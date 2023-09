Forderung zum Schulbeginn: Höchste Zeit für sichere Schulwege

Teilen

Schulkinder-Symbol an einem Kleinbus *** School children symbol on a minibs © IMAGO/Christian Ohde

Paris hat Straßen an vielen Schulen für motorisierten Verkehr gesperrt. Das muss auch in Deutschland möglich werden, fordert die Grünen-Abgeordnete Swantje Michaelsen in ihrem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau.

Die Ferien sind jetzt vorbei in Hessen und allen anderen Bundesländern außer Bayern. Mit Schuleintritt machen sich viele Kinder erstmals eigenständig auf den Weg zur Schule – zu Fuß, auf dem Roller oder mit dem Fahrrad. Doch während in den 1970er Jahren etwa 90 Prozent der Grundschulkinder den Schulweg zu Fuß zurücklegten, sind es heute nun noch 34 Prozent. Etwa jedes fünfte Kind wird von den Eltern mit dem Auto gebracht.

Dabei sind Kinder vielen Studien zufolge in der Schule ausgeglichener und aufnahmefähiger, wenn sie sich vorher bewegt haben. Sie sind physisch und kognitiv gesünder, erzielen bessere Leistungen und pflegen auf dem Schulweg ihre Freundschaften.

Im Jahr 2022 wurden deutschlandweit insgesamt 25 800 Kinder unter 15 Jahren verletzt und 51 getötet. Laut Statistischem Bundesamt passieren auf dem Schulweg die meisten Unfälle mit Kindern und Jugendlichen. Dabei sind unter den jüngsten Unfallopfern besonders mitfahrende Kinder IN Autos gefährdet. Gleichzeitig stellen die vielen Autos im Schulumfeld auch für alle anderen eine Gefahr da – je älter die Grundschulkinder, desto häufiger werden sie auch zu Fuß oder auf dem Fahrrad verletzt oder getötet.

Das Deutsche Kinderhilfswerk, Verkehrsclub Deutschland und weitere Verbände kritisieren, dass von 1000 Schulkindern täglich etwa 170 mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Das führt für alle zu gefährlichen Situationen und Unfällen vor den Schulen. Vor allem für kleine Kinder ist das gefährlich, da sie unübersichtliche Situationen schlecht einschätzen können. Die Verbände rufen zum diesjährigen Schulbeginn daher dazu auf, mehr Kinder zu Fuß, mit Rad oder Roller zur Schule zu schicken.

Damit sich Kinder frei und sicher bewegen können, braucht es bessere Schulwege und dafür vor allem eine durchgehende und sichere Fuß- und Radinfrastruktur ohne Umwege. Dabei muss die Perspektive der Kinder berücksichtigt werden: mit ihrer kleineren Körpergröße sind Straßen und Kreuzungen schlechter einsehbar, gleichzeitig werden sie selbst später gesehen. Sichere und gut einsehbare Überquerungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass Umwege oder gefährliche Kreuzungsmanöver vermieden werden. Dann kommen Kinder auf dem kürzesten Weg von zu Hause zur Schule.

Paris hat es vorgemacht: An über 180 Schulen wurden angrenzende Straßen zu Schulstraßen umgewandelt, für den motorisierten Verkehr gesperrt und für Menschen geöffnet. Erste Erfahrungen zeigen, dass diese neuen öffentlichen Räume vielseitig genutzt werden. Wochentags ermöglichen sie Kindern einen sichereren Schulweg – seitdem kommen mehr Schulkinder selbstständig zu Fuß oder mit dem Fahrrad. An Nachmittagen und am Wochenende werden die oftmals begrünten Schulstraßen zu Sport- und Spielplätzen und geben Kindern gerade in verdichteten Quartieren mehr Raum für Bewegung und Begegnung.

Ein Verkehrsversuch in Berlin-Schöneberg zeigt ähnliche Ergebnisse. Aber: In Deutschland ist es kompliziert(er), eine Schulstraße einzurichten oder einen Zebrastreifen anzuordnen. Denn das Straßenverkehrsgesetz hat nur ein Ziel: die Sicherheit und Flüssigkeit des Autoverkehrs. Wollen Kommunen Schulstraßen, sichere Querungshilfen oder Radwegenetze einrichten, fehlt ihnen bisher allzu oft die juristische Grundlage.

Deshalb arbeiten wir derzeit an einer Reform des Straßenverkehrsgesetzes: Umwelt- und klimafreundliche Wege, gesunde Kinder und Erwachsene sowie eine zukunftsgewandte und vernünftige Stadtentwicklung sind unser Ziel. Dafür erhalten die Kommunen mehr Entscheidungsspielräume.

Im Koalitionsvertrag haben wir uns auf diese Reform verständigt, das Kabinett hat dem Gesetzentwurf bereits zugestimmt und im September geht es ins parlamentarische Verfahren. Die Reform ist eine große Chance und viele Kommunen warten händeringend darauf.

Denn dann können sie längst erkannte Gefahrenstellen entschärfen und endlich einfacher Unfälle mit Toten und Schwerverletzten vorbeugen. Sie können Straßen für Kinder (und alle anderen) sicher machen. Es ist an der Zeit, dass nicht nur jährlich Artikel über Schulwegsicherheit erscheinen, sondern dass es für sichere Schulwege endlich eine gesetzliche Grundlage gibt. Damit alle Kinder und Jugendlichen selbstständig und gesund zur Schule kommen – mit Rad, Roller oder zu Fuß.

Swantje Michaelsen ist Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/ Die Grünen. Im Verkehrsausschuss arbeitet sie an der Reform des Straßenverkehrsrechts sowie an Verbesserungen für die Verkehrssicherheit und den Rad- und Fußverkehr.

Von Autor

Swantje Michaelsen fordert sichere Schulwege für Kinder. Foto: privat © privat