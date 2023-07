FDP schützt Lebensmittellobby: Schränkt Werbung für ungesunde Nahrung ein!

Teilen

Nach 16 Jahren Kuschelkurs legt sich die Regierung mit der einflussreichen Lebensmittellobby an, um Kinder zu schützen. Lautstark ist die FDP.

Berlin - Ist die FDP eigentlich Teil dieser Bundesregierung? Oder doch die lautstärkste Oppositionspartei? Wohl eher Letzteres, wenn man sieht, wie viel Energie die Liberalen darauf verwenden, gemeinsame Projekte des Drei-Parteien-Bündnisses zu stoppen, zu verzögern oder zu verwässern.

Nach der monatelangen Kampagne gegen den vermeintlichen „Heizhammer“ geht es jetzt gegen den „Quark-Quatsch“: die von Bundesernährungsminister Cem Özdemir geplanten Werbebeschränkungen für ungesunde Lebensmittel.

Wolfgang Kubicki (FDP) sitzt vor dem Schriftzug „Ein Land wächst mit seinen Menschen“. © Christian Spicker, via www.imago-images.de

Besserer Schutz von Kindern von Junkfood: tagsüber keine Werbung für ungesunde Lebensmittel?

Im Februar legte der grüne Minister einen Gesetzentwurf vor, um Kinder besser vor aggressiver Junkfoodwerbung zu schützen: Tagsüber zwischen 6 und 23 Uhr sollen in Fernsehen und Internet keine Lebensmittel mehr beworben werden, die zu viel Zucker, Fett oder Salz enthalten.

Damit folgte Cem Özdemir den dringenden Empfehlungen von Kinderärzt:innen, Verbraucherorganisationen und Krankenkassen. Auch im Koalitionsvertrag steht das Vorhaben. So weit, so gut, will man meinen. Nach 16 Jahren Kuschelkurs mit Nestlé und Co. legt sich die Regierung endlich mit der einflussreichen Lebensmittellobby an!

Kalorienfallen in Flüssigform: Zehn Getränke, die Übergewicht fördern Fotostrecke ansehen

Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Nahrung einschränken: FDP blockiert

Doch kaum hatte Cem Özdemir seine Pläne gut gelaunt vor Mikrofonen und TV-Kameras präsentiert, lief die Blockadekampagne vom Koalitionspartner an – und nahm richtig Fahrt auf, nachdem im Streit um das Heizungsgesetz ein Kompromiss gefunden worden war. Bahn frei für die FDP, sich auf das nächste Ampelprojekt einzuschießen – fleißig unterstützt von der „Bild“-Zeitung.

Immer wieder dürfen dort FDP, Lebensmittellobby und CDU/CSU das Gesetzesvorhaben ausgiebig kritisieren. Allein am 14. Juni erschienen vier „Bild“-Artikel. Tenor: „Werbeverbot ist Wahnsinn“.

„persönliche Verbotsfantasien“: Greift ein Werbeverbot für Junkfood in die Freiheit der Bürger ein?

FDP-Mann Wolfgang Kubicki tobt über Özdemirs „persönliche Verbotsfantasien“, sein Parteifreund Gero Hocker schimpft über den „Quark-Quatsch des Ministers“. Man wolle nicht „in den Kühlschrank der Bürger hineinregieren“. Werbebeschränkungen würden sogar in den „Erziehungsauftrag der Eltern eingreifen“. Das Ganze ähnelt verblüffend der Antiheizgesetzkampagne: irreführende Argumente, Scheindebatten, Verantwortung abschieben.

Erstens: Es geht überhaupt nicht um Verbote. Weder sollen irgendwelche Lebensmittel verboten werden, noch soll den Menschen vorgeschrieben werden, was sie essen. Vielmehr sollen Kinder einfach besser vor schädlichem Marketing für Limonaden, Süßigkeiten und Fastfood geschützt werden. Wer sich oder seinen Kindern unbedingt jeden Tag Ungesundes kaufen möchte, darf das gerne weiter tun.

Zur Person: Chris Methmann leitet als Geschäftsführer das Team der Verbraucherorganisation Foodwatch in Deutschland. „Wenn wir essen, nehmen wir nicht nur Nahrung zu uns. Als Verbraucher:innen kauen wir immer wieder auf vielen Fragen herum: Was wissen wir eigentlich über unser Essen? Welche Spuren hinterlässt seine Herstellung in der Umwelt? Leiden Tiere, werden Menschen ausgebeutet? Ist das Essen gesund? Und wer entscheidet eigentlich, was uns aufgetischt wird?“, das sind Fragen mit denen sich Methmann und seine Organisation beschäftigen.

Die Wissenschaft ist sich einig: Junkfoodwerbung führt zu mehr Junkfoodkonsum bei Kindern

Zweitens: Lebensmittelwerbung beeinflusst nachweislich das Ernährungsverhalten und die Kaufvorlieben von Kindern. Internationale Daten zeigen: In Staaten mit verbindlichen Werbeverboten ist der Junkfoodverkauf um knapp neun Prozent zurückgegangen.

In Ländern ohne solche Regelungen ist er im gleichen Zeitraum hingegen um knapp 14 Prozent gestiegen. Es ist wissenschaftlich klar belegt: Junkfoodwerbung führt zu mehr Junkfoodkonsum bei Kindern. Sonst gäbe es diese Werbung ja auch nicht.

Fast eine Milliarde Euro für Süßigkeitenwerbung: tragen Eltern die Verantwortung?

Drittens: Natürlich tragen Eltern die Verantwortung für eine gesunde Ernährung ihrer Kinder. Aber genau diese Verantwortung untergräbt die Werbung. Jeden Tag müssen Eltern ankämpfen gegen eine milliardenschwere Werbeindustrie, die mit perfiden Marketingtricks ihre Kinder auf allen Kanälen mit Junkfood lockt. Es ist dadurch schwer, die eigenen Kinder für eine gesunde Ernährung zu begeistern. Zu Recht wünschen sich 84 Prozent der Eltern gesetzliche Werbeschranken.

Lebensmittelhersteller vermarkten nicht etwa Apfelsticks oder Naturjoghurt an Kinder. Sondern fast ausschließlich Süßigkeiten, überzuckerte Getränke und fettig-salzige Snacks. Allein die Süßwarenindustrie hat im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Euro für Werbung ausgegeben. Das hat Folgen: Kinder in Deutschland essen etwa doppelt so viel Süßigkeiten, aber nur halb so viel Obst und Gemüse wie empfohlen.

Übergewicht und Diabetes: ist es Zeit für ein Verbot von Werung?

Aktuell sind etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Übergewicht und sechs Prozent sogar von starkem Übergewicht (Adipositas) betroffen. Ihnen drohen im späteren Leben Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Gelenkprobleme, Bluthochdruck und Herzerkrankungen.

Kinder müssen vor schädlichen Einflüssen von Junkfoodwerbung besser geschützt werden – genau wie es auch beim Alkohol- und Tabakwerbeverbot geschehen ist. Wenn sich die FDP dagegen wehrt, muss man konstatieren: Den Liberalen sind die Profitinteressen der Junkfoodindustrie offenbar wichtiger als die Gesundheit der Kinder. (Chris Methmann)

Auch die Lebensmittelampel will Bundesernährungsminister Özdemir überarbeiten. Sie soll aussagekräftiger werden.