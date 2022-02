Der Herzrhythmus des Mittelstands ist gestört

Gastbeitrag

Von Fritzi Köhler-Geib schließen

Kleine Firmen müssen unterstützt werden, damit sie in Klimaschutz und Digitalisierung investieren. Der Gastbeitrag.

Der Mittelstand gilt vielen als das Herz der deutschen Unternehmenslandschaft. Aber der Herzschlag verlangsamt sich. Und das nicht unbedingt erst seitdem die Covid-19-Pandemie die kleinen Unternehmen, Handwerker und Selbständigen mit Wucht getroffen hat.

Während die Firmen mit großen Anstrengungen, Flexibilität und Erfindungsreichtum noch glimpflich durch die Krise gekommen sind, sitzt ein anderes Problem viel tiefer. Es ist struktureller Natur. Die mittelständischen Unternehmen in der Breite investieren zu wenig und verlieren mit Blick auf das gesamte Investitionsgeschehen an Boden.

Für die Zukunftsfestigkeit Deutschlands hat allerdings gerade die Transformation in Richtung Klimaneutralität und Digitalisierung höchste Priorität. Daraus ergibt sich ein erheblicher Investitionsbedarf in der Wirtschaft. Die anstehenden Klimaschutzinvestitionen bis Mitte des Jahrhunderts hierzulande lassen sich auf rund fünf Billionen Euro beziffern. Im Mittelstand müssten die Digitalisierungsausgaben von derzeit 18 Milliarden Euro auf bis 50 Milliarden Euro pro Jahr zunehmen, um hier international den Anschluss wieder zu erlangen. Ein doppelter Kraftakt!

Aus unseren Befragungen wissen wir, dass Geschäftserwartungen maßgeblich die Investitionsneigung von Unternehmen beeinflussen. Dabei investieren Unternehmerinnen und Unternehmer mit positiven Geschäftserwartungen deutlich häufiger und deutlich mehr als solche mit neutralen oder sogar negativen.

Voraussetzung für den optimistischen Blick in die Zukunft, die notwendige Zuversicht, sind verlässliche wirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen. Abseits aller Rahmenbedingungen sind Entscheidungen für oder gegen Investitionen letztlich zutiefst unternehmensindividuell verankert.

Während Innovations- und Digitalisierungsanstrengungen wichtige Treiber sind, hemmen der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit oder auch generell begrenzte Wachstumsambition viele Firmen. Ginge es allein um das finanzielle Polster der Unternehmen, müssten wir seit Jahren eine Investitionsrallye im Mittelstand beobachten – denn die Unternehmen haben Gewinnzuwächse weitgehend einbehalten und Rücklagen aufgebaut.

Vielmehr spielen aber Erfahrungswerte oder das Bauchgefühl der Unternehmenslenkenden eine wichtige Rolle. Vor allem bei kleinen Firmen gibt es selten ein strategisches Gesamtkonzept für Investitionsplanungen.

Der Anteil sehr kleiner Firmen ist groß. Jedes zweite mittelständische Unternehmen hat höchstens zwei Mitarbeitende. Eher klassische Faktoren von Investitionsentscheidungen (beispielsweise Amortisation, Kosten, Rendite) treten hier dann oft in den Hintergrund.

Einen Aspekt in diesem Zusammenhang möchte ich hervorheben. Er erscheint mir zentral, spielt aber gegenwärtig in der Debatte nur eine untergeordnete Rolle: Demografie. Dabei hat er trotz Pandemiesorgen nichts an Aktualität eingebüßt.

Lag das Durchschnittsalter eines Inhabenden Anfang des Jahrtausends bei 45 Jahren, ist es bis zum Jahr 2021 um acht Jahre auf fast 53 Jahre angewachsen. Zu wenige Jungunternehmen rücken über Gründungsprozesse nach. Ein höheres Alter drückt nun aber auf die Investitionstätigkeit. Viele Investitionen haben dann schlicht eine zu lange Amortisationszeit – die, oftmals persönliche, finanzielle Verpflichtung wird gescheut.

Das lässt sich auch beziffern: Während etwa 57 Prozent der jüngeren Inhaberinnen und Inhaber Investitionen vornehmen, sind es bei den älteren nur noch 36 Prozent. Und deren Anteil wächst stetig. Auch das kostet Investitionen.

Diese, hier nur in Ansätzen diskutierte, strukturelle Investitionsschwäche des Mittelstands kostet langfristig Substanz und stellt die Wettbewerbsfähigkeit auf eine harte Probe. Gerade zuletzt hat die Corona-Krise diesen längeren Trend noch einmal verstärkt. Ob es einen raschen Nachholeffekt geben wird, ist aufgrund der Krisenerfahrung in den Führungsetagen vieler Unternehmen fraglich.

Der Wunsch nach mehr Absicherung und Stärkung der finanziellen Resilienz könnte zur Zurückhaltung der nötigen Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung oder Klimaschutz führen. Dabei ist jetzt dringend notwendig, Rahmenbedingungen zu schaffen und Anreize zu setzen für Investitionen – wesentliche Bausteine für mehr Zuversicht und Optimismus.

Sicher, die Herausforderungen sind hoch, aber ich bin überzeugt, jetzt können Weichen gestellt werden, um den Herzschlag des Mittelstands wieder zu beschleunigen. Nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in Deutschland winken als Lohn der Mühen.

Fritzi Köhler-Geib ist Chefvolkswirtin der KfW und leitet die volkswirtschaftliche Abteilung der Bankengruppe.