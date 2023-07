Der Widerstand des globalen Südens

Gastbeitrag

Warum das Abkommen zwischen der EU und Mercosur zu scheitern droht. Der Gastbeitrag. Co-Autor: Gabriel Eyselein.

Die sozialdemokratischen Präsidenten Argentiniens und Brasiliens scheinen den Verhandlungsprozess um das EU-Mercosur-Abkommen vorläufig gestoppt zu haben. Alberto Fernández moniert, dass ein solcher Deal Südamerika als „ewigen Rohstofflieferanten degradiert“, sein brasilianischer Kollege Lula da Silva nennt ihn gar „inakzeptabel“.

Trotz der europäischen Charmeoffensive muss das Abkommen 24 Jahre nach Beginn der Verhandlungen wohl weiter auf den Durchbruch warten, auch wenn die EU-Kommission weiterhin auf diesen beim EU-Lateinamerika-Gipfel hofft. Das ermöglicht es, noch mal zu überdenken, wie ein Handelsabkommen aussehen müsste, das den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

Seit 1999 verhandelt die EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay über ein Handelsabkommen, das Zollsenkungen und den Abbau von Handelsrestriktionen beinhalten soll. Von Teilen der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft wurden auf die negativen sozialen sowie ökologischen Auswirkungen eines solchen Abkommens hingewiesen und Richtlinien angemahnt.

Seitdem der Plan der EU-Kommission publik geworden ist, das Abkommen zu splitten und damit Teile der Mitbestimmung der Parlamente zu entziehen, regten sich zudem starke demokratische Bedenken. Diese werden durch die mangelnde Transparenz der Verhandlungen befeuert.

Hinter dem Abkommen stehen geopolitische Verschiebungen. So wird seine Verabschiedung von der EU-Kommission in Anbetracht der Konkurrenzsituation mit China und Russland als ein strategisches Gebot gesehen. Ähnlich sehen es Industrievertreter, die sich angesichts der Weltmarktkonkurrenz für die Ratifizierung des Deals einsetzen. Die argumentative Linie lässt sich dabei wie folgt lesen: Entweder die EU schließt ein Handelsabkommen mit den Mercosur-Ländern ab, oder man überlässt China das Feld.

Die Mercosur-Staaten gelten zudem als potenziell wichtige Partner zur Diversifizierung und Sicherung der Rohstoffversorgung angesichts der Dominanz Chinas in diesem Bereich. Die EU folgt dabei dem Primat der Versorgungssicherheit, notfalls zulasten der Rohstoffexporteure im globalen Süden. Ausgeblendet und vor allem externalisiert werden so die Risiken der Rohstoffgewinnung: Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und Gewalt.

In der Argumentation der EU schwingt so ein neokolonialer Unterton mit, der die Mercosur-Staaten auf ihre Rolle als Lieferanten unverarbeiteter Rohstoffe in der internationalen Arbeitsteilung reduziert und die drohende Reprimarisierung ausblendet. Sie verschleiert auch, welche Industrie der Haupttreiber des prognostizierten Mehrbedarfs an Rohstoffen ist: Bis zu 60 Prozent der gestiegenen Nachfrage nach kritischen Metallen gehen auf die Autoindustrie – inklusive E-Autos – zurück.

Machen wir uns also nichts vor. Bei der europäischen Charmeoffensive geht es weniger um das Gewinnen von Verbündeten, sondern um günstige Rohstoffe, die Sicherung von Absatzmärkten und Profitinteressen. Vom Abkommen würden so primär große transnationale Konzerne profitieren, in Europa etwa die Auto- oder Chemiebranche, in den Mercosur-Ländern Agrar- und Bergbaukonzerne.

Das EU-Mercosur-Abkommen atmet noch den Geist des 20. Jahrhunderts: ein Mehr an Exporten von Autos und Pestiziden und ein Mehr an Importen von billigem Fleisch und Rohstoffen. Doch im 21. Jahrhundert und der Zeit der ökologischen Krise muss das Wachstumsparadigma überdacht werden. Es müssen Wege gefunden werden, von der ressourcenintensiven und klimaschädlichen Lebens- und Produktionsweise abzurücken. So sollte das Ziel die Verringerung der überproportionalen Nachfrage nach Ressourcen sein und mitnichten die Erhöhung und Vereinfachung des Zugriffs.

Um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden, muss die europäische Politik ihre Prioritäten auf die gerechte Reduzierung des Rohstoff- und Energieverbrauchs, die Schaffung eines anderen Wohlstands und die Förderung von globaler Gerechtigkeit setzen. Wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau hin zu einem Wirtschaftssystem, das allen Menschen in allen Regionen ein besseres Leben ermöglicht.

Jetzt kommt es also zu einer politischen Denkpause, so dass die zwingende Frage diskutiert werden kann: Wie müssen solche Handelsabkommen aussehen, die ein gutes Leben für alle Menschen ermöglichen sowie Natur und Klima nicht ruinieren?

Ulrich Brand arbeitet im Bereich Internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien.

Gabriel Eyselein ist auch in diesem Bereich an der Uni Wien tätig.