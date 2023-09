Frankfurter Kraftakt

Leitartikel

Von Georg Leppert schließen

Der Sozialdemokrat Mike Josef ist seit gut 100 Tagen Herr im Frankfurter Römer. So langsam muss der Oberbürgermeister liefern.

Einmal im Jahr sind Leserinnen und Leser der Frankfurter Rundschau beim Oberbürgermeister zu Gast. Der Besuch im Römer ist stets ein beliebter Programmpunkt in der Reihe „Ferien zu Hause“. Doch diesmal fiel der Dank der Gäste überschwänglich aus. Viele von ihnen sprachen nach dem Treffen mit Mike Josef von einem grandiosen Nachmittag.

Verwunderlich ist das nicht. Der 40 Jahre alte Sozialdemokrat, der seit Mai Frankfurter Oberbürgermeister ist, kann extrem gut mit Menschen umgehen. Josef ist smart, gibt seinen Gesprächspartner:innen stets das Gefühl, dass sie ihm wichtig sind. So holte er – noch in seiner Funktion als Sportdezernent – mehrere Spiele der milliardenschweren Football-Liga NFL ins Waldstadion, obwohl die Chancen für Frankfurt als Austragungsort nicht gut standen.

Jedoch: Josefs guter Umgang alleine wird nicht reichen, um die Probleme der Mainmetropole zu lösen. Nach der Amtszeit des wegen Korruption erstinstanzlich verurteilten und abgewählten Peter Feldmann (SPD) erwarten die Bürger:innen einen echten politischen Neustart. Beginnen soll er in dieser Woche, in der die politische Sommerpause endet.

Viele der Herausforderungen, vor denen Frankfurt steht, hat Deutschlands fünftgrößte Stadt nicht exklusiv. Vor allem geht es darum, möglichst schnell klimaneutral zu werden. Am besten, ohne dass die fast 800 000 Einwohnerinnen und Einwohner dafür Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Denn das sehen viele Menschen in Frankfurt offenbar nicht ein. Selbst kleinste Schritte zur Verkehrswende wie ein paar Straßensperren im Nordend werden zum Politikum und auf populistische Weise diskutiert.

Auch Mike Josef hat in der Frage der gesperrten Straßen noch nicht Farbe bekannt und auf laufende Verkehrsversuche verwiesen. Das wird bald nicht mehr reichen. Josef hat es sich zum Ziel gesetzt, die oft zerstrittene Vierer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt anzuführen und zum Handeln zu bringen. Das kann er nur, wenn er sich selbst klar positioniert.

Auch bei einem weiteren massiven Problem steht Frankfurt stellvertretend für große Teile der Republik. Der Fachkräftemangel schlägt in der Verwaltung voll durch. Mit verheerenden Folgen. Die Ausländerbehörde kommt mit der Arbeit nicht hinterher, was im international aufgestellten Frankfurt einfach nicht geht. Wieder ist Josef gefordert, womöglich auch mit unpopulären Entscheidungen. Kaum jemand in der Verwaltung möchte in der Ausländerbehörde arbeiten. Das kann die Politik nicht hinnehmen. Der Start als Oberbürgermeister ist Mike Josef aber gelungen. Der Sozialdemokrat machte deutlich, dass wichtige Teile aus dem vor zweieinhalb Jahren geschlossenen Koalitionsvertrag nun endlich umgesetzt werden müssten.

Und er beließ es nicht bei Worten. In Rekordtempo präsentierte er eine Lösung für den Neubau der Städtischen Bühnen, die eigentlich schon ausgeschlossen schien. Wieder nutzte er sein Auftreten, um in Verhandlungen mit der Hessischen Landesbank einen Grundstückshandel zu erreichen, wodurch die Oper in die Neue Mainzer Straße ziehen könnte. Zusammen mit dem Jüdischen Museum, dem Schauspiel und der Alten Oper könnte so eine Kulturmeile in der Frankfurter Innenstadt entstehen.

Vieles spricht dafür, dass die Stadtverordneten dieser Lösung in wenigen Wochen zustimmen. Kurz nach Josefs Amtsantritt wäre dann die seit Jahren andauernde Diskussion um die neuen, 1,3 Milliarden Euro teuren Bühnen beendet. Wobei Josef auch die Opposition von seiner Idee überzeugen will. Ein kluger Schachzug, mit dem er verhindern will, dass bei einem Regierungswechsel im Jahr 2026 alles wieder neu diskutiert wird.

Doch Josef ist nicht nur smart und nett, auch das haben seine ersten Wochen im Amt gezeigt. Aus Sorge, er könne wichtige Posten in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften nicht bekommen, verweigerte er die Zustimmung zur längst vereinbarten Verteilung der Posten im Magistrat. Sein Verhalten wirkte wenig professionell. Kaum jemand hatte erwartet, dass Mike Josef so schnell die Nerven verlieren und zu derart drastischen Vorkehrungen greifen würde. Doch am Ende kam er aus dem Konflikt weitgehend unbeschadet heraus. Josef wird seine Posten in den Aufsichtsräten bekommen. Und die Aufgabenverteilung in der Stadtregierung bleibt wie besprochen.

Als Mike Josef vier Jahre alt war, kam er mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland. Rein gar nichts habe Ende der 1980er Jahre dafür gesprochen, dass er einmal Oberbürgermeister einer deutschen Metropole würde, sagte er bei seiner Amtseinführung. Die Geschichte vom Aufsteiger, der sich bis zum Stadtoberhaupt hocharbeitet, ist durchaus emotional.

Doch bei seiner ersten Pressekonferenz als Oberbürgermeister sagte Josef auch: Einer vierköpfigen Familie, die im viel zu teuren Frankfurt einfach keine bezahlbare Wohnung findet, sei es zu Recht völlig egal, woher der Oberbürgermeister komme. Der Satz stimmt – und klingt wie ein Arbeitsauftrag an sich selbst. Um ihn zu erfüllen, wird Josef in den nächsten Monaten den einen oder anderen Kraftakt vollbringen müssen.