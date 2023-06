Forschenden an Unis helfen, nicht schaden

Ministerin Bettina Stark-Watzinger muss mit ihrem Gesetz Zeitverträge an Hochschulen fairer regeln.

Dauerstellen für Daueraufgaben“ – der Slogan der Bildungsgewerkschaft GEW hatte es 2021 in die Koalitionsvereinbarung von SPD, Grünen und FDP geschafft. Die Ampelkoalition stellte eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) in Aussicht und wollte insbesondere „die Planbarkeit und Verbindlichkeit in der Post-Doc-Phase deutlich erhöhen“.

Aus gutem Grund: Nach den Daten der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebenen Evaluation des Gesetzes werden 84 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten mit einem Zeitvertrag abgespeist, an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaft (HAW) sind es 78 Prozent. Verträge laufen an den Unis im Durchschnitt 18 Monate, an den HAW sogar nur 15 Monate.

Lange und steinige Karrierewege lassen die Betroffenen bis ins fünfte Lebensjahrzehnt im Ungewissen, ob sie auf Dauer forschen und lehren dürfen oder aus dem System gekickt werden. Professur oder Rauswurf, W3 oder Hartz IV – auf diese Extreme spitzen sich die Optionen einer wissenschaftlichen Laufbahn zu. Entsprechend groß waren die Erwartungen, als das BMBF am 6. Juni seinen Referentenentwurf für eine WissZeitVG-Novelle präsentierte.

Das Ministeriums sieht vor, die maximale Befristungsdauer für Postdocs von sechs auf künftig vier Jahre zu reduzieren. Weitere zwei Jahre Befristung sollen in Verbindung mit einer Anschlusszusage möglich sein. Das bedeutet, dass ein befristetes Beschäftigungsverhältnis entfristet wird, wenn in einer Zielvereinbarung verankerte Leistungen in Forschung und Lehre erreicht werden.

Zunächst ist es ein symbolischer Durchbruch, dass das BMBF an dem von der GEW 2022 in ihrem Dresdner Gesetzentwurf für ein „Wissenschaftsentfristungsgesetz“ formulierten Konzept einer Anschlusszusage nicht mehr vorbei kann. Wenn es nach dem BMBF geht, soll die Zusage den Postdocs aber allenfalls dann winken, wenn sie nach der Promotion bereits eine vierjährige Durststrecke ohne jede Planbarkeit absolviert haben.

Es ist zu befürchten, dass reformrenitente Präsidentinnen und Rektoren ihren Postdocs zwar vier Jahre lang die Anschlusszusage wie eine Karotte vor die Nase halten, sie aber am Ende doch auf die Straße setzen oder mit weiteren Zeitverträgen abspeisen würden. Diese wären nach dem BMBF-Gesetzentwurf auch nach den vier Jahren möglich, wenn sie drittmittelfinanziert sind oder außerhalb des Geltungsbereichs des WissZeitVG liegen, etwa im Beamtenrecht.

Auf diese Weise ließe sich die Postdoc-Phase locker auf zehn Jahre ausdehnen: vier Jahre Zeitvertrag nach WissZeitVG plus sechs Jahre Verbeamtung auf Zeit auf einer Juniorprofessur – Drittmittelverträge nicht eingerechnet. Das wäre exakt das Wunschmodell der in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zusammengeschlossenen Wissenschaftsarbeitgeber.

Das BMBF ist in der Postdoc-Frage eins zu eins den Arbeitgebern gefolgt, an einem fairen Interessenausgleich mit den Beschäftigten und ihren Gewerkschaften war es nicht interessiert. Kein Wunder, dass gegen den Gesetzentwurf nicht nur die Betroffenen unter dem Hasthag #NotMyWissZeitVG in der zurückliegenden Woche mobil machten, sondern auch SPD und Grüne die Zustimmung verweigern: Der Gesetzentwurf ist kein Entwurf der Ampelkoalition, sondern des BMBF.

Ministerin Bettina Stark-Watzinger steht da wie eine Königin ohne Reich. Ihr fehlt nicht nur die Akzeptanz in der Wissenschafts-Community, sondern auch der Rückhalt in der eigenen Koalition. Allein mit den Wissenschaftsbossen und der FDP lässt sich aber keine Reform auf den Weg bringen. Dabei enthält der Gesetzentwurf jenseits der Postdoc-Regelung durchaus Ansätze, die ausbaufähig sind. Mindestvertragslaufzeiten für Promovierende – ja, aber bei einer durchschnittlichen Qualifizierungsdauer von 5,7 Jahren greifen die vom BMBF geplanten drei Jahre zu kurz und statt einer wachsweichen Soll-Bestimmung brauchen wir eine verbindliche Vorgabe.

Oder die unsägliche Tarifsperre, die Arbeitgebern und Gewerkschaften verbietet, selbst bessere Zeitvertragsregelungen auszuhandeln. Die Sperre darf nicht nur aufgeweicht und durchlöchert werden, sie muss ersatzlos gestrichen werden, wofür sich in der vergangenen Wahlperiode aus der Opposition heraus auch viele in der FDP stark gemacht hatten. Geben Sie Tariffreiheit, Frau Ministerin!

Die Ampelkoalition wird es mit der WissZeitVG-Reform nicht allen recht machen können. Aber sie darf den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht vor den Kopf stoßen, sondern muss einen fairen Kompromiss suchen.

Andreas Keller iststellvertretender Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).