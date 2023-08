Auf dem Weg in die Börsenrepublik?

Von: Christoph Butterwegge

Teilen

Damit die Rente auch künftig hierzulande sicher ist, will die Ampel-Koalition ein Generationenkapital einrichten. Doch der Schritt ist umstritten. © dpa

Die Ampelkoalition verändert mit dem geplanten Generationenkapital den Sozialstaat.

Das Armutsrisiko ist hierzulande in keiner anderen Altersgruppe so stark gestiegen wie jenes von Seniorinnen und Senioren. Laut einer EU-Konvention sind Menschen armutsgefährdet, die in einem EU-Staat über weniger als 60 Prozent des dortigen mittleren Nettoäquivalenzeinkommens verfügen.

Als einkommensarm gelten in der Bundesrepublik daher Alleinstehende, wenn sie monatlich weniger als 1145 Euro zur Verfügung haben. 2021 hat die Altersarmut hier mit 17,6 Prozent und drei Millionen betroffenen Senior:innen einen Höchststand erreicht. Trotzdem wurde bislang kaum etwas für die Verbesserung der sozialen Lage alter Menschen getan. Vor allem die nach dem Arbeits- und Sozialminister Walter Riester benannte Rentenreform hat eher zur Verschärfung des Problems beigetragen.

Das Scheitern der Riester-Rente hat die FDP nicht davon abgehalten, ihre Vision einer marktgesteuerten Alterssicherung in der Börsenrepublik weiter voranzutreiben. Die Partei fordert im letzten Bundestagswahlprogramm eine „gesetzliche Aktienrente“, bei der alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten für das Alter nach schwedischem Vorbild zwei Prozent ihres Bruttoeinkommens über einen unabhängigen Fonds am Finanzmarkt anlegen müssten.

Nun wollen SPD, Grüne und FDP wie im Koalitionsvertrag angekündigt, auf Drängen der Letzteren, zu einer „teilweisen Kapitaldeckung“ der Rente auf Aktienbasis übergehen. Mit dem von Finanzminister Christian Lindner aus Werbegründen gewählten Begriff „Generationenkapital“ erinnert die Ampel an den seit der großen Rentenreform von 1957 bekannten Generationenvertrag des Umlageverfahrens, der angeblich nicht mehr tragfähig ist.

Das Modell der Ampelkoalition unterscheidet sich von der „Aktienrente“ dadurch, dass kreditfinanzierte Mittel des Staates anstelle von Beitragsmitteln auf den Finanzmarkt transferiert werden sollen, wodurch kein individuelles, sondern ein kollektives Vorsorgekonto der Rentenversicherten entsteht und der Beitragssatz nicht sinkt, sondern konstant bleibt. Handelte es sich bei der Riester-Reform um eine Teilprivatisierung, so geht es diesmal um eine Teilkapitalisierung der Altersvorsorge in Staatsregie.

Ein von der öffentlich-rechtlichen „Stiftung Generationenkapital“ verwalteter Staatsfonds soll Aktien im Wert von zwölf Milliarden Euro jährlich – im Koalitionsvertrag stehen zehn Milliarden Euro für das Jahr 2022 – erwerben. Darüber hinaus werden ihm, falls es nach Lindner geht, Bundesbeteiligungen (an der Deutschen Post – DHL, Telekom?) übertragen. Nur was nach der Zinszahlung von den erhofften Dividenden übrigbleibt, käme Rentnerinnen und Rentnern von 2037 an zugute. Gibt es Verluste, muss sie der Staat ausgleichen.

Aufgrund des zunehmenden Anlagevolumens wird der Kurswert von börsennotierten Unternehmen steigen, was deren Führungskräfte wegen ihrer oft daran geknüpften Vorstandsvergütungen ebenso freuen dürfte wie die Aktionärinnen und Aktionäre. Leidtragende der geplanten Reform sind dagegen Menschen, die einer zusätzlichen Altersvorsorge am meisten bedürften: Minijobber:innen, Bürgergeldbezieher:innen und Sozialhilfeempfänger:innen.

Sie finanzieren das „Generationenkapital“ zwar durch ihre (indirekten) Steuern mit, haben aber später nichts oder wenig davon, weil sie keine oder zu geringe Rentenanwartschaften erwerben. Auch hierdurch verschärft sich die soziale Ungleichheit in Deutschland, handelt es sich doch beim „Generationenkapital“ der Ampel um staatliche Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung.

Auch die mentalen Folgen der „kapitalgedeckten“, sprich finanzmarktabhängigen, Altersvorsorge geben zu denken. Sie führen dazu, dass viele Bürgerinnen und Bürger beim Stichwort „Rente“ künftig eher an die Rendite börsennotierter Unternehmen denken werden. Möglicherweise schrecken Beschäftigte demnächst sogar vor notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie einer Anhebung von Kapital- und Gewinnsteuern für Unternehmen zurück, weil sie bei daraufhin sinkenden Dividenden um ihre eigene Altersrente fürchten.

Mit dem „Generationenkapital“ wird auch das vermeintliche Demografieproblem der Altersvorsorge im Umlageverfahren nicht gelöst, denn die Finanzmärkte sind dagegen keineswegs gefeit. Eine „kapitalgedeckte“ Börsenrente ist mitnichten demografieresistent, sondern von der Bevölkerungsentwicklung genauso abhängig wie ein Umlagesystem.

Wenn junge Leute fehlen, wirkt sich das negativ auf die Aktienkurse aus, wohingegen mehr Käuferinnen und Käufer das Kursniveau stabilisieren würden. Darüber hinaus sorgen die gewohnten Turbulenzen der Finanzmärkte für unnötige Zusatzrisiken.

Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln gelehrt. Zuletzt ist von dem Buchautor „Die polarisierende Pandemie. Deutschland nach Corona“ erschienen.