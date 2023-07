Damit die Hilfen auch ankommen

Gewaltsame Proteste im Juni in Beirut: Die internationale Gemeinschaft hat ein berechtigtes Interesse daran, den Libanon vom Abgrund wegzuholen. © Marwan Naamani/dpa

Die Europäische Union sollte stärker als bisher gegen den Betrug bei Entwicklungshilfe vorgehen.

In Stadtvierteln türmt sich der Müll, verrottet stinkend in der Hitze: Klingt dystopisch, ereignete sich aber 2015 in Beirut, nachdem eine überfüllte Deponie ohne Ausweichort geschlossen wurde. Nach fünfzehn Jahren Bürgerkrieg kämpfte der Libanon darum, wieder auf die Beine zu kommen. Doch wegen der vom Sektarismus geprägten Politik und hartnäckiger Korruption verlief dies alles andere als reibungslos.

Der Krieg in Syrien brachte weitere Herausforderungen, die Misswirtschaft führte zu steigender Arbeitslosigkeit, Lebensmittel- und Medikamentenknappheit und einer so dramatischen Währungskrise, dass einige Bürgerinnen und Bürger bei Banken ihre Einlagen abhoben und damit die Geldhäuser praktisch plünderten. Die Lage spitzte sich zu, häufiger kam es zu Stromausfällen, der Müll stapelte sich in den Vierteln.

Die EU erkannte die erbärmlichen Zustände, kam zu Hilfe, stellte von 2004 bis 2017 rund 89 Millionen Euro für den Abfallwirtschaftssektor im Libanon bereit, davon rund 30 Millionen Euro für 16 Abfallentsorgungsanlagen. Diese Intervention war notwendig, um die schweren gesundheitlichen und ökologischen Folgen in den Griff zu bekommen. Doch Erfolge blieben aus.

Untersuchungen von Rite, der Reform Initiative for Transparent Economies, ergaben, dass die EU-Mittel von der Regierungsorganisation Omsar (Büro des Staatsministers für Verwaltungsreformen) unter Einbeziehung von Experten abgewickelt wurden. Resultat waren jedoch schlechte Einrichtungen, unregelmäßige Abläufe und vorzeitige Betriebsschließungen; das Missmanagement führte zu erhöhten Umwelt- und Gesundheitsrisiken, unzulängliche Kontrollen boten vielfach Gelegenheit zu Betrug.

EU und Omsar weisen die Verantwortung zurück, doch der Rite-Bericht verweist auf ihre Rolle bei der Vergabe von Aufträgen für schlecht konzipierte und ausgestattete Einrichtungen, auf mangelhafte Auswahlkriterien im Ausschreibungsprozess, unzureichende Kontrollen und Buchführung. Die Intransparenz macht die Diskrepanz zwischen Ausgaben und Ergebnissen noch suspekter.

Entwicklungsfinanzierung kann im Libanon und anderswo positiv wirken – wenn sie für die Projektdurchführung Auflagen vorsieht, die die Chancen erhöht, die angestrebten Ergebnisse zu erreichen, also zu besseren öffentlichen Diensten führen und die Etats der Behörden vor Fehlausgaben und Betrug schützen.

Die Verschwendung von Mitteln wäre also vermeidbar gewesen, durch besseres Management des Projektträgers und stärkere Kontrolle durch den Geber. Andere Geldgeber und Länder haben ähnliche Probleme, weshalb dieser nicht als Einzelfall betrachtet werden sollte. Wir empfehlen allen Geldgebern, sich um eine konstruktivere Rolle auf internationaler Ebene zu bemühen, besonders in Ländern, in denen Korruption zu Instabilität führt.

Die Geber sollten die Kontrolle behalten und die Mittel nach unabhängiger Prüfung jeder Projektphase in Raten auszahlen. Sie sollten auf einer Planung bestehen, die das Regulierungs- und Infrastrukturdefizit des Landes ausgleicht. Ist dies nicht möglich, sollten Projekte nicht durchgeführt werden.

Gründliche Sorgfaltspflicht seitens der Auftragnehmer sollte sicherstellen, dass seriöse Fachleute mitwirken. Klar festgelegte Leistungsziele und Verantwortungsbereiche minimieren Interessenkonflikte. Digitalisierte Prozesse können Bilanzfälschung vorbeugen, Maßnahmen wie Whistleblower-Plattformen helfen bei der Betrugsbekämpfung, und Wiederholungstätern sollten Folgeaufträge verweigert werden. Um eine klare Botschaft zu senden und eine größere Effizienz zu erzielen, sollten die Geldgeber ihre Standards und Initiativen aufeinander abstimmen.

Die internationale Gemeinschaft hat ein berechtigtes Interesse daran, den Libanon vom Abgrund wegzuholen. Einst ein Land mit mittlerem Einkommen, wird es derzeit in eine multidimensionale Armut getrieben. Mehr und mehr Migrantenboote brechen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Europa auf. Anfangs waren es Menschen aus Syrien. Inzwischen schließen sich ihnen Libanesinnen und Libanesen an.

Die EU bekundete Bereitschaft, Sanktionen gegen korrupte Beamte einzusetzen und brachte die Möglichkeit eines Beitritts Libanons zum Europäischen Wirtschaftsraum ins Spiel. Will Brüssel verhindern, dass der Libanon ein weiterer kollabierter Staat und eine Sicherheitsbedrohung wird, sollte sie das Land besser unterstützen.

Korrupte Strukturen und Vetternwirtschaft lassen sich nicht von heute auf morgen beseitigen. Doch lassen sich mit jedem Projekt die Resultate verbessern, als Blaupause für Erfolg und bessere Regierungsführung.

Mona Deeley ist Geschäftsführerin der Reform Initiative for Transparent Economies (RITE).