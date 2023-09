Freizügigkeit für alle

Von: Helena Dalli

Teilen

Das Grundrecht auf Freizügigkeit in der EU ist für Menschen mit Behinderungen oft nur Theorie. In der Praxis wird ihr Behindertenstatus zum Beispiel nicht in jedem EU-Land gleich anerkannt. Ein neuer Ausweis soll das ändern. © dpa

Sich in der EU frei bewegen zu können ist ein Grundrecht ihrer Bürgerinnen und Bürger. Ein EU-weiter Ausweis soll dies auch Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Der Gastbeitrag.

Seitdem die Freizügigkeit zum ersten Mal in den Verträgen der Europäischen Union erwähnt wurde, zählt sie zu den wichtigsten Grundsätzen und Errungenschaften der EU. Sie ermöglicht es uns, unseren Horizont zu erweitern, spontan einen Zug in ein Nachbarland zu nehmen, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, eine Arbeitsstelle, ein Studium oder Weiterbildungsmöglichkeiten in einem anderen EU-Land zu suchen oder dort ein neues Leben zu beginnen. Dieses Grundrecht hat eine gemeinsame Identität der EU-Bürgerinnen und -Bürger entstehen lassen.

Allerdings können nicht alle Menschen in Europa gleichermaßen von diesem Recht profitieren. Einige machen sich Sorgen um ihre Freizügigkeit, wenn es um besondere Bedürfnisse und Rechte beim Reisen geht. Sie fragen sich, ob der Status einer Person mit Behinderung anerkannt wird und ob ein Ort barrierefrei zugänglich ist.

Daher ist Freizügigkeit nicht für alle Realität.

In der Europäischen Union haben etwa 87 Millionen Menschen eine Behinderung. Allzu oft schränken strukturelle Hindernisse und systembedingte Ungleichheiten ihre Chancen sowie die volle Wahrnehmung ihrer Rechte als gleichgestellte Bürgerinnen und Bürger ein. Dies betrifft auch die Freizügigkeit, da ihr Behindertenstatus bei Reisen in ein anderes EU-Land nicht automatisch anerkannt wird.

Folglich finden Menschen mit Behinderungen möglicherweise nicht die gleichen Bedingungen – wie ermäßigte Tarife oder besondere Unterbringungsmöglichkeiten – vor, die für in dem jeweiligen Land lebende Menschen mit Behinderungen gelten. Diese Rechtsunsicherheiten und zusätzliche Kosten können Menschen mit Behinderungen davon abhalten, in andere EU-Länder zu reisen.

Als ich 2019 mein Amt als Kommissarin antrat, habe ich mit der Entwicklung einer zehnjährigen Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen begonnen. Dafür habe ich die EU-Länder, die EU-Institutionen und die Vertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen umfassend zu den Lücken, Herausforderungen und Maßnahmen konsultiert, die für die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft erforderlich sind. Die fehlende gegenseitige Anerkennung des Behindertenstatus (und der Behindertenausweise) zwischen den EU-Ländern stellte sich als eines der größten Probleme heraus.

Als eine der Leitinitiativen der Strategie legen wir heute einen Legislativvorschlag für den ersten EU-Behindertenausweis vor. Dieser Ausweis steht im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dem die EU und alle ihre Mitgliedstaaten beigetreten sind. Er steht zudem für eine Forderung nach einem Wandel und eine Erleichterung der Freizügigkeit für alle.

Der Vorschlag für einen EU-Behindertenausweis baut auf einem erfolgreichen Pilotprojekt in acht EU-Ländern auf: Belgien, Estland, Finnland, Italien, Malta, Rumänien, Slowenien und Zypern. Basierend auf den positiven Erfahrungen schlagen wir nun Rechtsvorschriften zur Schaffung eines gemeinsamen EU-Behindertenausweises für alle EU-Länder vor.

Der Ausweis wird benutzerfreundlich sein und ein einheitliches Design haben, wodurch die gegenseitige Anerkennung des Behindertenstatus erleichtert und sichergestellt wird. So können Menschen mit Behinderungen ihr EU-Recht auf Freizügigkeit innerhalb der EU wahrnehmen. Gemäß dem Vorschlag sollten Vorzugsbedingungen EU-weit einheitlich gewährt werden.

Solche Vorzugskonditionen können Folgendes beinhalten: freien oder vorrangigen Zugang, ermäßigte Tarife, Maut- oder Nutzungsgebühren, persönliche Assistenz, Unterstützung (etwa Zugang zu Braille und Audioguides) und Mobilitätshilfen, bei Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder bei Besuch von Freizeit- und Sportzentren oder Vergnügungsparks. Ich zähle darauf, dass das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union als Gesetzgeber bei der Annahme des Kommissionsvorschlags zügig voranschreiten.

Die Stärke unserer Union liegt nicht nur in ihrem wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch darin, wie sie sicherstellt, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte gleichermaßen ausüben können. Wir müssen weiter daran arbeiten, Hindernisse abzubauen, ein barrierefreies Umfeld und Chancengleichheit zu schaffen, um Inklusion und uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an unserer Gesellschaft zu erreichen.

Echte Freizügigkeit für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger zu schaffen, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Helena Dalli ist EU-Kommissarin für Gleichstellung