Kluge Zukunftsgesetze statt Anti-Politik

Kommissionspräsidentin und Christdemokratin Ursula von der Leyen bekommt für das EU-Klimaschutzpaket Green Deal Gegenwind von Unions-Abgeordneten in der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments. (ara/Eloisa Lopez/dpa) © dpa

CDU/CSU darf es nicht gelingen, im Europaparlament den Klimaschutz aufzuhalten. Ein Gastbeitrag der Grünen-Europaabgeordneten Terry Reintke und Jutta Paulus.

Gegen den Widerstand der Konservativen hat die Mehrheit im Europäischen Parlament im Juli eines der wichtigsten Gesetze für den Naturschutz und Biodiversität auf den Weg gebracht: das europäische Renaturierungs-Gesetz. Diese Abstimmung haben wir gewonnen – aber der Angriff auf den Green Deal geht weiter.

Wir Grünen haben mit den konstruktiven Fraktionen der Sozialdemokraten, Linken und Teilen der Liberalen für das Renaturierungs-Gesetz gekämpft. Es ist Grundlage für die Produktion unserer gesunden Lebensmittel auf fruchtbaren Böden, für gesundes Trinkwasser, für den Schutz der Artenvielfalt und unseres Klimas.

Möglich gemacht haben es einige mutige Europaabgeordnete der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), vor allem aus Irland und Tschechien. Trotz massiven Drucks wollten sie den Weg ihres Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber (CSU) in die Allianz mit den Rechten und Rechtsextremen im EU-Parlament nicht mitgehen, die Desinformationskampagne und Blockadehaltung ihrer Fraktion nicht mittragen. Die hatte zuletzt gar nicht mehr an dem Gesetz mitverhandelt, stattdessen gezielt Ängste – vor allem in der Landwirtschaft – geschürt.

Aber die Koalition der Verantwortungsbewussten war stärker. Und die massive Unterstützung für das Gesetz aus der Wirtschaft durch Unternehmen wie Ikea oder Unilever, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft durch viele NGO, die Fridays for Future-Bewegung mit Greta Thunberg und auch von einigen Landwirtinnen und Landwirten zeigen: Wenn wir an einem Strang ziehen, schaffen wir es.

Darum muss es auch in den kommenden Monaten gehen. Das Ringen um das Renaturierungs-Gesetz war nur der Anfang. In einem Jahr sind Europawahlen, und die CDU/CSU-Abgeordneten in der EVP haben die Klima- und Naturschutzgesetzgebung ihrer Kommissionspräsidentin und potentiellen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen zur Zielscheibe ihres Anti-Wahlkampfs gemacht.

Derzeit verhandelt das Parlament über den Kommissionsvorschlag zur Pestizidverordnung. Bis 2030 soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln halbiert und der Einsatz besonders umweltschädlicher Pestizide beendet werden. Wieder beschwört die EVP das Gespenst der Versorgungssicherheit herauf, das schon beim Renaturierungs-Gesetz falsch war. Denn ohne gesunde Natur gibt es keine gesunde Landwirtschaft.

Ähnliches gilt für die Reform der Chemikalienrichtlinie. Dabei geht es unter anderem darum, Ewigkeitschemikalien zu beschränken. Sie sind gesundheits- und umweltschädlich und heißen so, weil sie sich nicht selbst abbauen, also „ewig“ in der Natur bleiben. Der Antrag an die EU-Chemikalienagentur – den auch Deutschland unterstützt – gewährt der Industrie Übergangsfristen, um Ersatzstoffe zu finden. Die CDU/CSU tut aber so, als stünde schon morgen ein ersatzloses Verbot dieser Stoffe ins Haus. Das stimmt nicht.

Eine volkswirtschaftliche Betrachtung macht zudem deutlich, dass der Umstieg auf weniger schädliche Stoffe kostengünstiger ist. Die gesundheitlichen Schäden durch Industrieproduktion beziehungsweise durch 17 000 kontaminierte Standorte in Europa werden auf bis 80 Milliarden Euro geschätzt – jährlich. In den USA suchen die Firmen längst nach Alternativen, weil einigen Chemieproduzenten Schadensersatzklagen in Millliardenhöhe ins Haus stehen.

Politik gegen Wirtschaft, Wissenschaft, Klima und Gesundheit – das ist nicht unsere Vision von Europa. Und auch viele in der Union lehnen diese Entwicklung ab. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Green Deal zu ihrer Priorität gemacht, nachdem Millionen junger Menschen für eine lebenswerte Zukunft demonstrierten. Wir müssen und wollen ihn zum Erfolg führen. Um unsere Industrie wettbewerbsfähig zu halten, ist es sinnvoll, auf Fortschritt statt auf Rezepte der Vergangenheit zu setzen.

„Konservativ“ kommt von konservare, lateinisch für „erhalten“. Die Natur und das Klima zu erhalten wäre wohl der selbst erteilte Auftrag einer Partei, die im Namen prominent auf ihre christlichen Werte verweist. Dass es auch einfach ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft ist, brachte Frank Elderson, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank, jüngst auf den Punkt: „Es geht beim Green Deal nicht um Hippie-Gedöns oder darum, Bäume zu umarmen, sondern um harte wirtschaftliche Fakten.“ Kurz: Ohne Natur keine Wirtschaft.

Terry Reintke ist Grünen-Europaabgeordnete und Ko-Vorsitzende der Fraktion.

Jutta Paulus ist Grünen-Europaabgeordnete und Mitglied des Ausschusses für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.