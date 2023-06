Die digitale Teilhabe sichern

Zu viele arme Menschen haben keinen Zugang zum Internet. Das muss der Staat ändern.

Wir brauchen eine digitale Grundsicherung in Deutschland. Wer bei uns am digitalen Leben teilhaben möchte, muss derzeit lange sparen, um mit den Beiträgen, die pro Monat für „andere Waren und Dienstleistungen“ vorgesehen sind, die notwendigen Geräte für die digitale Teilhabe zu finanzieren. Allen Vorurteilen zum Trotz besitzt etwa ein Drittel der SGB II-Bezieher:innen immer noch kein digitales Endgerät oder einenInternetanschluss. Bei der Gruppe der nicht von Armut betroffenen Menschen liegt dieser Anteil nur bei 8,5 Prozent.

Diese Befunde bedeuten nicht, dass arme Menschen per se über keinen Internetzugang verfügen. Unser Nutzungsverhalten hat sich auf Smartphones verlagert. Aber hier stellt die Begrenzung des Datenvolumens die Teilhabegrenze dar. Man kann es also drehen und wenden, wie man will, hier entsteht oder verfestigt sich eine neue digitale Exklusion, der wir entgegentreten müssen.

Auch in der Arbeitswelt öffnet sich die digitale Schere. Verglichen mit Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen oberhalb der Armutsschwelle nutzten Menschen mit einem Einkommen darunter digitale Arbeitsmittel wie Laptop oder Smartphone seltener.

Den Begriff der „Grundsicherung“ verbinden wir oft mit reinen Transfers. Doch durch die Digitalisierung müssen nicht nur die Anteile der Zuwendungen, die für Digitalisierung im Monat aufgewendet werden, überprüft werden. Wir brauchen vielmehr eine neue Debatte über digitale Teilhabe. Mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie wird sich diese Haltung bei vielen Menschen verändert haben.

In der Corona-Pandemie wurde in der Sozialhilfe der Bedarf für digitale Endgeräte anerkannt. Damals war eingesehen worden, dass auch ärmere Haushalte ihren Zugang zu Bildung und Schule in Zeiten des Distanzunterrichts aufrechterhalten müssen. Dafür wurden im Regelfall pro Kind bis zu 350 Euro für Geräte wie Laptops, Tablets und Zubehör anerkannt.

Mit dem Bürgergeld hat die Ampel-Koalition eine große Sozialreform angestoßen. Auch online kann man das Bürgergeld beantragen, was vieles vereinfachen kann. Vor allem durch diesen einfachen und digitalen Zugang zu den Leistungen dürfte sich die hohe Nichtinanspruchnahme der Grundsicherung verringern.

Der digitale Sozialstaat ist bei all dem aber noch nicht strukturell mitgedacht worden. Der nächste logische Schritt führt also zu einer strukturellen Berücksichtigung digitaler Teilhabe. Wie stellen wir diese sicher für armutsbetroffene Menschen?

Die SPD hat für die Gestaltung der Digitalisierung einen eigenen Digital Hub ins Leben gerufen. In dieser parteiinternen Denkfabrik befassen sich Fachleute mit den sozialen Herausforderungen der Digitalisierung.

Sicher ist, dass der Sozialstaat der Zukunft der digitalen Teilhabe ein viel stärkeres Augenmerk widmen muss. In einem Positionspapier hat die Gruppe die Aufgabe für die Sozialdemokratie beschrieben: Es gehört zu den Kernaufgaben des Staates, allen Menschen einen diskriminierungsfreien, barrierefreien Zugang zu digitalen Strukturen, Inhalten und Diensten zu garantieren.

Dabei darf der Fokus nicht nur auf den Bürgergeldbezieher:innen liegen. In der aktuellen schwierigen Lage aufgrund der unmittelbaren sozialen Auswirkungen der Folgen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine müssen auch Einkommensbezieher:innen knapp über dem Existenzminimum berücksichtigt werden.

Die Diakonie Deutschland hat deshalb in einem Konzept 25 Euro pro Monat für ein digitales Existenzminimum vorgeschlagen. Daneben muss aus unserer Sicht aber auch eine digitale Grundausstattung der Leistungsberechtigten für das Bürgergeld und nach Wohngeld und Kinderzuschlag treten. Pro Kopf müssen dafür 400 bis 500 Euro für einen Computer oder Laptop mit Ausrüstung wie Drucker kalkuliert werden.

Digitalisierung ist überall. Mit dieser Binsenweisheit müssen wir auch in der Sozialpolitik umgehen. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind vielfältig. Doch gleichzeitig besteht das Risiko, dass viele Menschen daran nicht teilnehmen können. Eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik muss es daher sein, barrierefreie Zugänge zur und dauerhafte Teilhabe für alle zu sichern.

Valentina Kerst ist Gründerin und Unternehmerin sowie Mitglied des digital:hubs der SPD.

Fedor Ruhose ist Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz. Der Beitrag basiert auf ihrem Buch „Schleichender Blackout. Wie wir das digitale Desaster verhindern“, das gerade im Dietz Verlag erschienen ist.