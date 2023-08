Fehlende Antworten auf den Putsch in Gabun

Von: Andreas Schwarzkopf

Die EU-Staaten haben den Putsch in Gabun zwar verurteilt, aber nicht gesagt, wie sie weiter auf den Staatsstreich reagieren wollen. © dpa

Deutschland und die EU-Staaten haben den Putsch in Gabun zwar verurteilt, aber zu den neuen Herausforderungen geschwiegen, die sich aus dem Staatstreich ergeben. Der Kommentar.

Die Regierungen der EU-Staaten haben auf den Putsch in Gabun erstaunlich wortkarg reagiert. Pflichtgemäß haben sie zwar die Machtergreifung der Militärs in dem zentralafrikanischen Land verurteilt. Doch kein Wort dazu, wie die Europäer auf die zahlreichen Staatsstreiche in Sahelstaaten wie Niger oder eben in Gabun reagieren sollen. Aus europäischer Sicht sind sie ja auch ein Zeichen dafür, dass ihre Politik auf dem Nachbarkontinent gescheitert ist.

Doch statt ernsthaft darüber zu diskutieren, welche Strategie die Verantwortlichen in Berlin, Paris und den anderen Hauptstädten nun verfolgen sollen, wird lediglich darüber beraten, wie die angekündigten Sanktionen gegen einzelne Personen des Putschs in Niger umgesetzt werden können. So verliert Europa weiter Einfluss in den fraglichen Staaten. Das können sie sich nicht leisten.

Die Instabilität in der Region dürfte dafür sorgen, dass noch mehr Flüchtlinge nach Europa wollen. Zudem ist der alte Kontinent auf die dortigen Rohstoffe angewiesen. Und Russland wird versuchen, seine Macht weiter auszubauen. All das fordert von den EU-Staaten neue Antworten.