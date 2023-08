Ende des Aufbruchs

Von: Pitt von Bebenburg

Die Ampel-Koaltion hat für den Etatentwurf für 2024 den Rotstift angesetzt und damit viele Ziele des Koalitionsvertrag gestrichen - und damit den Titel „Fortschrittskoalition“. Ein Kommentar.

Als SPD, Grüne und FDP antraten, die Regierung zu bilden, wollten sie für Aufbruch stehen. Sie nannten sich „Fortschrittskoalition“ und hatten lobenswerte Pläne. Politische Bildung sollte Priorität genießen, um Gefährdungen der Demokratie entgegenzutreten. Mehr Studierende sollten Bafög erhalten, damit Bildungschancen nicht vom Geldbeutel abhängen. Die Integration von Geflüchteten sollte durch den Ausbau der Angebote erleichtert werden.

All das hörte sich gut an. Bis die Ampelregierung Anfang Juli den Haushaltsentwurf für 2024 verabschiedete. Da zeigte sich: In all diesen Bereichen wird zusammengestrichen, dass es kracht. Das hat Gründe: Zum einen wurden die Prioritäten aus nachvollziehbaren Gründen in Richtung Verteidigung und Sicherheit verschoben. Zum anderen diktieren Finanzminister Christian Lindner und seine FDP der Regierung eine Politik der Schuldenbremse, ohne die dafür notwendigen Steuererhöhungen zuzulassen. Stattdessen wird der Rotstift ausgepackt.

Das hat fatale Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Aber auch für das Ansehen der Ampelregierung. Das Profil, das sie sich geben wollte, zerstört sie gerade eigenhändig – wenn nicht SPD und Grüne Erfolg haben, diesen Prozess noch auf den letzten Metern zu stoppen.