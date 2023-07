Folgen der Klimakrise jetzt angehen

Europa muss die Auswirkungen des Klimawandels auf Flucht und Migration sehr ernst nehmen.

Lange Trockenheit, heftige Unwetter – die Situation in Deutschland zeigt deutlich: Die Klimakrise ist da. Viele Menschen begreifen, dass diese Wetterextreme keine Ausnahme mehr darstellen, sondern der neue Normalzustand sind. Sie fragen sich, wie sich der Klimawandel noch auf ihr Leben auswirken wird. Bei den möglichen Folgen geht der Blick auch in Richtung des globalen Südens.

Seit langem wird befürchtet, dass die Klimakrise in Afrika oder in Teilen Asiens viele heimatlos machen wird und viele dieser Menschen sich als sogenannte Klimaflüchtlinge auf den Weg nach Europa machen werden. Ein Massenansturm gigantischen Ausmaßes scheint nicht mehr allzu fern. Wie sollten Gesellschaft und Politik mit dem Thema Klimawandel und Migration also umgehen?

Die Ergebnisse der Forschung dazu sind klar: Der Zusammenhang zwischen Klima und Migration ist sehr komplex. Migration wird nicht nur vom Klimawandel beeinflusst, sondern von vielen weiteren Faktoren wie der wirtschaftlichen Lage, Konflikten oder politischen Faktoren.

Ob die Folgen der Klimakrise der hauptausschlaggebende Faktor sind, dass jemand seine Heimat verlässt oder verlassen muss, ist nur schwer festzustellen. Wichtig ist vor allem die Erkenntnis, dass die meisten Menschen, die im Kontext der Auswirkungen des Klimawandels mobil sind oder sein müssen, sich innerhalb ihrer Herkunftsländer oder zwischen Nachbarländern bewegen.

Die Hauptbetroffenen der Klimakrise sind arme Bevölkerungsgruppen im globalen Süden. Es handelt sich um kleinbäuerliche Familien, städtische Arme oder Viehnomaden. Diesen Menschen fehlen die Ressourcen, um in Richtung Europa zu wandern.

Viele haben noch nicht einmal die Möglichkeit, in die nächste Provinzhauptstadt zu gehen, weil ihnen selbst dafür die Mittel fehlen. Oftmals beraubt der Klimawandel sie dieser für die Migration erforderlichen wirtschaftlichen Mittel, wenn ihr Vieh dürrebedingt verendet oder ihre Felder verdorren. Immobilität kann eine ebenso schwerwiegende Folge der globalen Erwärmung sein wie Migration.

Das bedeutet zum einen, dass die Auswirkungen der Erderwärmung nicht automatisch und unmittelbar zu mehr Flucht und Migration führen. Anderseits sind endzeitliche Szenarien eines zig-millionenfachen Ansturms von „Klimaflüchtlingen“ in Richtung Europa zumindest für die nähere und mittlere Zukunft unwahrscheinlich.

Also alles halb so schlimm? Das wäre ein fataler Trugschluss, denn allein schon aufgrund des zu erwartenden Anstiegs des Meeresspiegels werden innerhalb der nächsten Jahrzehnte Millionen ihre Dörfer und Städte rund um den Globus verlassen oder umgesiedelt werden müssen.

Zwar werden Flucht, Migration und Umsiedlungen wohl in der Zukunft weiterhin vor allem innerhalb der betroffenen Länder und Regionen vonstattengehen, das betrifft dann aber ebenso Europa. Dort werden in den nächsten Jahrzehnten sehr viele Menschen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels migrieren oder umgesiedelt werden müssen. Dies wird nicht nur Küstengebiete betreffen.

Politik und Gesellschaften Europas müssen anfangen, sich mit diesen absehbaren Folgen und Notwendigkeiten der Klimakrise auf dem europäischen Kontinent auseinanderzusetzen und dafür zu planen. Noch gibt es wenig Anzeichen dafür, dass die Dimension dieser Herausforderungen bereits begriffen, geschweige denn angegangen wird.

Aber auch die klimabezogene Migration und Flucht innerhalb des afrikanischen Kontinents und anderen Teilen der Welt geht uns etwas an. So wenig, wie es zwischen Klimawandel und Migration Automatismen gibt, so wenig führen die Folgen von Klimawandel und klimabezogener Migration automatisch zu Konflikten.

Allerdings stellen diese Folgen große Risikofaktoren und -verstärker für gesellschaftliche Spannungen, Instabilität und Krisen dar. Geflüchtete und Migrierende, die nicht zuletzt aufgrund von Klimafolgen in die Städte und ländlichen Kommunen des globalen Südens migrieren, treffen dort oft auf schwache staatliche Institutionen, unzureichende Infrastrukturen aller Art und harsche wirtschaftliche Bedingungen.

Sollten Länder und Regionen in näherer oder fernerer Nachbarschaft Europas durch einen solchen Kontext destabilisiert werden, kann dies offenkundig nicht im europäischen Interesse sein. Eine stärkere Unterstützung des globalen Südens bei der Bewältigung der mobilitätsbezogenen Folgen des Klimawandels durch Europa, einem Hauptverursacher der globalen Erwärmung, ist natürlich auch ein Gebot der Klimagerechtigkeit – ein Umstand, der in diesem Kontext leicht vergessen wird.

Benjamin Schraven ist assoziierter Wissenschaftler des German Institute of Development and Sustainability (IDOS).