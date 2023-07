Festgefahrene Fronten

Kommentar

Es wäre Zeit für Friedensinitiativen. Leider lässt Putin einen Vorstoß afrikanischer Staaten beim Gipfel ins Leere laufen - ein Kommentar.

Es gibt viel Neues vom Krieg in der Ukraine, aber nichts Gutes. Die ukrainische Armee meldet Erfolge bei ihrer Offensive, allerdings nichts Entscheidendes. Die Drohnenangriffe in Moskau und auf der Krim haben kaum Schaden angerichtet. Doch dürften die Attacken einige in Russland verunsichern, weil ihre Armee sie nicht verhindern kann. Das wird dadurch verstärkt, dass die Angriffe niemand für sich reklamiert.

Auf der russischen Seite ist es nicht viel besser. Moskau dementiert jeden Erfolg der ukrainischen Armee. Und der Autokrat Wladimir Putin rechtfertigt die Repressionen gegen Kreml-Kritiker im eigenen Land mit dem „bewaffneten Konflikt“, obwohl sein Regime schon lange vor dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine gegen alle vorging, die gegen Moskaus Politik den Mund aufmachten.

Es wäre also Zeit für Friedensinitiativen. Leider hat Putin einen Vorstoß afrikanischer Staaten beim Gipfel ins Leere laufen lassen. Das angekündigte Treffen in Saudi-Arabien wiederum dürfte politisch vor allem Kiew nutzen. Denn der Aggressor Russland wird gar nicht dabei sein.