Brüsseler Kurzschluss

Ursula von der Leyen will als Chefin der Europäischen Kommission den Strommarkt neu ordnen und hat damit eine kontroverse Debatte ausgelöst. (ara/Philipp von Ditfurth/dpa) © dpa

Die Kommission der EU will den Strommarkt neu ordnen. Ihre Vorschläge reichen aber nicht. Ein Gasdtbeitrag von Christine Wörlen vom Forschungsunternehmen Arepo.

Wie sich die Zeiten ändern: Während vor einem Jahr das ganze Land über Gaspreise diskutierte und viele plötzlich umgeschulte Hobby-Virologen wortreich die Merit-Order am Strommarkt beklagten, hat die EU-Kommission fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit Vorschläge zur Reform des europäischen Strommarkts vorgelegt.

Das überschaubare öffentliche Interesse an diesen weiterhin wichtigen Thema ist schade. Noch bedauerlicher sind die extrem unambitionierten Vorschläge der Kommission, die zudem am eigentlichen Problem vorbeigehen.

Weder langfristige Preissteigerungen noch die Instabilität der Energiepreise werden wirkungsvoll verhindert. Eigentlich günstige Wind- und Solarenergie wird Bevölkerung und Unternehmen nicht zugänglich gemacht. Die langfristige Finanzierbarkeit von Erneuerbaren Energien nicht sichergestellt. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie, die mein Unternehmen gerade im Auftrag der linken Europaparlamentsfraktion fertig gestellt hat.

So sorgt sich die Kommission zwar um die Volatilität des Strompreises in Folge von Schwankungen an den Rohstoffmärkten, lässt aber heute schon absehbare absolute Preissteigerungen vollkommen außer Acht. Immer teurer werdendes CO2 erhöht auch die Grenzkosten der oft Preis-setzenden fossilen Kraftwerke.

Auch die Erzeuger erneuerbarer Energien profitieren von hohen Preisen. Die Kunden hingegen zahlen. Eigentlich müsste es darum gehen, den Kostenvorteil der Erneuerbaren zum Kunden zu tragen. Die offensichtliche Lösung dafür liegt darin, die Märkte für Stromerzeugung aus Sonne und Wind einerseits und absehbar immer teurere, fossile Stromerzeugung andererseits zu trennen.

Leider diskutiert die Kommission erste, vorsichtige Vorschläge in diese Richtung aus Spanien und Griechenland nicht. Das ist kurzsichtig. Die Entkopplung dieser so fundamental andersartigen Erzeugungsarten muss früher oder später ohnehin passieren.

Wie üblich bei der Wirtschaftspolitik gilt: Je früher, desto besser. Komplett ignoriert wird auch das Markt-liberale Argument gerade die Preisschwankungen würden Refinanzierung sicherstellen. Das aber zurecht, denn spätestens die Krise hat gezeigt: Politiker:innen sind einfach nicht bereit, hohe Volatilität zu akzeptieren. Sobald die Preise signifikant steigen, werden Bremsen eingezogen. Negative Preise führen zu Panik. „Freie“ Strommärkte sind ein volkswirtschaftlich-theoretisches Gedankenmodell, das im wahren Leben nicht existiert.

Zudem ignoriert der Kommissionsvorschlag auch Probleme der Regulierung von Energiespeicherung sowie Sektorenkopplung. Dabei wird deutlich: Im neuen Energiesystem mit seinen extrem hohen Flexibilitätsbedarf wird das „Unbundling“, also die Trennung von Erzeugung, Infrastruktur und Verbrauch, zum Hemmschuh.

Speicher können theoretisch sowohl der Erzeugung (Back-up), der Übertragung (bessere Ausnutzung bestehender Leitungen) als auch dem Verbrauch (Flexibilisierung) dienen. Im Unbundling muss der Speicher aber einem dieser Sektoren zugeordnet werden, was Einfluss auf Steuern und Abgaben hat. Diese wiederum sind entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von einzelnen Speicherprojekten und anderen Flexibilitätsoptionen zur Aufnahme großer Mengen volatiler erneuerbarer Energien.

Statt wichtige Fragen anzugehen, doktert der Kommissionsvorschlag am Symptom: Differenzkontrakte statt Einspeiseverträgen. Langfristiger Handel von Übertragungskapazitäten mit zusätzlichen Komplikationen. Er erzeugt damit ein unvollständiges Klein-Klein.

Ein umfassender Reformvorschlag für eine bezahlbare Versorgung mit 100 Prozent erneuerbaren Energien müsste: Erstens Netz-Stabilität und Versorgungssicherheit garantieren. Zweitens die niedrigen Gestehungskosten der Erneuerbaren an die Stromkund:innen weiterreichen. Drittens durch Planungssicherheit, den weiteren rapiden Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung sicherstellen. Viertens den Einsatz fossiler Kraftwerke kontinuierlich minimieren. Und fünftens alle Formen des Einsatzes von erneuerbaren Energien technologieoffen ermöglichen – also auch Eigenverbrauch, Speicherung und Schnittstellen zu Wärme und Wasserstoff.

Gerade jetzt, wo sich die Märkte wieder etwas beruhigt haben, wäre auch der ideale Zeitpunkt, um diesen überfälligen „großen Wurf“ anzugehen. Getreu dem Motto: Reformierst du in der Zeit, bist du gewappnet für die Disruption. Ohne Reform wird die die Energiemärkte noch viel mehr durcheinander wirbeln als Russlands Angriff auf die Ukraine.

Die Gründerin der Klimaschutzberatung Arepo, Christine Wörlen, hat tiefen Einblick in die verschiedenen globalen Ansätze zu der effizienten Integration 100 Prozent Erneuerbarer Energien im Strommarkt.

