der Bischofskonferenz und engster Mitarbeiter des jeweiligen Vorsitzenden? War auch er in seiner Öffentlichkeitsarbeit an der systematischen Vertuschung beteiligt?

Warum haben die Bischöfe Zollitsch nie darauf angesprochen, dass aus dem Erzbistum Freiburg keine Missbrauchsfälle nach Rom gemeldet wurden, während das in den anderen Bistümern geschah – zunächst zögerlich, aber immerhin? Das könnte man auch den über Zollitsch öffentlich entsetzten Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, fragen.

Sicher, er hat schon früh Maßnahmen ergriffen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt, andererseits aber bis heute keinen abschließenden Bericht über seine große Diözese vorgelegt. Es lebt halt noch ein hochbetagter Vorgänger, Kardinal Walter Kasper. Es ist leicht, wie Fürst mit dem Finger auf andere zu zeigen, während man sich selbst sehr viel Zeit lässt – Zeit, die Betroffene in ihrem Leben nicht mehr haben.

Und die kirchliche Öffentlichkeit? Ritualisiertes Abmoderieren gehört zu den alltäglichen Pflichtübungen auch des organisierten Laienkatholizismus in Deutschland. Der Schrei der Opfer dringt nur selten bis zu ihnen durch.

Und der amtierende Erzbischof Stefan Burger? Bestimmt wird er alles unternehmen, dass solche Untaten und ihre Vertuschung nicht mehr vorkommen werden. Aber der Frage, was dieser unsägliche Skandal in seinem Erzbistum mit der klerikalen Machtverteilung zu tun haben könnte, weicht auch er aus.

Dabei wird immer deutlicher: Gerade die Gewalteneinheit in der Hand der Bischöfe und des Papstes sind der Schlüssel, um zu verstehen, wie es zu dieser bodenlosen Ignoranz gegenüber den Opfern sexualisierter Gewalt kommen konnte. Wenn Bischöfe Gesetzgeber, Verwalter und Richter in einer Person sind, dann ist Vertuschung vorprogrammiert, zumal in einem männerbündischen System von Klerikern, die ihresgleichen schützen.

Wer verstehen will, warum „die Römer“, aber auch Kardinäle wie Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg und Anders Arborelius aus Stockholm den Synodalen Weg der deutschen Kirche verdammen, der muss sich dessen „Forum Macht“ und seine Reformvorlagen anschauen. Bei der Infragestellung klerikaler Macht hört der Spaß auf. So gibt Hollerich, Generalrelator der bevorstehenden Bischofssynode zum Thema Synodalität, zu Protokoll: Es sei in der Kirche nicht die Frage, wie man die Macht teilen könne, sondern wie man es schaffe, zum Dienen zurückzukehren.

Mehr theologische Verdummung geht wirklich nicht: Macht mit dem Begriff Dienen zu verschleiern und zu kaschieren – auf diesen Trick fällt niemand mehr herein. Nein: Es ist an der Zeit, die Bastionen des Klerikalismus zu schleifen und Macht in der Kirche unter die Kontrolle demokratisch legitimierter synodaler Organe zu bringen. Erst dann besteht zumindest die Chance, dass Opfern sexualisierter Gewalt menschengerecht begegnet wird. Nichts weniger ist das Gebot der Stunde.

Thomas Schüller ist Theologe und Professor für Kirchenrecht an der Uni Münster.