Europa muss Gerechtigkeit schaffen

Afghanische Frauen warten auf die von einer humanitären Hilfsorganisation verteilten Lebensmittelrationen. © Ebrahim Noroozi/dpa

Wir brauchen endlich messbare Erfolge im Kampf gegen globale Ungleichheiten – Europa muss hier reine Führungsrolle übernehmen. Ein Gastbeitrag vom EU-Abgeordneten Udo Bullmann.

Am Donnerstag treffen sich Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, Philanthropinnen und Philanthropen sowie internationale Organisationen in Paris. Ab 9 Uhr kommen sie auf Einladung von Staatspräsident Emmanuel Macron zum „Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt“ zusammen. Bis Freitag 12:30 Uhr wollen sie Lösungen suchen, wie die Klimakrise bewältigt, die Schuldenberge der Länder des Globalen Südens überwunden und die weltweite Entwicklungskooperation gestärkt werden können.

In diesen 27.5 Stunden werden 11 550 Kinder an den Folgen von Hunger und Mangelernährung sterben, die Länder des Globalen Südens müssen in dieser Zeit 265 Millionen US-Dollar Schulden an die G7 zahlen, 215 Millionen US-Dollar an China. Geld, das diese Länder nicht haben. Milliarden Menschen sind mit Arbeitslosigkeit, realen Lohnkürzungen und unvorstellbaren Preiserhöhungen für Grund- nahrungsmittel konfrontiert. Der Welthunger ist im fünften Jahr in Folge gestiegen, extremer Reichtum und extreme Armut haben zum ersten Mal seit 25 Jahren gleichzeitig zugenommen.“

Seit den 70ern versprechen die Länder des Globalen Nordens, 0.7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens als Hilfen bereitzustellen. Gezahlt wurde nach Berechnungen von Oxfam weniger als die Hälfte: 4,49 Billionen US-Dollar schulden allein die G7 dem Globalen Süden. Mittel, die für Bildung und in der Gesundheitssorge, zur Verbesserung des Zugangs zu Wasser, für bessere Straßen, für Landwirtschaft oder Ernährungssicherheit und für vieles mehr hätten verwendet werden können.

Stattdessen gab es immer wieder neue Konferenzen, neue Versprechen, die nicht eingehalten wurden. Wir brauchen multilaterale Lösungen, um die Probleme, die durch Covid und Kriege nur noch schlimmer werden, in den Griff zu kriegen. Zur Wahrheit gehört aber: Es ist nicht der erste Versuch, wir sehen immer wieder neue Gruppenfotos von Staats- und Regierungschefinnen und -chefs mit dem Versprechen des großen Wurfs.

In den kommenden Monaten werden wir in der Folge von Paris noch eine Reihe internationaler Gipfeltreffen erleben. Die UN-Gremien treten zusammen, Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IMF) treffen sich, ebenso die G20 und die Klimakonferenz COP 28.

Europa muss im Kampf gegen Ungleichheiten eine Führungsrolle übernehmen. Der Kompass sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals (SDGs). Ungleichheiten bekämpfen bedeutet in erster Linie, sicherzustellen, dass Entwicklungskooperation in einem größeren Umfang den ärmsten Bevölkerungsgruppen zugutekommt, was leider selten genug der Fall ist. Es geht darum, Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, gerade den aufstrebenden, jungen Gesellschaften der weniger entwickelten Länder eine Chance zu geben.

Auf Betreiben der Sozialdemokraten im Europaparlament hat EU-Kommissarin Jutta Urpilainen die Generaldirektion Internationale Partnerschaften veranlasst, den sogenannten Inequality Marker auf den Weg zu bringen. Damit sollen Programme und Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit so gestaltet werden, dass sie effektiv und überprüfbar wirken, wo sie gebraucht werden. Nur wenn wir unsere Politik objektiv messbar machen, können wir die so dringend notwendigen Schritte im Interesse einer Partnerschaft auf Augenhöhe einleiten. (Wir müssen aber noch mehr tun.)

Die internationalen Finanzinstitutionen müssen grundlegend und schnell reformiert werden. IWF und Weltbank, aber auch europäische und nationale Förderbanken müssen sich auf sozialen Zusammenhalt und den Kampf gegen Klimawandel konzentrieren. Eine Schuldenregulation für die am schwersten verschuldeten Nationen ist unumgänglich. Länder, die in freie Schulmahlzeiten investieren und nachhaltige Wertschöpfung fördern, sollten dafür belohnt werden.

Illegale Steuerpraktiken müssen unterbunden werden. Allein die Staaten Afrikas verlieren jährlich rund 90 Milliarden US-Dollar nur durch illegale Kapitalflucht. Konsequenter Einsatz zur Schließung der Steueroasen kann viele Staaten stärken und unabhängiger machen. Der Loss and Damage Fonds der Klimakonferenz COP 27 ist der richtige Weg, um die krassesten Folgen der Klimakrise anzugehen. Aber er muss endlich mit Leben gefüllt werden.

Der Pariser Gipfel hat viele Probleme zu lösen. Entscheidend ist, dass nicht weiter vertagt, sondern schnell und umfassend gehandelt wird.

Udo Bullmann ist Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte im EU-Parlament und Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Entwicklungsausschuss.