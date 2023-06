Fehlendes Tempo

Von: Friederike Meier

Wenn die Klimakonferenz im Dezember erfolgreich werden soll, dann müssen vor allem die Industriestaaten den Klimaschutz stärker als bisher voranbringen - auch Deutschland.

Nabeel Munir, einer der Vorsitzenden der technischen Klimaverhandlungen in Bonn, brachte es auf den Punkt. „Ein Drittel meines Landes stand unter Wasser und ich soll zurückkehren und den Menschen sagen, dass wir zwei Wochen lang über die Agenda gestritten haben?“, fragte der Pakistani Anfang dieser Woche.

Während draußen in der Welt die Folgen der Klimakrise immer sichtbarer werden, bleiben die Prozesse in den UN-Verhandlungen gewohnt langsam. Zwar ist es nicht so, dass in Bonn gar nichts erreicht wurde. Denn obwohl die Agenda erst am vorletzten Abend angenommen wurde, wurde trotzdem über unstrittige Punkte verhandelt.

Obwohl das Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung nun rückwirkend nicht offiziell auf der Agenda stand, werden die Ergebnisse wohl nicht verloren gehen. Zum im vergangenen Jahr in Ägypten beschlossenen Fonds für Verluste und Schäden durch den Klimawandel wurde zwar in Bonn nicht offiziell verhandelt, bei einem Dialog sind aber alle Positionen noch mal klar auf den Tisch gekommen, was die Verhandlungen in Dubai erleichtern dürfen.

Allerdings reichen die Fortschritte nicht aus. Besonders beim Global Stocktake, der globalen Bestandsaufnahmen der weltweiten Klimaschutzbemühungen, ist zu wenig passiert. Obwohl die Bestandsaufnahme nun in die politische Phase übergeht, sind wichtige Details nicht geklärt worden – etwa, wie das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme überhaupt aussehen soll. Die Zeit, das zu klären, wird in Dubai fehlen.

Dass eine technische Vorbereitungskonferenz wie in Bonn so endet, ist nicht ungewöhnlich. Doch es geht uns langsam die Zeit aus. Das Hauptproblem der Verhandlungen, schon seit es sie gibt: Der Streit ums Geld angesichts der Verantwortung für die Klimakrise. Viele Entwicklungsländer wollen, bevor sie mehr Klimaschutz umsetzen wollen, über mehr Geld reden. Die Industrieländer wiederum wollen mehr über Klimaschutz reden, aber natürlich nicht über ihre eigenen zu schwachen Ziele.

Besonders bitter für Deutschland ist dabei, dass die Bundesregierung zeitgleich zu den Verhandlungen in Bonn das zentrale Mittel zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens im eigenen Land aushebelt: Dass Klimaziele im Klimaschutzgesetz nun nur noch ressortübergreifend gelten sollen, macht es noch unwahrscheinlicher, dass der nötige Druck entsteht. Schon in der aktuellen Fassung reicht er ja dafür offenbar nicht aus, wie das aus Sicht des Klimaschutzes völlig unzureichende Heizungsgesetz zeigt.

Was dennoch optimistisch stimmt: Die Vereinigten Arabischen Emirate und die EU-Kommission versprachen in der vergangenen Woche, sich um Unterstützung für die globalen Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu bemühen. Beide werden sich dafür einsetzen, dass das Ziel verabschiedet wird, die erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln.

Viele, wie etwa die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), setzen sich auch dafür ein, in Dubai endlich den Ausstieg aus fossilen Energien zu beschließen – was angesichts der Ansichten der Präsidentschaft allerdings unwahrscheinlich scheint.

Damit die Klimakonferenz in Dubai ein Erfolg werden kann, braucht es auf dem Weg dahin positive Signale, die die Stimmung auf der Konferenz verbessern. Die Industrieländer haben schon im Jahr 2009 versprochen, von 2020 an jährlich 100 Milliarden Euro für die Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung zu Verfügung zu stellen. Und weil Entwicklungsländer schon lange auf dieses Geld warten, wird es nicht ausreichen, nur zu behaupten, dass man 2023 jetzt endlich ein Ziel einhält, das man schon für das Jahr 2020 versprochen hatte.

Es braucht wesentlich höhere Zusagen, auch für die Zeit nach 2025. Nur so kann die wichtigste Währung auf Klimakonferenzen wiederhergestellt werden: Das Vertrauen, dass die Industrieländer bereit sind, ihre historische Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört dann auch, die Klimaziele im eigenen Land einzuhalten. Berichte S. 2/3