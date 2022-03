Eine Etappe auf dem Weg aus der Hölle

Gastbeitrag

Die neuen Regeln der EU sind ein Fortschritt im Kampf gegen Angriffe auf Frauen. Es müssen aber noch weitere Schritte folgen. Der Gastbeitrag.

Jeden Tag sterben in der EU sieben Frauen durch geschlechtsspezifische Gewalt, meist durch ihre Partner. Nach jahrelangem politischen Druck kann es jetzt zu einem Fortschritt im Kampf gegen Angriffe und für Vorbeugung kommen – dem weitere folgen müssen.



Die Europäische Union (EU) ist herausfordernd: Es ist schwierig, 27 Staaten zusammenzubringen und Fortschritte zu erzielen. Noch schwieriger sind Vereinbarungen in einem politischen System, das noch immer von patriarchalischen Strukturen geprägt ist, mit zugrunde liegenden frauenfeindlichen Gewohnheiten, die hin und wieder zum Vorschein kommen. Deshalb sollten uns Skandale wie #Sofagate kaum überraschen, bei dem die EU-Kommissionspräsidentin von einem Staatsoberhaupt, übergangen und ignoriert wurde, während Gesprächspartner den männlichen Ratspräsidenten Charles Michel bevorzugten.



Dabei sind öffentliche Diskriminierungen nur die Spitze des Eisbergs. Ungleichbehandlung ist für die meisten Frauen Alltag. Auch wenn wir bei der Lohngleichheit oder dem Durchbrechen der gläsernen Decke in Unternehmen Fortschritte machen, ist die brutalste Form der Diskriminierung wohl die oft verborgen ausgeübte und daher am schwersten auszurottende: geschlechtsspezifische Gewalt.



In den vergangenen Jahren haben wir dank des beharrlichen Drängens progressiver Kräfte Fortschritte bei der Gleichstellung erzielt. Wir haben nun ein ausgewogenes Kollegium von EU-Kommissarinnen und -Kommissaren sowie bald europaweit obligatorische Quoten für Frauen in Aufsichtsräten.



Entscheidendes haben wir jedoch noch zu erledigen: eine Verpflichtung gegenüber Frauen, die Gewalt erfahren. Jeden Tag sterben in der EU sieben Frauen durch geschlechtsspezifische Gewalt, meist durch ihre Partner. Zwischen 12 und 15 Prozent der Frauen erleben diese Hölle täglich. Sie schaffen es damit nicht auf die Titelseiten, sind oft nur Randnotizen in den Nachrichten.



Die Frauen verdienen Hilfe, um dem zu entkommen – psychologische, finanzielle und juristische. Seit Jahren fordern Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine Strategie gegen geschlechtsspezifische Gewalt, mit verbindlichen Vereinbarungen. Deshalb haben wir als S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, als wir das Arbeitsprogramm von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt haben, einen Gesetzesvorschlag gefordert, um dem ein Ende zu setzen.



Mehr als zwei Jahre sind vergangen. Nun hat die EU-Kommission endlich angekündigt, dass sie zum heutigen Internationalen Frauentag eine Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen vorlegen wird. Aufgrund des Widerstands einiger nationalkonservativer Regierungen in der Europäischen Union (EU) ist es uns nicht gelungen, geschlechtsspezifische Gewalt als Verbrechen in den EU-Vertrag aufzunehmen.



Gewalt gegen Frauen ist ein Verbrechen und sollte daher als EU-weiter Straftatbestand eingestuft werden, wie Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern. Die neue Richtlinie wird Maßnahmen zur Prävention, zur Unterstützung und zum Schutz vorschreiben. Die Vereinbarung sollte die EU-Staaten auch dazu verpflichten sicherzustellen, dass Gewalt durch einen Partner ein entscheidender Faktor bei der Prüfung von Sorgerechtsfällen ist.



Diese neue Richtlinie ist Element einer globalen Strategie, die viele weitere Rechtsinstrumente und koordinierte Aktionen benötigt, um die Mentalität der Menschen zu ändern sowie die Ungerechtigkeit und den Anachronismus zu beseitigen, mit dem die Hälfte der Weltbevölkerung strukturell unterdrückt, ihre Talente verschwendet und ihre Würde mit Füßen getreten werden.



Wir müssen gegen sexuelle Belästigung in allen Bereichen vorgehen; etwa im Sport – wo immer noch zu oft inakzeptable Verhaltensweisen toleriert und gedeckt werden – bis hin zu digitalen Medien, über die Frauen 27-mal häufiger belästigt werden als Männer. Dieses Jahr begrüßen wir mit dem Vorschlag für eine europäische Richtlinie einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Doch wir haben noch einen langen Weg vor uns.



In diesen Tagen sind unsere Gedanken vor allem bei den Frauen in den Kriegsgebieten. Sowohl bei den ukrainischen Frauen, die für ihr Land kämpfen, als auch bei denjenigen, die geflohen sind, um – oft mit kleinen Kindern oder älteren Menschen – eine sichere Zuflucht zu finden.



Wir vergessen auch nicht die Frauen in Afghanistan, die unter einer Regierung der Taliban ihrer Chancen und Möglichkeiten beraubt werden, oder die vielen anderen Krisenregionen in der Welt, in der gerade die Frauen besonders leiden. Wir kämpfen dafür, dass Frauen sicherer sind und gleiche Chancen haben. In Deutschland, in Europa und weltweit.



Iratxe García Pérez steht der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im Europäischen Parlament vor.

Jens Geier ist Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten.

Maria Noichl ist gleichstellungspolitische Sprecherin der S&D-Fraktion und Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen.