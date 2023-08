Demokratie für Kambodscha

Menschen warten im Juli vor einem Wahllokal auf ihre Stimmabgabe zur Parlamentswahl. Knapp zehn Millionen Wähler waren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Tatsächlich erhielt die Kambodschanische Volkspartei CPP 120 der 125 Sitze im Nationalparlament. © Sovannara/dpa

Die internationale Gemeinschaft muss Phnom Penh zum Wandel drängen. Zur Not mit Sanktionen. Ein Gastbeitrag der ehemaligen kambodschanischen Parlamentsabgeordneten Mu Sochua. Der Gastbeitrag.

Die jüngsten Wahlen in Kambodscha haben jede Illusion einer funktionierenden Demokratie zerstört. Der theatermäßig inszenierte Wahlkampf und Urnengang beraubte die 9,7 Millionen registrierten Wählerinnen und Wähler einer politischen Alternative. Statt die Bedürfnisse des Volks zu adressieren, diente die Wahl dazu, den Weg für eine Machtübergabe zwischen Hun Sen und seinem Sohn Hun Manet zu ebnen und die seit 38 Jahren bestehende Diktatur zu festigen.

Noch bevor die Wahllokale am 23. Juli schlossen, stand fest, dass Hun Sen und seine regierende Kambodschanische Volkspartei (CPP) den vorherbestimmten „Erdrutschsieg“ erzielen. Ihnen stand keine glaubwürdige Opposition gegenüber. Am Ende erhielt die CPP 120 der 125 Sitze im Nationalparlament.

Wie anderen Opponenten im Exil ist mir wichtig, Sens zunehmend sowjetisch geprägte Auslegung von Demokratie und seine Besessenheit vom Totalitarismus zu verdeutlichen. Meine frühere Partei, die Nationale Rettungspartei (CNRP), erhielt bei den Wahlen 2013, 2015 und 2017 über 43 Prozent der Stimmen, trotz offener Korruption und Einmischung von Sens Regierung.

In jedem demokratischen Land wäre die wachsende Konkurrenz zur amtierenden Regierung ein Gewinn. Für Hun Sen stellte die CNRP jedoch ein zu großes Risiko dar – und wurde wie andere mit der Unterstellung eines „ausländischen Staatsstreichs“ aufgelöst.

Nun ereilte Candlelight, eine neue Oppositionspartei, ein ähnliches Schicksal. Auf bestem Weg, die CPP zu besiegen, wurde sie im Mai 2023 abrupt von der Wahl ausgeschlossen. Mitglieder und Aktivistinnen sowie Aktivisten wurden daraufhin von Regierungstruppen verfolgt und inhaftiert.

Und doch fand die friedliche Opposition einen Weg. Laut landesweiten Zählungen haben mehr als eine halbe Million Wahlberechtigte trotz drohender hoher Geld- oder Gefängnisstrafen ihre Stimmzettel ungültig gemacht – jede 18. abgegebene Stimme. Auch das signalisiert, dass trotz Korruption und Einschüchterung das Bedürfnis einer demokratischen Alternative zur CPP nicht zu stoppen ist. Es zeigt auch, dass die internationale Gemeinschaft – und insbesondere westliche Demokratien – die Missstände in der Regierung Hun Sen verurteilen und ihn und seinen Sohn Hun Manet zur Rechenschaft ziehen müssen.

Dies kann nicht früh genug geschehen. Denn als Teil aktueller Nachfolgeregelung erleben wir eine Festigung der Elite in einflussreichen Schlüsselpositionen. Neben der Amtsübergabe an Hun Manet in diesem Sommer werden viele Ministerien mit unerfahrenen Kindern von Parteitreuen besetzt, die deren Erbe fortführen werden.

Die ehemalige kambodschanische Parlamentsabgeordnete Mu Sochua lebt im Exil in den USA und setzt sich von dort aus für die Demokratisierung ihres Heimatlandes ein. © Privat

Diese traurige Realität zeigte sich bereits bei der Ernennung von Say Sam Al zum Umweltminister. Er folgte trotz anfänglichen Interesses an der Zusammenarbeit mit jungen Umweltschützenden schnell der Tradition, im Naturschutz Engagierte zu verhaften und zu inhaftieren.

Auch andere designierte Amtsträger, wie der neue Verteidigungsminister Tea Seiha, Sohn des derzeitigen Amtsinhabers Tea Banh, und Innenminister Sar Sokha, scheinen völlig ungeeignet zu sein. Insbesondere letzterer scheint die mangelnde Eignung von Hun Manet und Tea Seiha zu teilen und lässt befürchten, dass er nicht in der Lage ist, die wachsende Macht der chinesischen Mafia und ihre Rolle beim Menschenhandel und anderen Verbrechen gegen die Bevölkerung Kambodschas zu unterbinden.

Die internationale Gemeinschaft hat eine historische Verantwortung, auf einem grundlegenden demokratischen Wandel in Kambodscha zu bestehen. Viele ihrer Mitglieder haben bei den ersten freien Wahlen im Juni 1993 eine Verpflichtung unterzeichnet, die Demokratie in Kambodscha zu unterstützen. Im Rahmen des Pariser Friedensvertrags sind sie verpflichtet, die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen durch die CPP zu verurteilen.

Dies müssen sie Hun Manet und anderen Verantwortlichen des Regimes klarmachen. Wir brauchen eine Freilassung politischer Gefangener und eine Amnestie für rückkehrwillige Exilanten. Die Regierung darf nicht anstreben, wie ihre Eltern das Volk zu spalten oder die Opponenten zum Schweigen zu bringen. Und bei Hun Manet muss die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft eingefordert werden.

Die Menschen sehnen sich nach Demokratie, nach Gesundheitsversorgung, Bildung, Freiheit und drei Mahlzeiten am Tag. Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht zu handeln, einen Wandel zu fordern und, falls erforderlich, Visa- und Vermögenssanktionen gegen jene der CPP zu beschließen, die die demokratische Zukunft meines Landes zerstören wollen.

Mu Sochua war Mitglied des kambodschanischen Parlaments und Vizepräsidentin der Cambodia National Rescue Party. Sie ist ehemalige Ministerin für Frauen- und Veteranenangelegenheiten. Sie lebt im Exil in den Vereinigten Staaten.