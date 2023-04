Die EU beginnt den grünen Wandel

Teilen

Mit einem funktionierenden Emissionshandel würde es teuer werden, ein Kohlekraftwerk zu betreiben. © Imago

Das Herzstück des Green Deals ist der Emissionshandel. Aber ein Klimageld würde begeistern.

Das war ein großer Tag für den Klimaschutz: In Straßburg wurde das Herzstück des europäischen Green Deals, der EU-Emissionshandel (ETS), beschlossen. Das EU-Parlament hat der geplanten Reform zugestimmt und dem bislang stockenden System gewissermaßen einen Herzschrittmacher implantiert. Denn einen Emissionshandel gibt es ja eigentlich bereits seit 2005. Er hat nur nicht richtig funktioniert.

Es war, als würde man in einer Stadt, um der Überfülle parkender Fahrzeuge Herr zu werden, Parkautomaten aufstellen. Aber eine Parkmünze pro Stunde kostet nur zehn Cent. Die Parkmünzen würden zudem in großer Menge kostenlos verteilt, Busse und Lastwagen parkten ohnehin gratis. Natürlich entsteht so kein lebhafter Parkmünzen-Handel!

Ähnlich schlecht lief der Handel mit den Emissionszertifikaten. Zwar wurde nach dem Kyoto-Klima-Abkommen eine Obergrenze für die Gesamtmenge von Treibhausgasen festgesetzt, die Energieerzeuger oder Industriebetriebe maximal noch freisetzen durften. Aber der Deckel wurde viel zu langsam gesenkt. Die Zertifikatskosten waren zu niedrig und es gab zu viele Ausnahmen.

Die Folge: Der ETS kam nicht in Gang. Das Ziel, durch steigende Preise, marktgetrieben, die klimaschädlichen Emissionen zu reduzieren, wurde verfehlt. Schlimmer noch: Die Emissionen stiegen sogar.

Jetzt also die Herzoperation! Mit der jetzt beschlossenen Reform wird die kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten schrittweise abgeschafft und die Menge der Emissionsrechte schneller gesenkt, sodass der Preis schneller steigt. Jetzt also sollten die Gesetze des Marktes endlich greifen.

Das heißt allerdings nicht, dass unser europäisches Green-Deal-Herz deswegen schon zu schlagen beginnt. Und es heißt leider erst recht nicht, dass der Körper drumherum zum Leben erwacht. Das wird erst der Fall sein, wenn die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft wirklich abgeschlossen ist.

Dafür braucht es zusätzliche Maßnahmen, die den Strukturwandel begleiten und fördern: Etwa ein umfassendes Ordnungsrecht, das klare Vorgaben für Industrie, Verkehr und Landwirtschaft macht und Anreize für Innovationen schafft.

Die unsichtbare Hand des Marktes baut keine Solaranlagen und wechselt keine Heizungen aus. Damit in neue emissionsarme Technik investiert wird, braucht es klare Regeln und fixe Termine, die langfristig verlässliche Rendite-Aussichten schaffen.

Wir kennen das aus der deutschen Geschichte. Die Kombination von nationalen Gesetzen und staatlichen Bürgschaften oder Krediten hatte den Startschuss für den Aufbau der heute weltweit konkurrenzfähigen Chemie- und Autoindustrie gegeben. Jetzt braucht es entsprechende Signale für den Aufbau einer florierenden europäischen Klima-Industrie!

Zugleich braucht ein marktbasiertes Instrument wie der ETS eine soziale Rahmung, um die finanziellen Folgen der Übergangszeit für die schwächeren Teile der Gesellschaft abzufedern. Für Wohlhabende sind Abschreibungen des Alten und Investitionen ins Neue vielleicht schmerzhaft, aber zu bewältigen. Menschen mit niedrigen Einkommen sowie kleine oder mittlere Unternehmen, die auf Kante genäht sind, benötigen für die Übergangszeit finanzielle Unterstützung.

Idealerweise nutzt man die enormen Einnahmen aus dem ETS dafür. Bereits in der heutigen Reform ist vorgesehen, dass die Einnahmen in einen Sozialfonds fließen. Aber leider nur zu einem kleinen Teil. Der Großteil fließt direkt in die Haushalte der EU-Staaten. Das sollten wir dringend korrigieren!

Die größte Chance liegt in einem europäischen „Klimageld“. Das würde die Herzen Europas wirklich höher schlagen lassen! Denn wenn wir alle ETS-Einnahmen als Pro-Kopf-Dividende direkt an die Bürgerinnen und Bürger ausbezahlten, bekäme Europa endlich und erstmals einen individuell konkret erlebbaren Wert.

Dazu schafft die Umwandlung von ETS-Einnahmen in Klimageld unmittelbar finanzielle Gerechtigkeit gemäß dem Verursacherprinzip: Reiche, die gemeinhin mehr CO2 emittieren, müssen mehr zahlen. Menschen aus einkommensschwachen Haushalten, die gemeinhin weniger CO2 verursachen, profitieren.

Die heutige Reform ist also ein echter Meilenstein – und doch erst der Anfang. Wir werden weiter dafür kämpfen müssen, nicht nur Klima und Industrie, sondern auch Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu stärken, damit aus dem Green Deal ein wirklich fair und nachhaltig wachsendes Europa zum Leben erwacht.

Michael Bloss ist klimapolitischer Sprecher und Verhandlungsführer der Grünen im EU-Parlament zum EU-Emissionshandel. Er hat die Koalitionsverträge für die Bereiche Klima, Energie und Industrie der Ampelregierung mit ausgehandelt.