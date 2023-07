EU-Lateinamerika-Gipfel: Hürden beseitigen

Von: Andreas Schwarzkopf

Demonstrierende fordern vor dem Europa-Parlament in Brüssel, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu stoppen. © Imago

Bis ein Handelsabkommen steht, haben die EU und die Mercosur-Staaten noch einiges vor sich. Europa, vor allem Deutschland, muss nachbessern, kommentiert Andreas Schwarzkopf.

Gemessen an den vielen strittigen Punkten ist es ehrgeizig, wenn die Europäische Union und die südamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur mit einem Kompromiss noch in diesem Jahr das angestrebte Freihandelsabkommen abschließen wollen. Dafür müssen sich beide Seiten noch sehr aufeinander zubewegen.

Unmöglich ist das nicht. Doch dafür müssen vor allem Deutschland und die anderen EU-Staaten den in großen Teilen bereits seit Jahren verhandelten Vertragsentwurf nachbessern. Erst dann kann es gelingen, die teils sehr unterschiedlichen Positionen der 50 Staats- und Regierungschefs von beiden Kontinenten, die beim Gipfel in Brüssel verhandelten, näher zueinanderzubringen.

Dabei handelt es sich nicht um einige angeblich ideologische Diskrepanzen, die vielleicht mit ein paar pragmatischen Lösungen beseitigt werden könnten. Vielmehr geht es um handfeste Interessen, die sich mit Ängsten und Sorgen überlagern. Während einige Länder ihre Märkte schützen wollen, fürchten andere, Arbeits- oder Umweltstandards könnten aufgeweicht werden.

EU-Lateinamerika-Gipfel: Europa verfolgt ein geopolitisches Ziel

Die Europäer müssen zudem beweisen, dass sie nach ihrer Charmeoffensive mit vielen Reisen hochrangiger Politikerinnen und Politikern im Vorfeld des Gipfels auch dauerhaft an den Beziehungen zu dem fernen Kontinent interessiert sind. Schließlich haben sie ihr Verhältnis mit Brasilien und den anderen Staaten in den vergangenen Jahren nicht besonders gepflegt. Außerdem interessieren sie sich in Schüben für Lateinamerika, statt die Beziehungen kontinuierlich zu verbessern.

Das jüngst gestiegene Interesse ist eng verknüpft mit dem geopolitischen Ziel, China und dessen expansiver Seidenstraßen-Strategie politisch und ökonomisch etwas entgegenzusetzen, um Pekings Einfluss zurückzudrängen. Zudem wollen die Staaten des alten Kontinents die Risiken der Handelsbeziehungen mit der asiatischen Macht minimieren.

Viele in Südamerika mögen es aber nicht, wenn es gar nicht um sie selbst geht. Wichtiger ist allerdings, dass viele lateinamerikanische Staaten sich insbesondere im vergangenen Jahrzehnt Peking zugewandt haben. Dabei haben sie nicht nur ihren Handel mit dem asiatischen Riesen dramatisch vergrößert. Sie haben auch gemerkt, dass ihnen die Beziehungen zu Peking trotz aller Schwierigkeiten Möglichkeiten eröffnet haben, die ihnen die sogenannten westlichen Staaten nicht geboten haben.

EU-Lateinamerika-Gipfel: Die lateinamerikanischen Staaten wollen mehr sein als nur Rohstofflieferanten

Doch einige europäische Staaten haben diesen relativen Einflussverlust noch nicht realisiert. Aus dem globalen Süden betrachtet ist Europa für viele weniger die Zukunft als China und der südostasiatische Raum.

Kein Wunder also, dass die lateinamerikanischen Staaten selbstbewusster gegenüber den EU-Staaten auftreten und zu Recht fordern, durch den Handelsvertrag nicht nur Lieferant von Rohstoffen für die Europäer zu sein, sondern gleichberechtigter Partner, der ebenfalls von den Wertschöpfungsketten profitieren möchte.

Und es kann auch nicht überraschen, dass etwa der wiedergewählte brasilianische Präsident Lula da Silva die von Brüssel geforderte Zusatzerklärung ablehnt, also die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzverpflichtungen. Sie führt Strafen für Nationen ein, die die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten Klimaziele nicht einhalten.

EU-Lateinamerika-Gipfel: Ein Abkommen könnte gravierende Folgen für den Regenwald haben

Das führt zu einem ungelösten Problem des angestrebten Handelsvertrages, den Umweltverbände zu Recht als nicht nachhaltig kritisieren. Das Abkommen könnte dazu beitragen, den Regenwald in Südamerika weiter zu zerstören, statt ihn zu schützen. Unzufrieden mit dem vorläufigen Regelwerk sind aber auch einige europäische Staaten. Frankreich und Österreich fürchten, der Deal werde ihre Landwirtschaft in einen Preiskampf zwingen.

All das zeigt, wie stark die beteiligten Staaten den Vertrag noch nachbessern müssen. Erst wenn die ökonomischen Interessen beider Seiten und gleichzeitig der Umwelt- wie Klimaschutz ausreichend berücksichtigt sind, sollte das Abkommen verabschiedet werden.

Auch die Staaten der Europäischen Union müssen sich für einen nachhaltigen Vertrag starkmachen und dürfen den Schutz der Umwelt nicht ihrem übergeordneten geostrategischen Ziel unterordnen, China politisch und ökonomisch entgegenzutreten. Erst dann ist die Grundlage gelegt für die potenziell größte Freihandelszone mit einer Bevölkerung von rund 720 Millionen Menschen, die fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und 31 Prozent der weltweiten Warenexporte abdeckt.