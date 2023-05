Die Säule sozialer Rechte ausbauen

Teilen

„Die wirkungsvolle Umsetzung der Europäischen Garantie gegen Kinderarmut ist entscheidend für den Erfolg der europäischen Säule sozialer Rechte“, schreiben unsere Gastautoren. © Ute Grabowsky/Imago (Symbolbild)

Die EU muss nachhaltiger, konkurrenzfähiger und inklusiver werden. Ein Gastbeitrag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Nicolas Schmit, EU-Kommissar für soziale Rechte und Beschäftigung.

In Europa geht es um die Menschen. Um die arbeitende Bevölkerung, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft. Darum, den Menschen und allen Unternehmen gleiche Ausgangsbedingungen zu sichern. Um hochwertige Arbeitsplätze, die allen die Verwirklichung ihres Potenzials und ein angemessenes Einkommen ermöglichen. Darum, der jüngeren Generation mehr Chancen zu bieten und den Zugang zu hochwertiger Daseinsvorsorge zu verbessern, wie der Betreuung und Langzeitpflege für ältere Menschen. Um die Gleichheit zwischen Frauen und Männern, um Rechte und Chancengleichheit für alle.

Es geht um den Aufbau einer nachhaltigeren, wettbewerbsfähigeren und inklusiveren Wirtschaft, in der der soziale Dialog und Tarifverhandlungen aktiv zu diesem positiven Wandel beitragen. Um Teilhabe und Inklusion aller Menschen, auch von jenen mit Behinderungen, von Obdachlosen und sozial Schwachen – um eine Gesellschaft, die niemanden zurücklässt und nicht auf das Geschlecht, den sozialen Status, das Alter, die Gesundheit, den ethnischen Hintergrund, die sexuelle Ausrichtung oder die Herkunft schaut.

Vor zwei Jahren bekannten sich die portugiesische Ratspräsidentschaft, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft zu ihrer im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte in Göteborg eingegangenen Verpflichtung und versprachen, einer inklusiven, nachhaltigen und beschäftigungsintensiven Erholung den Weg zu ebnen. Dies sollte im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten sowohl auf Unionsebene als auch auf Ebene der EU-Staaten geschehen.

Kaum hatte Anfang 2022 mit der Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne die wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung vom Pandemieschock eingesetzt, trug der russische Überfall auf die Ukraine den Krieg wieder nach Europa. Noch sind wir weit davon entfernt, die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine voll abschätzen zu können – insbesondere für die sozial Schwächsten in unserer Mitte. Es ist an der Zeit, darüber zu sprechen, wie gut sich das europäische Sozialmodell und unsere Sozialpolitik in einem erweiterten und stärkeren Europa positionieren.

Heute steht die EU außerdem vor großen strukturellen Herausforderungen durch die grüne und die digitale Wende, den demografischen Wandel, eine sich ständig verändernde Arbeitswelt sowie fortgesetzte Ungleichheit und Armut im Verein mit einem besorgniserregenden Abbau des Mittelstandes. Vor diesem Hintergrund bot das Sozialforum von Porto – eine alle zwei Jahre stattfindende Initiative der portugiesischen Regierung mit der Unterstützung der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und unter Einbeziehung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft – die Gelegenheit zur Vertiefung der Diskussion über die Bedeutung der sozialen Dimension des europäischen Projekts.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sozialforums betonten die Bedeutung einer integrierten Strategie gegen die Armut, den Zugang aller Menschen und insbesondere von Kindern zu Grunddienstleistungen und diskutierten das vielschichtige Problem der sozialen Ausgrenzung. Die wirkungsvolle Umsetzung der Europäischen Garantie gegen Kinderarmut ist entscheidend für den Erfolg der europäischen Säule sozialer Rechte.

Die allgemeine und die berufliche Bildung sind kein Luxus, sondern eine intelligente Investition in die menschliche Entwicklung. Europa muss seinen Vorsprung in der Wissenschaft und der Entwicklung neuer Technologien weiter ausbauen. Zugleich ist auch die beste Technologie nur so gut wie die Fachkräfte, die sie einrichten und benutzen.

Die Menschen müssen darin bestärkt werden, sich lebenslang weiterzubilden, und die kleinen und mittleren Betriebe (KMU) sowie Unternehmen müssen für mehr Wirtschaftswachstum genügend Fachkräfte haben. Es liegt also auf der Hand, dass der Wohlstand in der EU mit einer starken sozialen Dimension einhergeht. In einer Zeit, in der unsere Union am Scheideweg steht, müssen wir soziale Rechte stärker in den Vordergrund stellen und der Bewertung von Sozialstandards und der sozialen Aufwärtskonvergenz mehr Bedeutung beimessen.

Wir erneuern unsere Zusagen aus den Erklärungen für soziales Engagement und zu sozialen Angelegenheiten und knüpfen an die starke Motivation an. Gemeinsam werden wir die Grundsätze der Säule sozialer Rechte verwirklichen. Die Zukunft der EU sind ihre Menschen, und diese Zukunft muss sozial gerecht sein.

Hubertus Heil ist Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Nicolas Schmit ist EU-Kommissar für soziale Rechte und Beschäftigung.