Die Hungernden nicht im Stich lassen

Kinder einer vom World Food Programme unterstützten Familie in Myanmar. © Kaung Htet Lin/dpa

Die Ampel will bei der humanitären Hilfe drastisch sparen. Das ist unmenschlich und politisch unklug, schreibt Thilo Hoppe.

Kurz vor Start der parlamentarischen Sommerpause hat die Bundesregierung nach monatelangem Streit ihren Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 vorgelegt. Der Etat des Entwicklungsministeriums soll um 640 Millionen Euro schrumpfen. Die Humanitäre Hilfe – angesiedelt im Auswärtigen Amt – muss laut Kabinettsentschluss sogar mit einer Milliarde Euro weniger auskommen. Diese drastischen Kürzungen sind unmenschlich und politisch unklug.

Die Vereinten Nationen (UN) haben vor wenigen Tagen kundgetan, dass noch immer etwa 735 Millionen Menschen weltweit hungern. 2019 – vor der Corona-Pandemie – waren es noch 613 Millionen. Dabei hatte sich die internationale Gemeinschaft das Ziel gesetzt, den Hunger bis 2030 vollständig zu besiegen. Die Zahlen zeigen: Es gibt wieder mehr Hunger auf der Welt. Dabei werden genügend Nahrungsmittel produziert, um alle Menschen satt zu machen. Hunger ist kein Mengen- sondern ein Verteilungsproblem. Hunger ist eine Folge von Politikversagen.

Der rasante Anstieg der Hungerzahlen seit 2019 hat viel mit der Corona-Pandemie zu tun, unter deren Folgen viele Entwicklungsländer noch immer leiden. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat zu einem Anstieg der Energie- und Getreidepreise geführt. Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen hat die Situation noch weiter verschärft. Ein weiterer Hungertreiber ist der Klimawandel. In Teilen Ostafrikas hat es fünf Jahre nicht geregnet.

Auf die Not am Horn von Afrika, im Jemen und vielen anderen Regionen so zu reagieren, wie es die Bundesregierung vorhat, also weniger Geld für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe auszugeben, ist skandalös. Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es, dass bei Steigerungen des Verteidigungsetats die Mittel für Diplomatie, zivile Krisenprävention, Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe in gleicher Größenordnung – also im Verhältnis 1:1 – mitwachsen sollen. Das genaue Gegenteil ist jetzt der Fall: Der Verteidigungsetat steigt steil an – zusätzlich zum 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr – und in allen oben aufgeführten zivilen Bereichen wird massiv gekürzt.

Klar, der Überfall Russlands auf die Ukraine ist eine neue Situation, die 1:1-Formel kaum umsetzbar. Aber wenn es die Bundesregierung mit dem auch in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie propagierten „erweiterten Sicherheitsbegriff“ ernst meint, müssten die Kurven des Verteidigungs-, des Entwicklungs- und des Etats für Humanitäre Hilfe in die gleiche Richtung weisen. Doch statt für den Kampf gegen den Hunger wenigstens ein bisschen mehr Geld, gibt es deutlich weniger.

Nun heißt es von Befürwortern des Sparkurses oft recht plump, es sei eben nicht genügend Geld da. Man müsse nach Jahren der Dauerkrisen wieder zur Normalität zurückkehren und die Schuldenbremse einhalten. Dabei geht es bei Staatsfinanzen vor allem um Lenkung und Prioritätensetzung: Wer braucht mehr? Was soll so weiterlaufen? Wo kann ruhig gekürzt werden?

Das Umweltbundesamt rechnet vor, dass allein der Bund über 65 Milliarden Euro jährlich für klimaschädliche Subventionen ausgibt beziehungsweise weniger einnimmt – von Dienstwagenprivileg bis Steuervergünstigungen für Diesel oder die Mehrwertsteuerbefreiung von internationalen Flügen. In Zeiten der spürbar voranschreitenden Klimakrise und klammer Staatskassen sind viele dieser Subventionen Irrsinn.

Der Abbau dieser Subventionen steht im Übrigen im Koalitionsvertrag. Doch anstatt sich ihrer eigenen Verabredungen und Vorhaben zu besinnen, kürzt die Ampel bei den Ärmsten der Armen. Es ist leider keine Dramatisierung, wenn ich hier behaupte, dass diese Kürzungen Menschenleben kosten würden.

Neben der humanitären Pflicht, alles Mögliche zu tun, um Menschen vor dem Hunger zu retten, sollte auch der geopolitische Sachverstand verbieten, den Haushalt in den Bereichen Entwicklung und Humanitäre Hilfe zu kürzen: Diese Entscheidung würde zu einem Glaubwürdigkeitsverlust gegenüber den Menschen im globalen Süden führen. China und Russland hätten noch mehr Argumente auf ihrer Seite, wenn sie um die Gunst der afrikanischen Länder buhlen.

Aber noch ist es nicht zu spät. Schließlich ist das Etatrecht das Königsrecht des Parlaments. Der Bundestag verabschiedet den Bundeshaushalt, nicht das Kabinett. Und wenn das Parlament seiner Verantwortung gerecht wird, dann korrigiert es diesen Fehler und verhindert Kürzungen auf Kosten der Ärmsten der Armen. Vor einem Jahr hatte der Bundestag drastische Kürzungen vereitelt. Möge er Herz, Verstand und Kraft haben, es in diesem Jahr wieder zu tun.

Thilo Hoppe berät Brot für die Welt und ist ehemaliger Vorsitzender des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.