Ausbeutung darf es in der EU nicht geben

Eine grüne Wirtschaft braucht faire Löhne. Arbeit darf zudem nicht höher besteuert werden als Kapital.

Kürzlich sorgten Lkw-Fahrer für dramatische Schlagzeilen, als sie an einer Tankstelle bei Gräfenhausen sechs Wochen lang streikten: Ihr Arbeitgeber hatte mehr als 50 Tage keinen Lohn gezahlt und hetzte ihnen noch Bewaffnete auf den Hals, die dann von der Polizei gestoppt wurden. Dieser Vorfall ist nur das jüngste Beispiel von Skandalen rund um Ausbeutung von mobilen Beschäftigten in Niedriglohnsektoren in der EU. Wir kennen ähnliche Fälle aus der Fleischindustrie, dem Baugewerbe oder der Saisonarbeit.

Aber Ausbeutung darf in der EU niemals ein Geschäftsmodell sein. Deshalb brauchen wir gerade in Niedriglohnsektoren besseren Schutz, die EU-Staaten müssen die europäische Entsenderichtlinie umsetzen. Auch weil der Kampf gegen unlauteren Wettbewerb beide schützt: Arbeitnehmende und Firmen.

Die Europäische Arbeitsbehörde (ELA) müssen wir daher stärken, insbesondere für koordinierte Kontrollen im Kampf gegen Schwarzarbeit. Mobile Beschäftigte brauchen mehr Informationsangebote in ihrer Muttersprache und bessere Standards bei ihrer Unterbringung. Letztere müssen mit wirksamen Sanktionen durchgesetzt werden. Aber auch in den Zukunftsbranchen der digitalisierten Arbeitswelt gibt es Ausbeutung.

Digitale Arbeitsplattformen zur Auftragsvergabe an Arbeitnehmende boomen – mit einem Wachstum von mindestens 500 Prozent in den letzten fünf Jahren. Dazu gehören etwa Transportdienste, Softwareentwicklung oder Essens-Catering. Aktuell arbeiten dort rund 28,3 Millionen Menschen – häufig zu schlechten Bedingungen und mit unzureichender sozialer Absicherung. Die europäische Richtlinie für Plattformarbeit wird das endlich verbessern.

Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft ist notwendig. Wir müssen den Menschen ehrlich sagen, dass sich Dinge ändern werden. Unsere Wirtschaft muss weg von fossilen Brennstoffen. Aber wir wollen den Übergang fair und sozial gerecht gestalten mit vielen neuen grünen Jobs. Gleichzeitig braucht es eine aktive Arbeitsmarktpolitik, gerade in den Kohleregionen, mit Investitionen in berufliche Weiterbildung und Umschulung, den Aufbau digitaler Qualifikationen und einem besseren Arbeitsmarktzugang für Frauen.

Denn wir dürfen niemanden zurücklassen. Als Grüne sind wir sozialer Gerechtigkeit verpflichtet. Deshalb muss die sozial-ökologische Transformation in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und Vertretungen der Arbeitnehmenden erfolgen. Sie müssen einbezogen werden, damit sie zum Wandel beitragen und die Rechte der Arbeitnehmenden fördern können. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft muss Hand in Hand gehen mit einer gestärkten sozialen Absicherung und verbesserten Arbeitsbedingungen – wir wollen den sozialen Zusammenhalt in der EU weiter fördern.

Zur Finanzierung haben wir auf europäischer Ebene zwar den „Fonds für den sozialverträglichen Übergang“ sowie den Klimasozialfonds. Aber wir brauchen auch ausreichend Mittel, um sie auszustatten. Es ist nicht hinnehmbar, dass ein großer Teil der Steuerlast, die unser Gemeinwohl und das Funktionieren der Gesellschaft finanzieren, von den Arbeitnehmenden getragen wird.

In Deutschland wird eine alleinstehende Durchschnittsverdienerin ohne Kinder mit 47,8 Prozent besteuert, in Belgien sogar mit mehr als 50 Prozent. Gleichzeitig sind Länder wie Belgien, Luxemburg, Slowenien, die Slowakei und die Tschechische Republik Steuerparadiese für Kapitalerträge mit einem Steuersatz von bis null Prozent. Lehrerinnen oder Krankenpfleger werden EU-weit also zwei bis drei Mal höher besteuert als Aktionäre. Deshalb brauchen wir eine gerechtere Besteuerung von Renditen und Spekulationen.

Der Vorschlag der Europäischen Grünen für eine Kapitalertragsteuer basiert auf einem einfachen Grundsatz: Arbeit darf nicht länger höher besteuert werden als Kapital. Wir wollen eine Mindeststeuer von 40 Prozent auf Kapitalerträge einführen.

Diese Vorschläge wollen wir auf dem Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes mit den wichtigen sozialen Akteurinnen und Akteuren diskutieren. Gemeinsam wollen wir so den fairen Übergang unserer Wirtschaft zu einem gerechten, grünen und feministischen Europa sicherstellen – zu einem Europa, in dem die Rechte der Arbeitnehmenden nicht nur eine Stellgröße, sondern zentrale Grundlage unseres Zukunftsmodells sind.

Mélanie Vogel ist Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei.

Terry Reintke ist Europaparlamentarierin und Co-Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion.