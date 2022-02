Corona: Mit Impfnationalismus schadet sich die EU selbst

Gastbeitrag

Wer die Corona-Pandemie weltweit bekämpfen will, muss mehr Vakzine herstellen. Dafür muss man Patente aussetzen. Gastbeitrag von Deborah Düring und Pegah Edalatian.

Frankfurt – Zu Beginn der Pandemie verabschiedeten 193 UN-Staaten eine Resolution, in der sie einen gleichwertigen Zugang aller Länder zu Impfstoffen verlangten. Medikamente und Impfstoffe sollten gerecht verteilt werden. Die Resolution wurde nicht umgesetzt.

Milliarden an öffentlichen Mitteln wurden richtigerweise bereitgestellt, um die Erforschung und Entwicklung von wirksamen Impfstoffen gegen Corona zu beschleunigen. Damit verbunden waren jedoch keine Verpflichtungen für die Herstellerfirmen, Wissen und Technologien mit der Welt zu teilen. Nicht einmal die Auflage, Impfdosen zum Selbstkostenpreis zu verkaufen. Die Möglichkeit, mit der Pandemiebekämpfung Gewinn zu machen, war Teil des Deals trotz öffentlicher Finanzierung. Ein politischer Fehler.

Corona: Weltweite Impfstoffproduktion muss gesteigert werden

Aktuell sind etwa zwei Drittel der Menschen in den Industriestaaten gegen Corona geimpft. Dagegen haben gerade einmal neun Prozent der Menschen in Staaten mit niedrigen Einkommen den ersten Piks erhalten. Dieser Impfnationalismus kostet nicht nur viele Menschenleben, sondern verlängert die Pandemie für alle und schadet so auch unserer eigenen Wirtschaft.

Es geht nicht darum, Impfstoffabgabe gegen das Boostern auszuspielen. Die weltweite Impfstoffproduktion muss gesteigert werden. Zudem braucht es einen gerechten und bedarfsorientierten Verteilmechanismus der vorhandenen Impfstoffe. Der globale Süden muss unabhängig vom Wohlwollen der Industrieländer werden, der Zugang zu erschwinglichen Impfstoffen muss für alle gewährleistet sein.

Corona: Technologien und Wissen müssen frei geteilt werden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) möchte einen Pandemievertrag schaffen. Das ist gut. Wir brauchen dringend eine globale Vereinbarung, die vorgibt, wie Staaten in einer Pandemie zusammenarbeiten. Allerdings ist es wichtig, dass ein solcher Vertrag nicht nur Auflagen für das staatliche Verhalten wie grenzüberschreitende Eindämmungsmaßnahmen oder Informationspflichten über neue Varianten enthält.

Wesentlich wäre eine Regelung für eine bedarfsorientierte Verteilung von Impfstoffen, Medikamenten, Diagnostik und anderen Komponenten der Pandemiebekämpfung. Auch Technologien und Wissen müssen frei geteilt werden.

Die Autorinnen Deborah Düring ist Sprecherin für Entwicklungspolitik der Bundestagsfraktion der Grünen. Pegah Edalatian ist stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.

Sinnvoll wäre zudem ein Mechanismus zur temporären Aufhebung der geistigen Eigentumsrechte auf Instrumente zur Pandemiebekämpfung. Die Option, den Patentschutz bestimmter Produkte in globalen Notsituationen auszusetzen, ist bereits im Trips-Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums der Welthandelsorganisation (WTO) vorgesehen. Dies müsste jedoch von allen WTO-Staaten im Konsens entschieden werden.

Über 100 Staaten fordern diesen Trips-Waiver. Die Umsetzung scheitert aber am Widerstand diverser Industriestaaten, unter anderem Deutschland. Ein Pandemievertrag, der in entsprechenden Notsituationen solche Patente automatisch aufhebt, wäre deshalb ein großer Fortschritt.

Corona-Patente müssen ausgesetzt werden

Patente auszusetzen ist ein wichtiger Baustein zur Ausweitung der globalen Impfstoffproduktion. Dazu gehört aber auch Technologie- und Wissenstransfer. Das Argument, die Länder des globalen Südens seien nicht in der Lage, mRNA-Impfstoffe zu produzieren, ist haltlos. Expert:innen haben dort 100 Firmen identifiziert, die die technischen und personellen Kapazitäten hätten, schnell Impfstoff herzustellen, wenn sie die Informationen bekämen.

Gleichzeitig haben auch Staaten des globalen Südens wie Indien oder Kuba eigene Impfstoffe entwickelt, von denen einige bereits von der WHO zugelassen sind oder gerade geprüft werden. Wäre es vielleicht eine Lösung, wenn diese Länder ihre Impfstoffformeln frei zugänglich für andere Länder machten? Zweifelsfrei hätte eine Süd-Süd-Kooperation ein positives Element: Die ärmeren Länder könnten sich selbstbewusst aus der Impfstoffabhängigkeit befreien.

Wenn der EU jedoch wirklich daran gelegen ist, ihre Wertegemeinschaft und den Multilateralismus zu verteidigen, muss sie international solidarischer agieren – vor allem in globalen Krisen. Es ist wenig verwunderlich, wenn Länder des globalen Südens sich in Richtung autokratischer Staaten wie China und Russland orientieren, die sich mit ihrer geostrategisch motivierten Impfdiplomatie kooperativer zeigen als die EU und die USA. Wenn wir in nationalen Egoismen verharren und darauf warten, dass andere die Pandemie für alle beenden, verliert die EU weiter an internationalem Einfluss und Anerkennung.

