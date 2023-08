Einsamkeit gehört endlich auf die Agenda

Mehr als 14 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. © Imago (Symbolbild)

Der moderne Sozialstaat muss Einsamkeit bekämpfen. Denn Einsamkeit kann krank machen oder zweifelhafte politische Auswirkungen zeitigen. Der Gastbeitrag.

Einsamkeit ist ein drängendes soziales Problem unserer Zeit. Laut Daten des Sozioökonomischen Panels (Soep) fühlen sich über 14 Prozent der Menschen in Deutschland einsam. In bestimmten Lebenssituationen leiden sie besonders häufig darunter: hohes Alter, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit; auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben bei vielen Menschen das Gefühl verstärkt, im gesellschaftlichen Abseits zu stehen.

Die Gründe sind vielfältig. Berufstätige Angehörige haben weniger Zeit für ihre betagten Verwandten. Menschen in Armut können sich das Bier mit Freunden nicht leisten. Alleinerziehende finden keine Möglichkeit, neben Job und Kindererziehung ein Sozialleben aufrechtzuerhalten.

Einsamkeit hat für die Betroffenen massive Auswirkungen, etwa Depressionen und Antriebslosigkeit. Schon allein deshalb muss die Politik sich damit beschäftigen. Einsamkeit kann aber auch politische Konsequenzen haben: Jüngst hat eine Studie des Progressiven Zentrums (DPZ) offengelegt, dass gerade junge Menschen, die sich einsam fühlen, auch zu Verschwörungstheorien und radikalen politischen Einstellungen neigen.

Das Thema stellt den Sozialstaat vor Herausforderungen. Einsamkeit lässt sich nicht einfach mit Transferleistungen bekämpfen. Jede Strategie gegen Einsamkeit muss anerkennen, dass unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Gründen betroffen sind und spezifische Angebote benötigen. Ein Mann mittleren Alters mit Migrationserfahrung, der im Betrieb keinen Anschluss findet, benötigt andere Lösungen als eine hochbetagte Seniorin, die aufgrund körperlicher Einschränkungen ihre Wohnung nicht mehr ohne Hilfe verlassen kann.

Es braucht kreative Ansätze. Jede Strategie gegen Einsamkeit muss sich auf verschiedene Instrumente stützen. Genau genommen sprechen wir nicht von „einer“ Strategie gegen Einsamkeit, sondern von einem Bündel unterschiedlicher Lösungen.

Wie etwa Einsamkeit im Alter gelindert werden kann, zeigt das in Rheinland-Pfalz seit 2015 laufende Projekt „Gemeindeschwesterplus“, ein Angebot für ältere Menschen, die noch nicht pflegebedürftig sind. Senioren werden dabei unterstützt, möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung wohnen zu können. Hochbetagte leiden besonders darunter, sich in ihren Quartieren und Vierteln nicht mehr frei bewegen, Bekannten begegnen und Zeit mit Freunden verbringen zu können. Die Fachkräfte nehmen präventive Hausbesuche vor, bieten Unterstützung und Beratung, vermitteln Seniorentreffen und Teilnahme an Kursen, beispielsweise zur Verbesserung der Bewegung.

Das Projekt wurde jüngst evaluiert. Viele der teilnehmenden Hochbetagten konnten durch die Unterstützung der Fachkräfte die Beziehung zu ihren Angehörigen verbessern und wieder mit Gleichgesinnten in Kontakt treten. Das Angebot wird nicht nur gut angenommen, sondern die Senioren berichten auch, dass sie sich weniger einsam und isoliert fühlen. Wir wollen das Programm bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 flächendeckend in Rheinland-Pfalz ausbauen und weiterentwickeln.

Bei der Entwicklung einer Strategie gegen Einsamkeit für andere Betroffene ist die Politik erst am Anfang. Aber: Das Thema steht endlich auf der politischen Agenda. Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend hat ein entsprechendes Diskussionspapier entworfen. Es skizziert die drängenden Fragen, die eine umfassende und auf die verschiedenen Zielgruppen ausgerichtete Strategie gegen Einsamkeit anleiten müssen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt sich an diesem Dialogprozess.

Es braucht auch landespolitische Lösungen, die die jeweilige Sozialstruktur, aber ebenso die gesellschaftliche Kultur in den Blick nehmen. In Rheinland-Pfalz erarbeiten wir einen Aktionsplan gegen Einsamkeit im Dialog mit der Wissenschaft und gemeinsam mit gesellschaftlichen Organisationen vor Ort. Einsame Menschen brauchen Ansprechpartner und Begegnung auf Augenhöhe. Sie sollen darin unterstützt werden, wieder Anschluss an ihre Nachbarschaften und Quartiere zu finden. Sozialräumliche Ansätze sind deshalb ein wichtiger Schlüssel.

Auch wenn noch viel zu tun ist, eines ist bereits erreicht: Die Politik spricht über Einsamkeit. Menschen, die sich im Abseits fühlen, werden wahr- und ernst genommen. Sie werden nicht alleingelassen. Wenn schon die Entwicklung einer Strategie gegen Einsamkeit – ob in Rheinland-Pfalz oder im Bund – dabei hilft, Scham und Stigmatisierung zu bekämpfen, ist ein erster Schritt gelungen.

Alexander Schweitzer ist Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.