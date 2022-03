Für Transformation ist Mitbestimmung nötig

Gastbeitrag

Von Cansel Kiziltepe schließen

Betriebliche Mitsprache braucht ein Update, damit wir gute Arbeit sichern und Wandel gestalten.

Von März bis Ende Mai werden in Unternehmen Betriebsräte gewählt. Er ist das zentrale Institut der demokratischen Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Die Demokratisierung der Wirtschaft war und ist eine tragende Säule der demokratischen Gesellschaft.

Doch die Repräsentation der Beschäftigten durch Betriebsräte geht ständig zurück. Lediglich knapp zehn Prozent der Firmen, die einen Betriebsrat wählen könnten, haben auch ein solches Gremium. Das bedeutet für Millionen Beschäftigte, dass sie an grundsätzlichen Entscheidungen in ihren Unternehmen nicht beteiligt werden - wie Arbeitszeit, Bezahlung oder strategische Entscheidungen. Und das obwohl sie davon unmittelbar betroffen sind. Höchste Zeit, dass wir alle Beschäftigten darin bestärken, ihr Recht auf betriebliche Mitbestimmung wahrzunehmen.

Die sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaft ist in vollem Gange und wird weiter an Tempo aufnehmen. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft muss noch engagierter verfolgt werden. Durch diese Entwicklungen entstehen neue Branchen und Märkte, andere verschwinden. Die radikale Veränderung von Wirtschaft und Arbeitswelt verlangt nach neuen Regeln für die Mitbestimmung. Nur mit einer starken Beteiligung der Beschäftigten können wir die Zukunft sozial gerecht gestalten.

In Berlin hatten zuletzt die Onlinebank N26 und der Lieferdienst Gorillas durch aufschiebende Rechtsmittel und Umstrukturierungen ihrer Gesellschaften versucht, die Wahl eines Betriebsrats zu verhindern. In den USA nennt man das „Union Busting“. So verhindern etwa Amazon und Starbucks zielgerichtet die Organisation von Beschäftigten untereinander.

Die Waffen ihrer beauftragten Wirtschaftskanzleien sind Einschüchterungen, Kündigungen und komplizierte Gesellschaftsstrukturen. Unser Betriebsverfassungsgesetz entstand, als eine derart globalisierte und digitale Wirtschaft noch nicht zu erahnen war. Wir müssen dieses Gesetz umfassend überarbeiten.

Zur Autorin Cansel Kiziltepe ist SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Gerade für junge Unternehmen, Start-ups und Tech-Firmen muss klar sein: Ein Betriebsrat ist kein Bremsklotz. Viel zu oft wird die demokratische Beteiligung von Beschäftigten als Hindernis für rasantes Wachstum und flexible unternehmerische Entscheidungen gesehen. Dabei sorgt die Mitbestimmung für eine erhöhte Identifikation, langfristiges Engagement und eine produktive Atmosphäre.

Die Bindung von Beschäftigten wird zu einem der wichtigsten Parameter für unternehmerischen Erfolg. Darüber hinaus belegen Studien, dass ein mitbestimmtes Unternehmen besser wirtschaftet und krisenfester ist. Eine wichtige Eigenschaft in Zeiten turbulenter Veränderungen, die durch „flache Hierarchien“ und eine örtliche Fitnessstudio-Mitgliedschaft nicht zu ersetzen ist.

Auf neue Formen der Arbeit müssen wir politisch reagieren. In der Plattformökonomie erfolgt die Vermittlung von Tätigkeiten oft über internationale, marktdominante Firmen. So werden Handwerker:innen, Putzkräfte oder Lektor:innen per Mausklick beauftragt. Die Plattformen entziehen sich trotz ihrer Macht über diese abhängigen Gig-Worker jedoch regelmäßig ihrer Verantwortung.

Damit sie dieser gerecht werden und die Stimme der Beschäftigten gehört wird, müssen wir unseren Arbeitnehmer:innenbegriff rechtlich schärfen und an Arbeitsformen der digitalen Welt anpassen. Die EU-Kommission hat dafür im Dezember den guten Vorschlag für eine Richtlinie zur Plattformökonomie gemacht, in der die Arbeitnehmer:inneneigenschaft dieser Beschäftigten grundsätzlich vermutet wird.

Auch auf anderen Ebenen müssen wir handeln, um Demokratie in der Arbeitswelt zukunftsfähig zu gestalten. Wir werden die digitale betriebliche Mitbestimmung ermöglichen, das Zugangsrecht für Gewerkschaften auch auf den digitalen Raum ausweiten. Nur so kann der wichtige Kontakt zwischen den Gewerkschaften und den Beschäftigten gewährleistet werden. Außerdem müssen Betriebsräte auch bei Themen wie Personalplanung, Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Weiterbildung mit Initiativrechten ausgestattet werden. Der oft unsichtbaren Diskriminierung durch Algorithmen muss Einhalt geboten werden!

Ohne die Einbindung der Beschäftigten in den Strukturwandel wird die sozial-ökologische Transformation nicht gelingen. Sie haben das Know-how auf technischer Ebene und kennen die Hürden im Arbeitsalltag. Die betriebliche Mitbestimmung braucht ein Update, damit wir langfristig gute Arbeit sichern und der Transformation unserer Wirtschaft zusätzlichen Rückenwind geben können.